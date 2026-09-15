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Emmy Awards 2026 Winners: ड्रामा से कॉमेडी तक, जानें किस-किसने जीता अवार्ड, टॉम हॉलैंड का डेब्यू, पत्नी जैंडाया संग लूटी महफिल

78वें एमी अवार्ड्स में जीन स्मार्ट ने पांचवीं बार हैक्स पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया, जबकि नोआ वाइल, मैथ्यू राइस और अन्य ने

Emmy Awards 2026 Full Winners List
78वें एमी अवार्ड्स (ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 15, 2026 at 11:08 AM IST

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हैदराबाद: 78वें प्राइमटाइम एमी अवार्ड्स समारोह में टेलीविजन जगत के दिग्गज सितारे 14 सितंबर को लॉस एंजिल्स के पीकॉक थिएटर में एक साथ जुटे. समारोह की मेजबानी 'लॉ एंड ऑर्डर: स्पेशल विक्टिम्स यूनिट' की स्टार मारिस्का हार्गिटे ने की. भारत में इसका प्रसारण 15 सितंबर की सुबह हुआ. एचबीओ मैक्स के मेडिकल ड्रामा 'द पिट' को 25 नॉमिनेशन मिले और यह सबसे बड़ा दावेदार बनकर उभरा. इसके बाद 'हैक्स' को 24 नॉमिनेशन मिले. 'विडोज बे', 'प्लुरिबस', 'बीफ सीजन 2' और 'डीटीएफ सेंट लुइस' अन्य प्रमुख दावेदारों में शामिल थे.

जीन स्मार्ट ने 'हैक्स' के लिए बेस्ट कॉमेडी सीरीज का पुरस्कार जीतकर एमी अवॉर्ड्स के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया. यह इस श्रेणी में उनकी लगातार पांचवीं जीत थी और इसके साथ ही वह किसी शो के हर सीजन के लिए एमी अवॉर्ड जीतने वाली पहली कलाकार बन गईं. इस जीत के साथ ही उनके कुल एमी अवॉर्ड्स की संख्या आठ हो गई और वह जूलिया लुईस-ड्रेफस, क्लोरिस लीचमैन और एलिसन जैनी के साथ रिकॉर्ड बुक में शामिल हो गईं.

मैथ्यू राइस के लिए भी वह रात यादगार रही. उन्होंने 'द बीस्ट इन मी' के लिए लिमिटेड या एंथोलॉजी सीरीज या मूवी में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जीता. इस जीत ने उनके करियर में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की, क्योंकि वे तीनों श्रेणी में मुख्य अभिनय के लिए एमी पुरस्कार जीतने वाले पहले कलाकार बन गए. उन्होंने एक ही साल में दो कैटेगरी में बेस्ट एक्टर पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया, क्योंकि उन्हें एप्पल की 'विडोज बे' के लिए भी नॉमिनेट किया गया था.

नोआ वाइल ने 'द पिट' के लिए ड्रामा सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता, जिससे उन्हें इस श्रेणी में लगातार दूसरी बार एमी पुरस्कार मिला. रिया सीहॉर्न ने 'प्लुरिबस' के लिए ड्रामा सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अपना पहला एमी पुरस्कार जीता, जबकि एलिसन जैनी ने 'द डिप्लोमैट' के लिए सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जीता.

एमी अवार्ड्स 2026 फुल विनर्स लिस्ट

ड्रामा सीरीज

बेस्टर एक्टर (ड्रामा सीरीज )

  • नोआ वाइल - द पिट

बेस्ट एक्ट्रेस (ड्रामा सीरीज)

रिया सीहॉर्न - प्लुरिबस

सपोर्टिंग एक्टर (ड्रामा सीरीज)

  • टॉम पेल्फ्रे - कार्य

सपोर्टिंग एक्ट्रेस (ड्रामा सीरीज)

  • एलिसन जैनी - द डिप्लोमैट

ड्रामा सीरीज (निर्देशन)

साउल मेट्ज़स्टीन - धीमे घोड़े

कॉमेडी सीरीज

बेस्ट एक्टर (कॉमेडी सीरीज)

  • मैथ्यू राइस - विडो बे

बेस्ट एक्ट्रेस (कॉमेडी सीरीज)

  • जीन स्मार्ट - हैक्स

सपोर्टिंग एक्टर (कॉमेडी सीरीज)

  • स्टीफन रूट - विडो'ज बे

सपोर्टिंग एक्ट्रेस (कॉमेडी सीरीज)

  • केट ओ'फ्लिन - विडो'ज बे

बेस्ट लेखक (कॉमेडी सीरीज)

  • केटी डिपोल्ड - विडोज़ बे (एपिसोड: वेलकम टू विडोज़ बे!)

