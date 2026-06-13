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370 बिरयानी विवाद: 'एक चांस दो, अच्छा इंसान बनकर दिखाऊंगा', प्रणित मोरे ने कैमरे के सामने मांगी माफी

370 बिरयानी विवाद प्रणित मोरे का माफीनामा ( ANI )

हैदराबाद: स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रणित मोरे ने हिमांशु जांगड़ा की 370 रुपये की बिरयानी वाली विवादित टिप्पणी पर सोशल मीडिया पर भारी आलोचना के बाद फिर से माफी मांगी है. अपने वीडियो बयान में मोरे ने इसे निर्णय लेने में हुई चूक बताया है. मोरे ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा, 'हैलो, 'तो बात ये है कि मैं ये बात काफी टाइम से करनी थी, लेकिन मेरा इंस्टाग्राम सस्पेंड हो गया था. आप सबने मेरा क्राउडवर्क देखा होगा, जिसकी वजह से मुझे काफी हेट मिल रही है और मुझे लगता है कि मैं शायद इस हेट का हकदार भी हूं'. प्रणित ने आगे बोला है, 'क्योंकि जब मैं हमारे लड़के के साथ क्राउड वर्क कर रहा था, उसने काफी अपमानजनक बातें बोलीं और सब लोग भी हम पर हंस रहे थे. मुझे लगता है कि ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी. मैं चाहता तो उसे वहीं रोक सकता था, लेकिन मैंने एक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया, जिसे इतनी आगे बढ़ाया हो गई. जिनको भी बुरा लगा है, उन सब से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूं, जो भी कानूनी कार्यवाही मेरे खिलाफ चल रही है, मैं आपसे बस यही अनुरोध करता हूं कि मुझे एक और मौका दिया जाएगा'.