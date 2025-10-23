ETV Bharat / entertainment

EDKD बॉक्स ऑफिस : 'सनम तेरी कसम' का टूटा रिकॉर्ड, 'एक दीवाने की दीवानियत' ने 2 दिनों में किया बंपर कलेक्शन

हर्षवर्धन राणे ने साल 2016 में रिलीज हुई खुद की फिल्म सनम तेरी कसम के लाइफलाइम कलेक्शन को पछाड़ दिया है.

EK DEEWANE KI DEEWANIYAT BOX OFFIce Collection Day 3
एक दीवाने की दीवानियत बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3 (Posters)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 23, 2025 at 5:13 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा स्टारर लव-स्टोरी फिल्म एक दीवाने की दीवानियत ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रखा है. बीती 21 अक्टूबर को दिवाली के मौके पर रिलीज हुई फिल्म ने दर्शकों पर अपना जादू चला दिया है. सनम तेरी कसम स्टार को एक बार फिर अपने फैंस से भरपूर प्यार मिल रहा है. एक्टर ने अपने फैंस से अपील की थी वो इस बार उनकी फिल्म को नौ साल बाद नहीं देखें. एक्टर की बात को प्यार से लेते हुए फैंस उनकी बात को मानकर फिल्म देख रहे हैं.

एक दीवाने की दीवानियत डे 3 कलेक्शन

सीनियर फिल्म एनालिस्ट, तरण आदर्श के मुताबिक, मिलाप जावेरी के निर्देशन में बनी फिल्म एक दीवाने की दीवानियत ने पहले दिन 10.10 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया था और दूसरे दिन फिल्म ने 8.88 करोड़ रुपये कमाए हैं. इसी के साथ फिल्म का कुल कलेक्शन 18.98 करोड़ रुपये हो गया है. 25 करोड़ रुपये के बजट में बनी फिल्म एक दीवाने की दीवानियत का जादू नौजवानों के सिर चढ़कर बोल रहा है और चारों ओर फैंस बस हर्षवर्धन पर प्यार लुटा रहे हैं. लोगों को उनकी फिल्म सनम तेरी कसम याद रही है और एक दीवाने की दीवानियत ने इस फिल्म का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है. खबर लिखे जाने तक फिल्म एक दीवाने की दीवानियत ने तीसरे दिन 1.11 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है.

सनम तेरी कसम का टूटा रिकॉर्ड

हर्षवर्धन ने फिल्म एक दीवाने की दीवानियत के दो दिनों के कलेक्शन से अपनी ही लव-स्टोरी फिल्म 'सनम तेरी कसम' (2016) के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है. फिल्म सनम तेरी कसम की री-रिली (2025) ने लगभग ₹40 करोड़ का कलेक्शन किया था, जबकि 2016 में जब यह पहली बार रिलीज हुई थी, तब इसने लगभग ₹16.03 करोड़ का कलेक्शन किया था, जबकि एक दीवाने की दीवानियत ने दो दिनों में ही 18 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर लिया है. एक दीवाने की दीवानियत ने दोनों दिनों में 18.98 करोड़ रुपये कमा लिए हैं.

थामा की थमी कमाई

थामा और एक दीवाने की दीवानियत एक साथ रिलीज हुई थी, जहां, थामा ने पहले दिन तकरीबन 25 करोड़ रुपये से खाता खोला था, वहीं फिल्म की दूसरे दिन की कमाई 18 करोड़ रुपये पर ही रुक गई. कहना गलत नहीं होगा कि एक दीवाने की दीवानियत की दिवानापन दर्शकों पर दिख रहा है.

ये भी पढ़ें:

थामा Vs एक दीवाने की दीवानियत: पहले ही दिन टूटा 'सैयारा' का रिकॉर्ड, हॉरर लव स्टोरी फिल्म बनी 2025 की चौथी बिगेस्ट ओपनर

TAGGED:

EK DEEWANE KI DEEWANIYAT
EK DEEWANE KI DEEWANIYAT DAY 3
SANAM TERI KASAM
एक दीवाने की दीवानियत
EK DEEWANE KI DEEWANIYAT BOX OFFICE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद, ऊखीमठ के लिए रवाना हुई डोली

यरूशलेम को झटका: अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का आदेश, गाजा में सहायता प्रदान करने के लिए UNRWA को अनुमति दे इजराइल

निफ्टी की दमदार उड़ान, 52 हफ्तों में पहली बार पहुंचा 26,000 के पार; सेंसेक्स ने भी किया कमाल, 85 हजार का लेवल किया क्रॉस

भारतीय मूल के इतिहासकार सुनील अमृत ने रचा इतिहास, जीता ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.