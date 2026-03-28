अक्षय कुमार के शो 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' में पहुंचीं एकता कपूर, मदद के तौर पर राजपाल यादव को दिया विनिंग अमाउंट
एकता कपूर ने जीता सबका दिल! राजपाल यादव को सपोर्ट करने के लिए गेम शो की इनामी राशि उन्हें सौंपी!
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 28, 2026 at 1:35 PM IST
हैदराबाद: 'भूत बंगला' वाकई उन फिल्मों में से एक है जिसका हर कोई बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है. फिल्म को लेकर बढ़ते क्रेज के बीच, हाल ही में इसकी टीम अक्षय कुमार द्वारा होस्ट किए जाने वाले रियलिटी शो 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' में पहुंची. जब टीम गेम खेल रही थी, तब एकता कपूर ने सपोर्ट के तौर पर जीतने वाली रकम राजपाल यादव को देने का फैसला किया.
जी हां, जब एकता कपूर, वामिका गब्बी और राजपाल यादव सहित 'भूत बंगला' की टीम 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' पर आई, तो वह पल वाकई यादगार बन गया. गेम के दौरान, एकता ने मदद के रूप में जीतने वाली राशि राजपाल यादव को ऑफर की. उनकी तरफ से यह सच में एक बहुत ही नेक पहल थी.
'भूत बंगला' अक्षय कुमार और प्रियदर्शन के उस पुनर्मिलन का गवाह है, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था. इस जोड़ी ने पहले भी कई ऐसी आइकॉनिक कॉमेडी फिल्में दी हैं, जो आज भी फैंस की फेवरेट हैं, इसलिए इनका साथ आना दर्शकों के लिए बहुत एक्साइटिंग है. अपनी जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग और मजेदार कहानियों के लिए मशहूर यह जोड़ी एक बार फिर साथ आकर एक और यादगार एंटरटेनर देने की तैयारी में है, जिससे लोगों की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं.
बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड के डिवीजन, बालाजी मोशन पिक्चर्स ने केप ऑफ गुड फिल्म्स के साथ मिलकर 'भूत बंगला' को पेश किया है. इस फिल्म में अक्षय कुमार, वामिका गब्बी, परेश रावल, तब्बू, राजपाल यादव, जीशु सेनगुप्ता और मिथिला पालकर जैसे कलाकार नजर आएंगे. इसका डायरेक्शन प्रियदर्शन ने किया है और इसे अक्षय कुमार, शोभा कपूर और एकता आर कपूर ने प्रोड्यूस किया है.
यह फिल्म 10 अप्रैल, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. अक्षय कुमार और प्रियदर्शन 14 साल बाद इस फिल्म के जरिए साथ में आ रहे हैं. यह जोड़ी साथ में कई हिट फिल्में दे चुकी हैं, जिसमें भूल भुलैया जैसी अवार्ड विनर फिल्म भी शामिल है. वहीं, साल 2026 की अक्षय की यह पहली फिल्म होगी. अक्षय कुमार पिछली बार कोर्ट रूम कॉमेडी ड्रामा फिल्म जॉली एलएलबी 3 (2025) में नजर आए थे.