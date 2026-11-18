ईठा: 1 नहीं 2 नहीं, लावणी डांस सीक्वेंस के लिए श्रद्धा कपूर ने पहने थे कुल 8 किलो के घुंघरू
श्रद्धा कपूर ईठा के प्रमोशन के लिए दिल्ली पहुंची, जहां उन्होंने लावणी डांस सीक्वेंस के बारे में खुलकर बात की.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 18, 2026 at 3:56 PM IST
हैदराबाद: बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा अपनी आने वाली फिल्म बायोग्राफिकल ड्रामा ईठा की रिलीज की तैयारी कर रही हैं. 17 नवंबर को वह फिल्म के प्रमोशन के लिए दिल्ली पहुंची, जहां उन्होंने बताया कि उनकी आने वाली फिल्म में मशहूर मराठी लावणी और तमाशा परफॉर्मर विथाबाई नारायणगांवकर का रोल करने के लिए उन्हें बहुत तैयारी करनी पड़ी.
नई दिल्ली के भारत मंडपम में ईठा के वाइब्रेंट ट्रैक जी जी रे जी को लॉन्च किया. इस मौके पर एक्ट्रेस लक्ष्मण उटेकर की बायोग्राफिकल ड्रामा के लिए पूरी तरह से शुरुआत करने के बारे में खुलकर बात की.
श्रद्धा ने बताया, "लावणी एक बहुत ही सुंदर लेकिन मुश्किल डांस फॉर्म है. जब मैंने फिल्म साइन की थी, तब मुझे लावणी के बारे में बिल्कुल नहीं पता था, इसलिए मैंने बहुत सारे वर्कशॉप किए और, लावणी आर्टिस्ट से मिली, तमाशा आर्टिस्ट से मिली, शकुंतला जी समेत कई आर्टिस्ट से मिली."
Wearing 4 kg of ghungroos on both legs and dancing despite her injuries Shraddha gave it her all. She didn’t just learn Lavani, she embraced the art, its grace and its spirit. Listening to her talk about her learning journey makes me even prouder of her❤️ #ShraddhaKapoor #Eetha https://t.co/B7M999Yl0I— ᥫ᭡ 𝙍𝙖𝙮𝙖 (@prettyyylilac) November 18, 2026
उन्होंने बताया, "मैंने उनसे जो सीखा, वह सच में बहुत बढ़िया था. उन्होंने मुझसे कहा कि डांसिंग तो हो जाएगी, पैरों में घुंघरू बांध लिया, प्रैक्टिस कर लोगी, लेकिन जो आपको अपने चेहरे से जो एक्सप्रेस करना है, उसे आपको समझना पड़ेगा. तमाशा आर्टिस्ट की जिंदगी बहुत मुश्किल रही है, इसलिए उनके डांस में आपको दर्द के साथ-साथ खुशी भी दिखती है."
इसके बाद उन्होंने लावणी डांस सीक्वेंस के बारे में बताया. उन्होंने खुलासा किया कि लावणी डांस सीक्वेंस के लिए कुल 8 किलों घुंघरू पहने थे. उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, "4-4 किलो के घुंघरू, उसमें प्रैक्टिस करना , उसमे कम्फर्टेबल होना, उनको अपना समझना कि ये शरीर का ही हिस्सा है, उसमें काफी वक्त लग गया. उसके लिए लक्ष्मण सर ने बहुत वक्त दिया समझने."
दोनों पैरों में 4-4 किलो के घुंघरू बांधकर डांस करने से उनके स्टैमिना का टेस्ट हुआ, यहां तक कि सेट पर उन्हें चोट भी लगी, जिसकी वजह से कुछ समय के लिए शूटिंग रोकनी पड़ी. अच्छी बात यह रही कि डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर ने उन्हें हर गाने से पहले दो से तीन हफ्तों तक रिहर्सल कराई, ताकि वे बारीकियों को पूरी तरह से समझ सकें और उन्हें बखूबी निभा सकें.
फिल्म में रणदीप हुड्डा भी अहम रोल में हैं. इस फिल्म में नाना पाटेकर आखिरी बार स्क्रीन पर नजर आएंगे. बता दें, नाना पाटेकर का पिछले महीने 75 साल की उम्र में निधन हो गया था. फिलहाल 'ईठा' 4 दिसंबर को सिनेमाघरों में आ रही है.