ETV Bharat / entertainment

'ईठा': ट्रेलर रिलीज से पहले रणदीप हुड्डा का फर्स्ट लुक आउट, श्रद्धा कपूर की फिल्म में निभाएंगे ये किरदार

हैदराबाद: 'ईठा' का ट्रेलर 30 अक्टूबर को रिलीज होने वाला है. ट्रेलर रिलीज से पहले मेकर्स ने फैंस को फिल्म के एक किरदार से रूबरू कराया है. उन्होंने फिल्म का एक नया पोस्टर जारी कर रणदीप हुड्डा की मौजूदगी की पुष्टि की है. मेकर ने बताया है कि रणदीप फिल्म में किसका किरदार निभाने वाले हैं.

इस शानदार फर्स्ट लुक को जारी करते हुए मेकर्स ने कैप्शन में लिखा है, "ईठा के दिल पर राज करने आ रहे हैं मर्चेंट. मर्चेंट के रूप में प्रस्तुत हैं रणदीप हुडा. ईठा का ट्रेलर कल रिलीज होगा. सिनेमाघरों में 4 दिसंबर, 2026 को."

गुरुवार, 29 अक्टूबर को मैडॉक फिल्म्स ने ईठा से रणदीप हुड्डा का फर्स्ट लुक जारी किया. पोस्टर में रणदीप व्हाइट शर्ट पहने अपनी मूंछ को ताव देते नजर आ रहे हैं. वहीं, बैकग्राउंड में श्रद्धा कपूर और रणदीप के कनेक्शन की एक झलक भी दिखाई गई है.

बीते मंगलवार 'ईठा' के मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर एलान किया कि श्रद्धा अभिनीत इस फिल्म का ट्रेलर शुक्रवार, 30 अक्टूबर 2026 को रिलीज किया जाएगा. फिल्म की एक झलक साझा करते हुए उन्होंने लिखा, "बिखरेगा जलवा इस शुक्रवार. इस शुक्रवार 'ईठा का ट्रेलर आ रहा है".

यह छोटी सी झलक एक बड़ी, गोल खुली जगह में जमा भारी भीड़ के साथ शुरू होती है. भीड़ में मौजूद कई लोगों के हाथों में मोमबत्तियां हैं, जिससे पूरी जगह में रोशनी का एक सुंदर पैटर्न बन गया है. वहीं, इस खाली गोल घेरे के बिल्कुल बीच में एक व्यक्ति खड़ा है. वहीं, भीड़ 'ईठा' का नाम पुकार रही है.

'ईठा' के बारे में

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सेंसर बोर्ड ने ईठा के ट्रेलर को यूए16+ सर्टिफिकेट और 2 मिनट 58 सेकंड के रनटाइम के साथ पास कर दिया है. इस फिल्म को मशहूर डायरेक्टर लक्ष्मण उटेकर ने डायरेक्ट किया है. मैडॉक फ़िल्म्स और कठपुतली क्रिएशन्स के बैनर तले बनी इस फिल्म के प्रोड्यूसर दिनेश विजान, लक्ष्मण उटेकर और करिश्मा शर्मा हैं. अजय-अतुल ने फिल्म का म्यूजिक बनाया है.

श्रद्धा कपूर ने विथाबाई भाऊ मांग नारायणगांवकर का रोल किया है, जो मशहूर मराठी तमाशा और लावणी आर्टिस्ट थीं, जिनकी जिंदगी से यह फिल्म इंस्पायर्ड है. कास्ट में रणदीप हुड्डा, मोहम्मद जीशान अय्यूब, अनंत जोशी, सिद्धार्थ जाधव, अक्षरा सिंह, उल्का गुप्ता और स्वर्गीय नाना पाटेकर भी हैं. यह फिल्म 4 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.