लिमिटेड सीरीज या एंथोलॉजी या मूवी

बेस्ट एक्टर

  • मैथ्यू राइस - द बीस्ट इन मी

बेस्ट एक्ट्रेस

  • सैली फील्ड - रिमार्कब्ली ब्राइट क्रिएचर्स

सपोर्टिंग एक्टर

  • डेविड हार्बर - डीटीएफ सेंट लुइस

सपोर्टिंग एक्ट्रेस

  • लिंडा कार्डेलिनी - डीटीएफ सेंट लुइस

बेस्ट डायरेक्टर

  • स्टीवन कॉनराड - डीटीएफ सेंट लुइस

बेस्ट राइटिंग

  • डीटीएफ सेंट लुइस

अन्य प्रमुख कैटेगरी

रियलिटी कंपीटिशन सीरीज

द ट्रैटर्स

वैरायटी सीरीज

  • द लेट शो विद स्टीफन कोलबर्ट

वैरायटी सीरीज लेखन

  • द लेट शो विद स्टीफन कोलबर्ट

टेलीविजन फिल्म

  • रिमार्कब्ली ब्राइट क्रिएचर्स

वैरायटी स्पेशल (पूर्व-रिकॉर्डेड)

  • द मपेट शो

आउटस्टैंडिंग एनिमेटेड कार्यक्रम

  • साउथ पार्क

गेस्ट एक्टिंग कैटेगरी

ड्रामा सीरीज में गेस्ट एक्ट्रेस

  • शैलेन वुडली - पैराडाइज

गेस्ट एक्टर

  • अर्नेस्ट हार्डन जूनियर - द पिट

कॉमेडी सीरीज में गेस्ट एक्ट्रेस

  • बेट्टी गिलपिन - विडो'ज बे

कॉमेडी सीरीज में गेस्ट एक्टर

  • रॉब रेनर - द बेयर

क्रिएटिव आर्ट्स एमी अवार्ड्स के तहत मुख्य समारोह से पहले कई एमी कैटेगरी के पुरस्कारों की घोषणा की गई. इन पुरस्कारों ने इस साल के कई सबसे बड़े शो और कलाकारों के कुल पुरस्कारों में इजाफा किया.

पुरस्कार समारोह में 'द पिट' और 'हैक्स' प्रमुख दावेदारों में बने रहे, जबकि 'विडोज बे', 'प्लुरिबस' और 'डीटीएफ सेंट लुइस' ने भी अहम पुरस्कार जीते. मुख्य समारोह में कई चर्चित जीतें दर्ज हुईं, जिनमें जीन स्मार्ट की ऐतिहासिक पांचवीं 'हैक्स' जीत और नोआ वाइल की 'द पिट' के लिए लगातार दूसरी बार मुख्य अभिनेता का एमी पुरस्कार शामिल है.

2026 के एमी पुरस्कारों में 'द ट्रेटर्स' ने रियलिटी कॉम्पिटिशन सीरीज का पुरस्कार जीता, जबकि 'द लेट शो विद स्टीफन कोलबर्ट' ने वैरायटी सीरीज और वैरायटी सीरीज के लिए लेखन का पुरस्कार अपने नाम किया.

टॉम हॉलैंड का डेब्यू

टॉम हॉलैंड के लिए यह पहला एमी इवेंट था. वह पत्नी जैंडाया को सपोर्ट करने गए थे, जो 2026 की दो बड़ी हिट फिल्मों - 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' और 'द ओडिसी' में उनकी को-स्टार थीं. जैंडाया का नाम तब लिया गया, जब 'सैटरडे नाइट लाइव' के स्टार मार्सेलो हर्नांडेज ने कॉमेडी सीरीज के लिए 'आउटस्टैंडिंग डायरेक्टिंग' का अवॉर्ड दिया. इसके बाद कैमरा जैंडाया पर जूम हुआ और हॉलैंड उनके पीछे मुस्कुराते हुए दिखे.

एमी अवार्ड्स 2026 का आयोजन कहां हुआ ?

78वां प्राइमटाइम एमी अवार्ड्स समारोह लॉस एंजिल्स के डाउनटाउन में स्थित LA LIVE के पीकॉक थिएटर में आयोजित किया गया. समारोह की मेजबानी मारिस्का हार्गिटे ने की, जिसका अमेरिका में एनबीसी पर सीधा प्रसारण किया गया और पीकॉक पर इसे स्ट्रीम किया गया.

भारत में दर्शकों के लिए, 2026 एमी अवार्ड्स का सीधा प्रसारण जियो हॉटस्टार पर किया गया. मुख्य समारोह 15 सितंबर को सुबह 5:30 बजे (भारतीय समयानुसार) शुरू हुआ, जबकि रेड कार्पेट और प्री-शो सुबह 4:30 बजे (भारतीय समयानुसार) शुरू हुए. लाइव प्रसारण के बाद समारोह को ऑन डिमांड भी देखा जा सकता है.

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