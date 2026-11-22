'मुझे धोखा दिया': ईशा सिंह का पहला रिएक्शन, चीटिंग की अफवाहों को किया कंफर्म? अविनाश के 'रिलेशनशिप पर्सनल...' वाले बयान पर किया कटाक्ष
ब्रेकअप की अफवाहों के बीच ईशा सिंह का पहला रिएक्शन आया है, जिसमें उन्होंने अविनाश के 'रिलेशनशिप पर्सनल...' बयान पर पलटवार किया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 22, 2026 at 5:24 PM IST
हैदराबाद: ईशा सिंह और अविनाश मिश्रा के ब्रेकअप की खबरें सुर्खियों में हैं, और इसी बीच, टीवी एक्ट्रेस ने अपना पहला बयान दिया है, जिससे ऐसा लगता है कि उन्होंने एक्टर के साथ अपने ब्रेकअप को कंफर्म कर दिया है. किसी का नाम लिए बिना, ईशा ने अविनाश के रिश्तों के बारे में हाल के बयान पर मजाक उड़ाया और लोगों को चेतावनी दी कि वे उन्हें उस हद तक न धकेलें जहां उन्हें सबूत के साथ सभी बातें बतानी पड़ें.
22 नवंबर को ईशा सिंह ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने अपने और अविनाश के रिश्तों को लेकर चल रही अफवाहों पर बयान दिया है. साथ ही उन्होंने अविनाश के 'रिलेशनशिप पर्सनल, ना कि पब्लिक एंटरटेनमें' वाले बयान पर पलटवार किया है.
ईशा ने अपने बयान में लिखा है, "चुप रहने और अपनी शांति बनाए रखने के मेरे फैसले को कभी भी यह नहीं समझना चाहिए कि जरूरत पड़ने पर मैं बोल नहीं सकती.' इसके बाद ईशा ने अविनाश का नाम लिए बिना 'रिलेशनशिप पर्सनल, ना कि पब्लिक एंटरटेनमेंट' वाले बयान का जिक्र करते हुए आगे लिखा है, "जो इंसान यह उपदेश दे रहा था कि रिलेशनशिप पर्सनल होते हैं और उन्हें लोगों के एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं बनाना चाहिए... अब क्या हुआ?"
एक्ट्रेस ने आगे लिखा है, "जब आप खुद ही चीजों का मजाक बना रहे हैं और उन्हें लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए परोस रहे हैं? आप एक तरफ तो प्राइवेसी की बात नहीं कर सकते और दूसरी तरफ ठीक उसका उल्टा काम नहीं कर सकते. प्लीज मुझे उस प्वाइंट तक न धकेलें जहां मुझे अंजाम की परवाह किए बिना, नामों के साथ हर एक सबूत सबके सामने लाना पड़े."
ईशा ने आखिरी में बताया कि उन्हें अपनी जिंदगी में धोखा मिल चुका है. उन्होंने लिखा है, "मैं पहले ही किसी पर भरोसा करने की गलती कर चुकी हूं, जिसने बाद में मुझे धोखा दिया. और चूंकि कुछ लोगों के लिए मूव ऑन करना बहुत आसान लगता है, तो चलिए, मैं भी ऐसा ही करने की कोशिश करती हूं."
बता दें, 19 नवंबर को अविनाश मिश्रा ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक नोट पोस्ट किया था. यह नोट तब आया था, जब एक्टर पर ईशा सिंह को चीट करने का आरोप लगाया जा रहा था. टीवी एक्टर ने सोशल मीडिया पेज से सभी की प्राइवेसी का सम्मान करने की रिक्वेस्ट की थी. हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर ईशा का जिक्र नहीं किया था और ना ही ब्रेकअप की खबरों को कंफर्म नहीं किया था, लेकिन उनका मैसेज उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में चल रही चर्चा को संबोधित करता हुआ लगा.
अविनाश ने अपने पोस्ट में लिखा था, 'दोस्तों, आइए इस बात को यहीं छोड़ दें और आगे बढ़ें.' 'खतरों के खिलाड़ी' सीजन 15 के विजेता ने बताया कि बीते कुछ हफ्ते उनके लिए काफी मुश्किल थे. उन्होंने अपने नोट में लिखा है, 'पिछले कुछ हफ्ते कई लोगों के लिए मुश्किल रहे हैं.'
लोगों से प्राइवेसी की अपील करते हुए उन्होंने आखिरी में लिखा है, 'लोगों से गुजारिश है कि वे सभी की प्राइवेसी का सम्मान करें. रिलेशनशिप पर्सनल होते हैं, ना कि पब्लिक एंटरटेनमेंट. हर चीज का मकसद सिर्फ व्यूज और एंगेजमेंट पाना नहीं होता. आइए, लोगों को शांति से जीने दें.'
अविनाश के इस पोस्ट से पहले सोशल मीडिया पर एक वॉयज नोट वायरल हुआ था. दावा किया गया कि यह जो ऑडियो है वो ईशा की मां का है. वॉइस नोट में दावा किया गया है कि अविनाश ने ईशा सिंह को धोखा दिया है.