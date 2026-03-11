ETV Bharat / entertainment

अरिजीत सिंह की आवाज के साथ 'एक दिन' का ट्रेलर लॉन्च, साई पल्लवी-जुनैद खान के बीच दिखी जबरदस्त कमिस्ट्री

'एक दिन' के ट्रेलर में फिल्म की कहानी की एक झलक दिखाई गई, जिसमें जुनैद का किरदार साई पल्लवी से प्यार करता है. ट्रेलर की शुरुआत में, वह खुद को 'हारा हुआ आशिक' बताता है.

आमिर खान प्रोडक्शन ने बुधवार को इंस्टाग्राम पर एक दिन का ट्रेलर अपलोड किया और कैप्शन में लिखा है, कभी-कभी एक दिन भी काफी होता है. एक दिन का ट्रेलर आउट. फिल्म 1 मई 2026 को सिनेमाघरों में आएगी.'

हैदराबाद: आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस की बनी रोमांटिक फिल्म 'एक दिन' सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है. मेकर्स ने आज, 11 मार्च को फिल्म का ट्रेलर जारी किया है. इस ट्रेलर में जुनैद खान और साई पल्लवी के बीच शानदार कमिस्ट्री देखने को मिला है.

वह चाहता है कि जिस लड़की से वह प्यार करता है, वह उससे प्यार करे, भले ही एक दिन के लिए ही क्यों न हो. फिर हम उन्हें एक साथ कुछ प्यारे पल बिताते हुए देखते हैं. ट्रेलर के आखिर में वह उसके चेहरे पर थप्पड़ नहीं मार देती. ट्रेलर में कुणाल कपूर भी नजर आ रहे हैं. वहीं, ट्रेलर के बैकग्राउंड में अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म के गाने गुनगुनाते हुए सुना जा सकता है.

आमिर खान के बेटे जुनैद खान ने अब तक दो फिल्में की हैं, एक 'महाराज', ओटीटी पर आई थी, और दूसरी लवयापा , जो थिएटर में रिलीज हुई थी. ये दोनों फिल्में जुनैद को एक स्टारडम देने में नाकाम रहीं.

अब, जुनैद का यह तीसरा मौका है और इस बार, वह अपने पिता के प्रोडक्शन एक दिन में एक्टर साई पल्लवी के साथ काम कर रहे हैं, जो साउथ की सबसे मशहूर फीमेल एक्टर्स में से एक हैं. साई पल्लवी ने इस ट्रेलर में भी अपनी जबरदस्त छाप छोड़ती हैं. यह उनका हिंदी फिल्म डेब्यू है.

एक दिन की ज्यादातर शूटिंग जापान में हुई है. यह फिल्म वन डे नाम की एक थाई फिल्म से प्रेरित है, जिसकी शूटिंग जापान में हुई थी. एक दिन सुनील पांडे का डायरेक्टोरियल डेब्यू है, जिन्होंने पहले आमिर खान की फिल्मों लाल सिंह चड्ढा, डेल्ही बेली जैसी फिल्मों में काम किया है. 'एक दिन' 1 मई को थिएटर में रिलीज होने वाली है.