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'ईठा' टीजर रिलीज, 'और तूफान को नाचते हुए देखना...', श्रद्धा कपूर के एक-एक सीन ने खड़ किए रोंगटे, देखें

ईठा ( Poster )

हैदराबाद: श्रद्धा कपूर अगली बार बायोपिक-ड्रामा 'ईठा' में नजर आएंगी. मेकर्स ने मंगलवार (23 जून) को फिल्म का टीजर जारी किया है. इस फिल्म को 'छावा' के डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर डायरेक्ट कर रहे हैं. यह फिल्म मराठी लोक थिएटर और लावणी कलाकार विठाबाई भाऊ मांग नारायणगांवकर की बायोपिक है. दो मिनट का यह टीजर 'तमाशा' (महाराष्ट्र का लोक नृत्य) देखने के लिए उमड़ी भीड़ के साथ शुरू होता है. जैसे ही लावणी डांसर अपना परफॉर्मेंस शुरू करती हैं, भीड़ बेताब होने लगती है और 'ईठा बाई' को बुलाने लगती है. तभी पता चलता है कि ईठा बाई को लेबर पेन हो रहा है और इसीलिए वह नहीं आ पाई. हालांकि, बच्चे के जन्म के तुरंत बाद उनके मंच पर आने के साथ होता है. इस दौरान ईठा एक डायलॉग बोलती हुए मंच पर एंट्री मारती है. डायलॉग है- पड़े-पड़े मरी तो बेचारी कहलाऊंगी, पर नाचते हुए मरी तो मिशाल बन जाऊंगी.