ETV Bharat / entertainment

ईठा: 1 नहीं 2 नहीं, लावणी डांस सीक्वेंस के लिए श्रद्धा कपूर ने पहने थे कुल 8 किलो के घुंघरू

ईठा ( Poster )

हैदराबाद: बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा अपनी आने वाली फिल्म बायोग्राफिकल ड्रामा ईठा की रिलीज की तैयारी कर रही हैं. 17 नवंबर को वह फिल्म के प्रमोशन के लिए दिल्ली पहुंची, जहां उन्होंने बताया कि उनकी आने वाली फिल्म में मशहूर मराठी लावणी और तमाशा परफॉर्मर विथाबाई नारायणगांवकर का रोल करने के लिए उन्हें बहुत तैयारी करनी पड़ी.

नई दिल्ली के भारत मंडपम में ईठा के वाइब्रेंट ट्रैक जी जी रे जी को लॉन्च किया. इस मौके पर एक्ट्रेस लक्ष्मण उटेकर की बायोग्राफिकल ड्रामा के लिए पूरी तरह से शुरुआत करने के बारे में खुलकर बात की.

श्रद्धा ने बताया, "लावणी एक बहुत ही सुंदर लेकिन मुश्किल डांस फॉर्म है. जब मैंने फिल्म साइन की थी, तब मुझे लावणी के बारे में बिल्कुल नहीं पता था, इसलिए मैंने बहुत सारे वर्कशॉप किए और, लावणी आर्टिस्ट से मिली, तमाशा आर्टिस्ट से मिली, शकुंतला जी समेत कई आर्टिस्ट से मिली." उन्होंने बताया, "मैंने उनसे जो सीखा, वह सच में बहुत बढ़िया था. उन्होंने मुझसे कहा कि डांसिंग तो हो जाएगी, पैरों में घुंघरू बांध लिया, प्रैक्टिस कर लोगी, लेकिन जो आपको अपने चेहरे से जो एक्सप्रेस करना है, उसे आपको समझना पड़ेगा. तमाशा आर्टिस्ट की जिंदगी बहुत मुश्किल रही है, इसलिए उनके डांस में आपको दर्द के साथ-साथ खुशी भी दिखती है."