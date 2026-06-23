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'ईठा' टीजर रिलीज, 'और तूफान को नाचते हुए देखना...', श्रद्धा कपूर के एक-एक सीन ने खड़ किए रोंगटे, देखें

श्रद्धा कपूर की आगामी फिल्म ईठा का टीजर आज, 23 जून को रिलीज हो गया है. यह फिल्म 28 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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ईठा (Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 23, 2026 at 5:23 PM IST

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हैदराबाद: श्रद्धा कपूर अगली बार बायोपिक-ड्रामा 'ईठा' में नजर आएंगी. मेकर्स ने मंगलवार (23 जून) को फिल्म का टीजर जारी किया है. इस फिल्म को 'छावा' के डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर डायरेक्ट कर रहे हैं. यह फिल्म मराठी लोक थिएटर और लावणी कलाकार विठाबाई भाऊ मांग नारायणगांवकर की बायोपिक है.

दो मिनट का यह टीजर 'तमाशा' (महाराष्ट्र का लोक नृत्य) देखने के लिए उमड़ी भीड़ के साथ शुरू होता है. जैसे ही लावणी डांसर अपना परफॉर्मेंस शुरू करती हैं, भीड़ बेताब होने लगती है और 'ईठा बाई' को बुलाने लगती है. तभी पता चलता है कि ईठा बाई को लेबर पेन हो रहा है और इसीलिए वह नहीं आ पाई. हालांकि, बच्चे के जन्म के तुरंत बाद उनके मंच पर आने के साथ होता है. इस दौरान ईठा एक डायलॉग बोलती हुए मंच पर एंट्री मारती है. डायलॉग है- पड़े-पड़े मरी तो बेचारी कहलाऊंगी, पर नाचते हुए मरी तो मिशाल बन जाऊंगी.

इसके बाद टीजर में उसे शानदार तरीके से डांस करते हुए और सबका ध्यान अपनी ओर खींचते हुए दिखाया गया है, वो भी बिना कहानी के बारे में ज्यादा कुछ बताए. इस बीच एक और दमदार डायलॉग सुनने को मिलता है, जिसमें ईठा की महानता के बारे में बताया जाता है. वो डायलॉग है- पान में पान चखना हो तो मीठा, और तूफान को नाचते देखना हो तो ईठा.

'ईठा' मशहूर मराठी डांसर विठाबाई नारायणगांवकर की जिंदगी पर आधारित है, जो अपनी शानदार लावणी और तमाशा परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती थीं. 'स्त्री' फ़िल्मों के बाद श्रद्धा और प्रोड्यूसर दिनेश विजान की मैडॉक फिल्म्स के साथ एक बार फिर दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए साथ आए हैं.

'ईठा' में रणदीप हुड्डा और मोहम्मद जीशान अय्यूब भी अहम भूमिकाओं में हैं. फिल्म की रिलीज की तारीख रक्षाबंधन की छुट्टियों के दौरान 28 अगस्त तय की गई है. क्षितिज पटवर्धन की लिखी, आकाश अग्रवाल द्वारा शूट की गई और अजय-अतुल के संगीत वाली यह सिनेमाघरों में सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​और तमन्ना भाटिया की फिल्म 'वन' और यश की फिल्म 'टॉक्सिक' से टकराएगी.

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