EDKD बनाम थामा: हर्षवर्धन ने फिल्म 'सनम तेरी कसम' का तोड़ा रिकॉर्ड, 100 करोड़ से आगे बढ़ी आयुष्मान की मूवी

हर्षवर्धन ने अपनी फिल्म सनम तेरी कसम की री-रिलीज (2025) पर हुई 50 करोड़ रुपये की कमाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

Published : October 30, 2025 at 10:50 AM IST

हैदराबाद: थामा और एक दीवाने की दीवानियत में बॉक्स ऑफिस पर अभी भी कमाई कर रही हैं. दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर मोटा पैसा बटोरने में लगी है. थामा और एक दीवाने की दीवानियत अपनी रिलीज का एक हफ्ता पूरा कर चुकी है. थामा ने 100 करोड़ रुपये के तो एक दीवाने की दीवानियत ने 50 करोड़ रुपये के क्लब में एंट्री ले ली है. थामा में आयुष्मान खुराना-रश्मिका मंदाना और एक दीवाने की दीवानियत की में हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की दमदार जोड़ी देखने को मिल रही है. दर्शकों को दोनों ही जोड़ियां खूब इंप्रेस कर रही है. आइए जानते हैं थामा और एक दीवाने की दीवानियत ने 9वें दिन कितने करोड़ की कमाई की है और दोनों का कुल कलेक्शन कितना हो गया है.

एक दीवाने की दीवानियत डे 9 कलेक्शन

प्योर लव स्टोरी फिल्म एक दीवाने की दीवानियत ने 10.10 करोड़ रुपये से खाता खोला था. एक दीवाने की दीवानियत का थामा जैसे बड़े बैनर की फिल्म के आगे पैसा कमाना बहुत बड़ा अचीवमेंट हैं. बता दें, एक दीवाने की दीवानियत ने दूसरे दिन 8.88 करोड़ रुपये, तीसरे दिन 6 करोड़ रुपये, चौथे दिन 5.5 करोड़ रुपये, पांचवें दिन 6.25 करोड़ रुपये और छठे दिन 6.75 करोड़ रुपये, सातवें दिन 3.35 करोड़ रुपये, आठवें दिन 4.50 करोड़ रुपये और नौवें दिन 2.61 करोड़ रुपये कलेक्शन किया है. इसी के साथ एक दीवाने की दीवानियत की फिल्म का कुल घरेलू कलेक्शन 52.17 करोड़ रुयपे हो गया है. वहीं, मडौक फिल्म्स के मुताबिक, फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में 48.34 करोड़ रुपये कमाए. बता दें, हर्षवर्धन ने अपनी फिल्म सनम तेरी कसम की री-रिलीज (2025) पर हुई 50 करोड़ रुपये की कमाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. वहीं, साल 2016 में रिलीज होने पर फिल्म सनम तेरी कसम ने 16 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.

थामा डे 9 कलेक्शन

दूसरी तरफ मडोक हॉरर यूनिवर्स की फिल्म थामा सात दिनों की कमाई में 100 करोड़ रुपये के बहुत करीब आ गई थी और आठवें दिन 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर दिया. थामा ने 25 करोड़ रुपये से खाता खोला था और दूसरे 22.50 फीसदी की गिरावट के साथ 18.6 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था. शुरुआत में फिल्म की कमाई में फिर गिरावट आई थी और वीकेंड पर फिल्म की कमाई में बड़ा उछाल देखने को मिला था. थामा की कमाई में चौथे दिन भी गिरी थी और फिल्म ने 9.55 करोड़ रुपये कमाए छे. फिल्म की कमाई में चौथे दिन 26.54 फीसदी की गिरावट आई. अब फिल्म ने शनिवार यानी पांचवें दिन 13.1 करोड़ रुपये और छठे दिन 13 करोड़ रुपये कमाए हैं. फिल्म ने सातवें दिन 4.3 करोड़ रुपये, आठवें दिन 5.75 करोड़ रुपये, नौवें दिन 3.35 करोड़ रुपये कमाए हैं. और फिल्म का कुल घरेलू कलेक्शन 104.75 करोड़ रुपये हो गया है

