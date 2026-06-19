ईथा से श्रद्धा कपूर का फर्स्ट लुक LEAK, इस सीन ने खड़े किए रोंगटे, वीडियो देख फैंस बोले- लेडी सुपरस्टार वापस आ गई
ईथा के टीजर में महान लावणी वादिका विथाबाई नारायणगांवकर के जीवन के सबसे यादगार अध्यायों में से एक को दिखाया गया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 19, 2026 at 4:03 PM IST
हैदराबाद: श्रद्धा कपूर अपनी आगामी फिल्म 'ईथा' में अपने अभिनय से दर्शकों को प्रभावित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. लक्ष्मण उतेकर द्वारा निर्देशित यह फिल्म महाराष्ट्र की दिग्गज तमाशा और लावणी कलाकार विठाबाई भाऊ मंग नारायणगांवकर के जीवन पर आधारित है.
यह फिल्म 1940 के दशक से लेकर 1990 के दशक तक के उनके उत्थान और उनके संघर्षों को दर्शाती है. इस बायोपिक का पहला टीजर आज, 19 जून को शाहिद कपूर, कृति सैनन और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'कॉकटेल 2' के साथ सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया.
फिल्म के पहले शो के शुरू होते ही दर्शकों को श्रद्धा की एक आश्चर्यजनक और मनमोहक झलक देखने को मिली, जिसमें उन्होंने टीज़र में लावणी नर्तकी के रूप में सबको मंत्रमुग्ध कर दिया.
ईथा के टीजर में महान लावणी वादिका विथाबाई नारायणगांवकर के जीवन के सबसे यादगार अध्यायों में से एक को दिखाया गया है. श्रद्धा कपूर ने पहले ही फ्रेम से सहजता से इस किरदार में ढलकर, इस प्रतिष्ठित कलाकार की शक्ति और दृढ़ता को बखूबी दर्शाया है.
Teaser of #Eetha @ShraddhaKapoor is back with bang 💥 #ShraddhaKapoor pic.twitter.com/CSS2CAAgMp— heyitsme____ (@wbu_g_) June 19, 2026
टीजर में विथाबाई को गर्भावस्था के बावजूद अटूट समर्पण के साथ मंच पर अपनी प्रस्तुति जारी रखते हुए दिखाया गया है. एक नाटकीय घटनाक्रम में, उन्हें प्रस्तुति के दौरान एहसास होता है कि वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही हैं. बीच में ही शो छोड़ने का दृढ़ निश्चय करते हुए, वह शांत रहती हैं और मंच के पीछे जाती हैं, जहां वह अपने बच्चे को जन्म देती हैं.
असाधारण साहस का प्रदर्शन करते हुए, विथाबाई पत्थर से गर्भनाल काटती हैं और अपनी प्रस्तुति पूरी करने के लिए मंच पर लौट आती हैं. उनका साहस और समर्पण दर्शकों को विस्मय में डाल देता है, और वे उनकी प्रशंसा और तालियाँ बजाते हैं.
जैसे ही किसी यूजर ने सोशल मीडिया पर फर्स्ट लुक शेयर किया, श्रद्धा के फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे. एक फैन ने लिखा, “आपकी लेडी सुपरस्टार वापस आ गई हैं #श्रद्धाकपूर.
एक अन्य फैन ने कमेंट किया, “आप सभी श्रद्धा की असली प्रतिभा देखने वाले हैं. एक तीसरे फैन ने लिखा, “रोंगटे खड़े हो गए.” मेकर्स ने अभी तक फर्स्ट लुक टीज़र को आधिकारिक तौर पर सोशल मीडिया पर शेयर नहीं किया है. श्रद्धा के अलावा, ईथा में रणदीप हुड्डा और मोहम्मद जीशान अय्यूब भी अहम भूमिकाओं में नज़र आएंगे। यह फिल्म 28 अगस्त, 2026 को रिलीज होने वाली है.
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