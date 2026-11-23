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चीटिंग कंफर्म? ईशा सिंह के भाई ने शेयर किया अविनाश मिश्रा के 'ब्लंडर' चैट का स्क्रीनशॉर्ट, वीडियो शेयर कर दी वार्निंग

भाई रुद्राक्ष के साथ ईशा सिंह/अविनाश मिश्रा ( @eishasingh IG/IANS )

हैदराबाद: टीवी एक्ट्रेस ईशा सिंह और अविनाश मिश्रा इन दिनों अपने रिलेशनशिप को लेकर सुर्खियों में है. खबर है कि अविनाश मिश्रा ने ईशा को धोखा दिया है, जिसके बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया है. इन अफवाहों के बीच बीते रविवार को ईशा का पहला रिएक्शन आया, जिसमें उन्होंने अविनाश का नाम लिए बिना उनके पर्सनल रिलेशनशिप वाले बयान पर पलटवार किया. ईशा के बयान के कुछ घंटे बाद उनके भाई रुद्राक्ष सिंह चौहान ने एक व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉर्ट शेयर किया, जिसे देख फैंस के बीच खलबली मच गई. मैसेज में, अविनाश अपने कामों की जिम्मेदारी लेते हुए और जिसे उन्होंने 'गलती' कहा, उसे माफी मांगते हुए लग रहे हैं.

रुद्राक्ष ने सोमवार (23 नवंबर) को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर स्क्रीनशॉट पोस्ट किया. चैट में उनके वॉइस नोट्स हैं, जिसके बाद अविनाश के मैसेज हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि उन्होंने ईशा के साथ अपने रिश्ते को लेकर धोखाधड़ी के आरोपों पर बात की है.

रुद्राक्ष का इंस्टाग्राम पोस्ट (@_rsc4444 IG) एक मैसेज में अविनाश ने लिखा, "भाई, मैंने जो किया है, मैं उसे सही नहीं ठहरा सकता. मैंने जो किया वह एक बड़ी गलती है. मुझे खुद पर शर्म आ रही है और आप जो भी कह रहे हैं, मैं उससे सहमत हूं. मैंने जो किया है, उसके लिए मुझे सच में अफसोस है."