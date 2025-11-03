ETV Bharat / entertainment

'एक दीवाने की दीवानियत' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 13: हर्षवर्धन राणे की फिल्म 100 करोड़ी क्लब में शामिल

एक दीवाने की दीवानियत ने दो हफ्ते पूरे होने से पहले ही 100 करोड़ी क्लब में एंट्री ले ली है.

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 3, 2025 at 4:03 PM IST

हैदराबाद: हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा स्टारर एक तरफा लव स्टोरी फिल्म एक दीवाने की दीवानियत ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. बीती 21 नवंबर को रिलीज हुई फिल्म एक दीवाने की दीवानियत ने हो हफ्ते पूरे करने से पहले ही बॉक्स ऑफिस पर सेचुंरी लगा दी है. आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की हॉरर लव स्टोरी फिल्म थामा के साथ रिलीज हुई एक दीवाने की दीवानियत अभी भी बॉक्स ऑफिस पर पैसा बटोर रही है. इधर, थामा भी बॉक्स ऑफिस पर मालामाल हो रही है. आइए जानते हैं. एक दीवाने की दीवानियत ने रिलीज के 13 दिनों में कितनी कमाई कर ली है.

100 करोड़ी क्लब में शामिल

हर्षवर्धन राणे ने आज 3 नवंबर को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर खुशी जाहिर करते हुए बताया कि उनकी फिल्म एक दीवाने की दीवानियत बॉक्स ऑफिस पर जीत गई है. एक्टर की मानें तो फिल्म ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 101.1 करोड़ रुपये का बिजनेस कर लिया है. एक दीवाने की दीवानियत ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 86.1 और ओवरसीज में 15 करोड़ रुपये कमाए हैं. इस पोस्ट के कैप्शन में एक्टर ने लिखा है, मिला पूरी दुनिया का प्यार, दीवानों ने किया सौ करोड़ पार'. बता दें, एक दीवाने की दीवानियत ने 10 करोड़ रुपये से ज्यादा से खाता खोला था. फिल्म ने अपने पहले वीक में भारत में 55.15 करोड़ रुपये कमा थे.

थामा का क्या हाल है?

इधर, थामा अपनी रिलीज के 13 दिनों में भारत में 120.05 करोड़ रुपये कमा चुके हैं. फिल्म ने 25 करोड़ रुपये से खाता खोला था. फिल्म ने 13वें दिन भारत में 4.25 करोड़ रुपये कमाए हैं और फिल्म ने अपने पहले वीक में 108.4 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. मडोक फिल्म्स की थामा उनके 100 करोड़ी क्लब में शामिल हो गई है इससे पहले स्त्री और स्त्री 2 समेत कई कई फिल्में यह कारनाम कर चुकी हैं.

ये भी पढ़ें:

थामा Vs एक दीवाने की दीवानियत: पहले ही दिन टूटा 'सैयारा' का रिकॉर्ड, हॉरर लव स्टोरी फिल्म बनी 2025 की चौथी बिगेस्ट ओपनर

