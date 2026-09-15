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Emmy Awards 2026 Winners: ड्रामा से कॉमेडी तक, जानें किस-किसने जीता अवार्ड, टॉम हॉलैंड का डेब्यू, पत्नी जैंडाया संग लूटी महफिल

78वें एमी अवार्ड्स ( ANI )

हैदराबाद: 78वें प्राइमटाइम एमी अवार्ड्स समारोह में टेलीविजन जगत के दिग्गज सितारे 14 सितंबर को लॉस एंजिल्स के पीकॉक थिएटर में एक साथ जुटे. समारोह की मेजबानी 'लॉ एंड ऑर्डर: स्पेशल विक्टिम्स यूनिट' की स्टार मारिस्का हार्गिटे ने की. भारत में इसका प्रसारण 15 सितंबर की सुबह हुआ. एचबीओ मैक्स के मेडिकल ड्रामा 'द पिट' को 25 नॉमिनेशन मिले और यह सबसे बड़ा दावेदार बनकर उभरा. इसके बाद 'हैक्स' को 24 नॉमिनेशन मिले. 'विडोज बे', 'प्लुरिबस', 'बीफ सीजन 2' और 'डीटीएफ सेंट लुइस' अन्य प्रमुख दावेदारों में शामिल थे. जीन स्मार्ट ने 'हैक्स' के लिए बेस्ट कॉमेडी सीरीज का पुरस्कार जीतकर एमी अवॉर्ड्स के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया. यह इस श्रेणी में उनकी लगातार पांचवीं जीत थी और इसके साथ ही वह किसी शो के हर सीजन के लिए एमी अवॉर्ड जीतने वाली पहली कलाकार बन गईं. इस जीत के साथ ही उनके कुल एमी अवॉर्ड्स की संख्या आठ हो गई और वह जूलिया लुईस-ड्रेफस, क्लोरिस लीचमैन और एलिसन जैनी के साथ रिकॉर्ड बुक में शामिल हो गईं. मैथ्यू राइस के लिए भी वह रात यादगार रही. उन्होंने 'द बीस्ट इन मी' के लिए लिमिटेड या एंथोलॉजी सीरीज या मूवी में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जीता. इस जीत ने उनके करियर में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की, क्योंकि वे तीनों श्रेणी में मुख्य अभिनय के लिए एमी पुरस्कार जीतने वाले पहले कलाकार बन गए. उन्होंने एक ही साल में दो कैटेगरी में बेस्ट एक्टर पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया, क्योंकि उन्हें एप्पल की 'विडोज बे' के लिए भी नॉमिनेट किया गया था. नोआ वाइल ने 'द पिट' के लिए ड्रामा सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता, जिससे उन्हें इस श्रेणी में लगातार दूसरी बार एमी पुरस्कार मिला. रिया सीहॉर्न ने 'प्लुरिबस' के लिए ड्रामा सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अपना पहला एमी पुरस्कार जीता, जबकि एलिसन जैनी ने 'द डिप्लोमैट' के लिए सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जीता. एमी अवार्ड्स 2026 फुल विनर्स लिस्ट ड्रामा सीरीज बेस्टर एक्टर (ड्रामा सीरीज ) नोआ वाइल - द पिट बेस्ट एक्ट्रेस (ड्रामा सीरीज) रिया सीहॉर्न - प्लुरिबस सपोर्टिंग एक्टर (ड्रामा सीरीज) टॉम पेल्फ्रे - कार्य सपोर्टिंग एक्ट्रेस (ड्रामा सीरीज) एलिसन जैनी - द डिप्लोमैट ड्रामा सीरीज (निर्देशन) साउल मेट्ज़स्टीन - धीमे घोड़े कॉमेडी सीरीज बेस्ट एक्टर (कॉमेडी सीरीज) मैथ्यू राइस - विडो बे बेस्ट एक्ट्रेस (कॉमेडी सीरीज) जीन स्मार्ट - हैक्स सपोर्टिंग एक्टर (कॉमेडी सीरीज)