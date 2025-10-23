ETV Bharat / entertainment

EDKD बॉक्स ऑफिस : 'सनम तेरी कसम' का टूटा रिकॉर्ड, 'एक दीवाने की दीवानियत' ने 2 दिनों में किया बंपर कलेक्शन

हैदराबाद: हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा स्टारर लव-स्टोरी फिल्म एक दीवाने की दीवानियत ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रखा है. बीती 21 अक्टूबर को दिवाली के मौके पर रिलीज हुई फिल्म ने दर्शकों पर अपना जादू चला दिया है. सनम तेरी कसम स्टार को एक बार फिर अपने फैंस से भरपूर प्यार मिल रहा है. एक्टर ने अपने फैंस से अपील की थी वो इस बार उनकी फिल्म को नौ साल बाद नहीं देखें. एक्टर की बात को प्यार से लेते हुए फैंस उनकी बात को मानकर फिल्म देख रहे हैं.

एक दीवाने की दीवानियत डे 3 कलेक्शन

सीनियर फिल्म एनालिस्ट, तरण आदर्श के मुताबिक, मिलाप जावेरी के निर्देशन में बनी फिल्म एक दीवाने की दीवानियत ने पहले दिन 10.10 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया था और दूसरे दिन फिल्म ने 8.88 करोड़ रुपये कमाए हैं. इसी के साथ फिल्म का कुल कलेक्शन 18.98 करोड़ रुपये हो गया है. 25 करोड़ रुपये के बजट में बनी फिल्म एक दीवाने की दीवानियत का जादू नौजवानों के सिर चढ़कर बोल रहा है और चारों ओर फैंस बस हर्षवर्धन पर प्यार लुटा रहे हैं. लोगों को उनकी फिल्म सनम तेरी कसम याद रही है और एक दीवाने की दीवानियत ने इस फिल्म का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है. खबर लिखे जाने तक फिल्म एक दीवाने की दीवानियत ने तीसरे दिन 1.11 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है.