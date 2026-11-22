ETV Bharat / entertainment

'मुझे धोखा दिया': ईशा सिंह का पहला रिएक्शन, चीटिंग की अफवाहों को किया कंफर्म? अविनाश के 'रिलेशनशिप पर्सनल...' वाले बयान पर किया कटाक्ष

ईशा सिंह-अविनाश मिश्रा ( IANS )

हैदराबाद: ईशा सिंह और अविनाश मिश्रा के ब्रेकअप की खबरें सुर्खियों में हैं, और इसी बीच, टीवी एक्ट्रेस ने अपना पहला बयान दिया है, जिससे ऐसा लगता है कि उन्होंने एक्टर के साथ अपने ब्रेकअप को कंफर्म कर दिया है. किसी का नाम लिए बिना, ईशा ने अविनाश के रिश्तों के बारे में हाल के बयान पर मजाक उड़ाया और लोगों को चेतावनी दी कि वे उन्हें उस हद तक न धकेलें जहां उन्हें सबूत के साथ सभी बातें बतानी पड़ें.

22 नवंबर को ईशा सिंह ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने अपने और अविनाश के रिश्तों को लेकर चल रही अफवाहों पर बयान दिया है. साथ ही उन्होंने अविनाश के 'रिलेशनशिप पर्सनल, ना कि पब्लिक एंटरटेनमें' वाले बयान पर पलटवार किया है.

ईशा ने अपने बयान में लिखा है, "चुप रहने और अपनी शांति बनाए रखने के मेरे फैसले को कभी भी यह नहीं समझना चाहिए कि जरूरत पड़ने पर मैं बोल नहीं सकती.' इसके बाद ईशा ने अविनाश का नाम लिए बिना 'रिलेशनशिप पर्सनल, ना कि पब्लिक एंटरटेनमेंट' वाले बयान का जिक्र करते हुए आगे लिखा है, "जो इंसान यह उपदेश दे रहा था कि रिलेशनशिप पर्सनल होते हैं और उन्हें लोगों के एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं बनाना चाहिए... अब क्या हुआ?" ईशा सिंह का बयान (IG) एक्ट्रेस ने आगे लिखा है, "जब आप खुद ही चीजों का मजाक बना रहे हैं और उन्हें लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए परोस रहे हैं? आप एक तरफ तो प्राइवेसी की बात नहीं कर सकते और दूसरी तरफ ठीक उसका उल्टा काम नहीं कर सकते. प्लीज मुझे उस प्वाइंट तक न धकेलें जहां मुझे अंजाम की परवाह किए बिना, नामों के साथ हर एक सबूत सबके सामने लाना पड़े." ईशा ने आखिरी में बताया कि उन्हें अपनी जिंदगी में धोखा मिल चुका है. उन्होंने लिखा है, "मैं पहले ही किसी पर भरोसा करने की गलती कर चुकी हूं, जिसने बाद में मुझे धोखा दिया. और चूंकि कुछ लोगों के लिए मूव ऑन करना बहुत आसान लगता है, तो चलिए, मैं भी ऐसा ही करने की कोशिश करती हूं."