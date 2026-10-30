ETV Bharat / entertainment

'भरोसा ही मेरा घमंड, जब वो टूट गया ना...': 'ईठा' का धांसू ट्रेलर रिलीज, आखिर किसने तोड़ा 'विठाबाई नारायणगांवकर' का विश्वास, देखें

'ईठा' ( Poster )

हैदराबाद: 'स्त्री' फ्रैंचाइजी के बाद श्रद्धा कपूर लक्ष्मण उतेकर के निर्देशन में बनी 'ईठा' में नजर आने वाली हैं. मेकर्स ने शुक्रवार, 30 अक्टूबर को इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया, जिसमें श्रद्धा कपूर मशहूर तमाशा और लावणी कलाकार विठाबाई भाऊ मांग नारायणगांवकर के किरदार में नजर आ रही हैं. दर्शकों की भारी भीड़ के सामने शानदार प्रदर्शन से लेकर दिल टूटने और निजी दुखों के पलों तक, यह ट्रेलर एक ऐसी कलाकार के जीवन के कई पहलुओं को दिखाता है, जिसकी पूरी जिंदगी उसकी कला के इर्द-गिर्द ही घूमती थी.

'ईठा' का ट्रेलर