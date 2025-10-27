हंसी और डर का कॉम्बो, 'एकाकी' का ट्रेलर रिलीज, 27 नवंबर को यूट्यूब पर होगी फ्री में स्ट्रीम!
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 27, 2025 at 3:51 PM IST
हैदराबाद: आशिष चंचलानी सच में इंडिया के डिजिटल स्टार हैं, जो अपने मजेदार और दिलचस्प कंटेंट से दर्शकों के दिलों पर राज करते हैं. अपने ह्यूमर और यूनिक वीडियोज से उन्होंने लाखों लोगों को एंटरटेन किया है. अब आशिष एक नए सफर की शुरुआत कर रहे हैं अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म ‘एकाकी ’ के साथ, जो अनाउंसमेंट के बाद से ही चर्चा में है. पोस्टर और पहले झलक के बाद अब इसका बहुत इंतज़ार किया जा रहा ट्रेलर आखिरकार रिलीज कर दिया गया है.
आशिष चंचलानी की फिल्म ‘एकाकी’ का ट्रेलर एक पूरी तरह से एंटरटेनमेंट से भरा पैकेज है. अपने मजेदार और दिल छू लेने वाले वीडियोज से इंटरनेट पर धमाल मचाने वाले आशिष ने इस बार भी वही कमाल किया है यानी ‘एकाकी’ का ट्रेलर रिलीज़ होते ही सोशल मीडिया पर छा गया है.
इसके साथ ही आशिष चंचलानी अपनी फिल्म ‘एकाकी’ में कई बड़े डिजिटल स्टार्स को भी साथ लेकर आए हैं. आशिष के साथ फिल्म में आकाश डोडेजा, हर्ष राणे, सिद्धांत सरफरे, रोहित साधवानी, ग्रीशिम नवानी और शशांक शेखर भी नज़र आने वाले हैं.
आशिष चंचलानी इस बार हॉरर-कॉमेडी की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं, और ये अनुभव वाकई कुछ अलग होने वाला है. अपनी जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग और मज़ेदार पंचों के लिए मशहूर आशिष इस बार डर और हंसी को कैसे एक साथ जोड़ते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा. वो इस जॉनर के लिए एकदम सही चॉइस हैं, और अपने यूनिक स्टाइल से वो दर्शकों को एक नया एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस देने वाले हैं. यह शो 27 नवंबर को यूट्यूब पर फ्री में रिलीज़ किया जाएगा.
आशिष चंचलानी अपने मच अवेटेड डायरेक्टोरियल डेब्यू के लिए कई जिम्मेदारियां निभाने को तैयार हैं. इस सीरीज में वह सिर्फ डायरेक्टर ही नहीं, बल्कि एक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर की भूमिका भी निभा रहे हैं.
उनके इस बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के साथ, अब सभी की निगाहें आशिष पर टिकी हैं, क्योंकि दर्शक बेसब्री से उनके अगले बड़े कदम का इंतज़ार कर रहे हैं.