चीटिंग कंफर्म? ईशा सिंह के भाई ने शेयर किया अविनाश मिश्रा के 'ब्लंडर' चैट का स्क्रीनशॉर्ट, वीडियो शेयर कर दी वार्निंग
ईशा सिंह के भाई रुद्राक्ष सिंह के भाई ने अविनाश मिश्रा के साथ अपनी पर्सनल चैट का स्क्रीनशॉर्ट शेयर किया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 23, 2026 at 2:00 PM IST|
Updated : November 23, 2026 at 2:06 PM IST
हैदराबाद: टीवी एक्ट्रेस ईशा सिंह और अविनाश मिश्रा इन दिनों अपने रिलेशनशिप को लेकर सुर्खियों में है. खबर है कि अविनाश मिश्रा ने ईशा को धोखा दिया है, जिसके बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया है. इन अफवाहों के बीच बीते रविवार को ईशा का पहला रिएक्शन आया, जिसमें उन्होंने अविनाश का नाम लिए बिना उनके पर्सनल रिलेशनशिप वाले बयान पर पलटवार किया. ईशा के बयान के कुछ घंटे बाद उनके भाई रुद्राक्ष सिंह चौहान ने एक व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉर्ट शेयर किया, जिसे देख फैंस के बीच खलबली मच गई. मैसेज में, अविनाश अपने कामों की जिम्मेदारी लेते हुए और जिसे उन्होंने 'गलती' कहा, उसे माफी मांगते हुए लग रहे हैं.
रुद्राक्ष ने सोमवार (23 नवंबर) को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर स्क्रीनशॉट पोस्ट किया. चैट में उनके वॉइस नोट्स हैं, जिसके बाद अविनाश के मैसेज हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि उन्होंने ईशा के साथ अपने रिश्ते को लेकर धोखाधड़ी के आरोपों पर बात की है.
एक मैसेज में अविनाश ने लिखा, "भाई, मैंने जो किया है, मैं उसे सही नहीं ठहरा सकता. मैंने जो किया वह एक बड़ी गलती है. मुझे खुद पर शर्म आ रही है और आप जो भी कह रहे हैं, मैं उससे सहमत हूं. मैंने जो किया है, उसके लिए मुझे सच में अफसोस है."
रुद्राक्ष ने भी बातचीत पर अपना रिएक्शन शेयर किया, जिसमें अविनाश पर चैट में अपनी गलती मानने और फिर सबके सामने कहानी बदलने की कोशिश करने का आरोप लगाया. स्क्रीनशॉट के साथ, उन्होंने लिखा, "ये लो प्रूफ, 1 नवंबर को वो खुद मान रहा है. और अब इसकी हिम्मत है कि स्टोरी पलटने के लिए बेवफा गाने गाए. उन्होंने आगे कहा, 'लातों के भूत बातों से नहीं मानते.'
रुद्राक्ष ने बाद में एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने बातचीत को साझा करने का कारण बताया. उन्होंने कहा कि उनका परिवार हेट नहीं फैलाना चाहता और न ही लोगों को किसी के प्रति नफरत रखने के लिए उकसाना चाहता है. उन्होंने यह भी बताया कि ईशा खुद इस मामले से आगे बढ़ना चाहती हैं और इसे समझदारी से सुलझाना चाहती हैं. उन्होंने आगे कहा, "अब आप इसे सच मानें या न मानें, लेकिन यह मेरी और उनकी बातचीत है."
यह विवाद तब शुरू हुआ जब बिग बॉस 18 के दौरान करीब आए ईशा और अविनाश ने एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया और सोशल मीडिया से साथ की तस्वीरें डिलीट कर दीं. ईशा की मां के नाम से एक वॉयस नोट सामने आया, जिसमें उन्होंने अविनाश पर ईशा को धोखा देने का आरोप लगाया. रविवार को टीवी एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम के स्टोरीज सेक्शन में एक लंबा नोट लिखकर स्पष्ट किया कि उनकी चुप्पी को कमजोरी या खुद के लिए खड़े होने में असमर्थता नहीं समझा जाना चाहिए.