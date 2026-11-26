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'ईठा' में भोजपुरी हसीना की एंट्री, श्रद्धा कपूर के साथ मिलाएंगी ताल से ताल, देखें ये BTS तस्वीरें

'ईठा' ( Poster )

हैदराबाद: 'ईठा' को सिनेमाघरों में रिलीज होने में सिर्फ 8 दिन बारी है. रिलीज से एक हफ्ते पहले फिल्म से एक नए किरदार का चेहरा सामने आया है. वो कोई और नहीं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की खूबसूरत अदाकारा अक्षरा सिंह हैं. अक्षरा ने 'वेलकम टू द जंगल' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. अब वह श्रद्धा कपूर के साथ ईठा में नजर आएंगी.

26 नवंबर को अक्षरा सिंह ने ईठा के सेट से कुछ बीटीएस फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की और इसे एक खास नोट के साथ शेयर किया. उन्होंने अपने नोट में पुष्टि की कि वह ईठा की हिस्सा हैं. साथ ही उन्होंने श्रद्धा के साथ काम करने का अनुभव भी साझा किया और मेकर्स ने शुक्रियाअदा किया.

भोजपुरी एक्ट्रेस ने अपने नोट में लिखा है, "इतने दिनों से ये बात दिल में रखी थी. अब फाइनली कह सकती हूं, हमारी फिल्म ईठा 4 दिसंबर को सिनेमाघरों में आ रही है." आगे श्रद्धा के बारे में बात करते हुए अक्षरा ने लिखा है, "ईठा मेरे लिए एक इमोशन है मेरी श्रा मैंने हमेशा एक एक्टर के रूप में आपकी प्रशंसा की है, लेकिन काम करते हुए आपको करीब से जानना मेरे लिए और भी खास रहा आप बहुत खूबसूरत इंसान हैं और आपके साथ स्क्रीन साझा करना एक ऐसी चीज है जिसे मैं हमेशा याद रखूंगी." फिल्म के डायरेक्टर और टीम का शुक्रियाअदा करते हुए उन्होंने आखिरी में लिखा, "दिल से सबसे बड़ा धन्यवाद लक्ष्मण सर को, मुझ पर भरोसा करने और मुझे ये मौका देने के लिए. करिश्मा मैम और पूरी टीम, हर कदम पर मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद आप सबने इस सफर को मेरे लिए बहुत खास बना दिया. अब बताइए, 4 दिसंबर को ईठा देखने किसके साथ जा रहे हैं?"