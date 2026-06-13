370 बिरयानी विवाद: 'एक चांस दो, अच्छा इंसान बनकर दिखाऊंगा', प्रणित मोरे ने कैमरे के सामने मांगी माफी
370 बिरयानी विवाद में प्रणित मोरे ने यह दूसरी बार लोगों से माफी मांगी है. इस बार उन्होने वीडियो शेयर किया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 13, 2026 at 12:20 PM IST
हैदराबाद: स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रणित मोरे ने हिमांशु जांगड़ा की 370 रुपये की बिरयानी वाली विवादित टिप्पणी पर सोशल मीडिया पर भारी आलोचना के बाद फिर से माफी मांगी है. अपने वीडियो बयान में मोरे ने इसे निर्णय लेने में हुई चूक बताया है.
मोरे ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा, 'हैलो, 'तो बात ये है कि मैं ये बात काफी टाइम से करनी थी, लेकिन मेरा इंस्टाग्राम सस्पेंड हो गया था. आप सबने मेरा क्राउडवर्क देखा होगा, जिसकी वजह से मुझे काफी हेट मिल रही है और मुझे लगता है कि मैं शायद इस हेट का हकदार भी हूं'.
प्रणित ने आगे बोला है, 'क्योंकि जब मैं हमारे लड़के के साथ क्राउड वर्क कर रहा था, उसने काफी अपमानजनक बातें बोलीं और सब लोग भी हम पर हंस रहे थे. मुझे लगता है कि ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी. मैं चाहता तो उसे वहीं रोक सकता था, लेकिन मैंने एक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया, जिसे इतनी आगे बढ़ाया हो गई. जिनको भी बुरा लगा है, उन सब से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूं, जो भी कानूनी कार्यवाही मेरे खिलाफ चल रही है, मैं आपसे बस यही अनुरोध करता हूं कि मुझे एक और मौका दिया जाएगा'.
क्या है 370 रुपये बिरयानी विवाद
गुरुग्राम में प्रणित मोरे के स्टैंड-अप शो का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा, जिसमें एक दर्शक हिमांशु जांगड़ा के साथ बातचीत दिखाई गई है, जो अपनी एक डेट का अनुभव साझा कर रहे थे.
वीडियो में जांगड़ा ने कहा कि डेट पर चिकन बिरयानी की एक प्लेट पर 370 रुपये खर्च करने के बाद, वह महिला से बदले में कुछ उम्मीद कर रहा था. उसने कहा, 'मैंने कहा कि 370 रुपये लगे हैं तो उसे तो वसूल तो करूंगा ही'. खाने का बिल चुकाने के कारण उसे शारीरिक संबंध बनाने का हक महसूस हुआ. इस वीडियो की आपत्तिजनक सामग्री के कारण ऑनलाइन खूब आलोचना हुई.
बाद में, स्टैंड-अप बातचीत का एक लंबा वीडियो ऑनलाइन सामने आने के बाद विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया. यह वीडियो कहीं अधिक परेशान करने वाला था. लंबे वीडियो में जांगड़ा विस्तार से बता रहे थे कि कैसे उन्होंने अपनी प्रेमिका को शारीरिक रूप से पकड़ा और उसके साथ अंतरंग संबंध बनाए, जबकि प्रणित हंसते रहे और दर्शक तालियां बजाते रहे. पहले वाला वीडियो ही काफी आपत्तिजनक था. पूरा वीडियो सामने आने के बाद माफीनामा बेहद कम लगा.