हंसी और डर का कॉम्बो, 'एकाकी' का ट्रेलर रिलीज, 27 नवंबर को यूट्यूब पर होगी फ्री में स्ट्रीम!

'एकाकी' का ट्रेलर रिलीज ( POSTER )

हैदराबाद: आशिष चंचलानी सच में इंडिया के डिजिटल स्टार हैं, जो अपने मजेदार और दिलचस्प कंटेंट से दर्शकों के दिलों पर राज करते हैं. अपने ह्यूमर और यूनिक वीडियोज से उन्होंने लाखों लोगों को एंटरटेन किया है. अब आशिष एक नए सफर की शुरुआत कर रहे हैं अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म ‘एकाकी ’ के साथ, जो अनाउंसमेंट के बाद से ही चर्चा में है. पोस्टर और पहले झलक के बाद अब इसका बहुत इंतज़ार किया जा रहा ट्रेलर आखिरकार रिलीज कर दिया गया है. आशिष चंचलानी की फिल्म ‘एकाकी’ का ट्रेलर एक पूरी तरह से एंटरटेनमेंट से भरा पैकेज है. अपने मजेदार और दिल छू लेने वाले वीडियोज से इंटरनेट पर धमाल मचाने वाले आशिष ने इस बार भी वही कमाल किया है यानी ‘एकाकी’ का ट्रेलर रिलीज़ होते ही सोशल मीडिया पर छा गया है. इसके साथ ही आशिष चंचलानी अपनी फिल्म ‘एकाकी’ में कई बड़े डिजिटल स्टार्स को भी साथ लेकर आए हैं. आशिष के साथ फिल्म में आकाश डोडेजा, हर्ष राणे, सिद्धांत सरफरे, रोहित साधवानी, ग्रीशिम नवानी और शशांक शेखर भी नज़र आने वाले हैं.