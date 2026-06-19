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ईथा से श्रद्धा कपूर का फर्स्ट लुक LEAK, इस सीन ने खड़े किए रोंगटे, वीडियो देख फैंस बोले- लेडी सुपरस्टार वापस आ गई

ईथा से श्रद्धा कपूर का फर्स्ट लुक LEAK ( IANS )

हैदराबाद: श्रद्धा कपूर अपनी आगामी फिल्म 'ईथा' में अपने अभिनय से दर्शकों को प्रभावित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. लक्ष्मण उतेकर द्वारा निर्देशित यह फिल्म महाराष्ट्र की दिग्गज तमाशा और लावणी कलाकार विठाबाई भाऊ मंग नारायणगांवकर के जीवन पर आधारित है. यह फिल्म 1940 के दशक से लेकर 1990 के दशक तक के उनके उत्थान और उनके संघर्षों को दर्शाती है. इस बायोपिक का पहला टीजर आज, 19 जून को शाहिद कपूर, कृति सैनन और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'कॉकटेल 2' के साथ सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया. फिल्म के पहले शो के शुरू होते ही दर्शकों को श्रद्धा की एक आश्चर्यजनक और मनमोहक झलक देखने को मिली, जिसमें उन्होंने टीज़र में लावणी नर्तकी के रूप में सबको मंत्रमुग्ध कर दिया. ईथा के टीजर में महान लावणी वादिका विथाबाई नारायणगांवकर के जीवन के सबसे यादगार अध्यायों में से एक को दिखाया गया है. श्रद्धा कपूर ने पहले ही फ्रेम से सहजता से इस किरदार में ढलकर, इस प्रतिष्ठित कलाकार की शक्ति और दृढ़ता को बखूबी दर्शाया है.