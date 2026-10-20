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Dussehra 2026: यश से अरविंद त्रिवेदी तक, 'रावण' के किरदार में छाए ये स्टार्स, एक ने किया था सबको निराश

यश/अरविंद त्रिवेदी ( Poster/@arvindtrivedi789 IG )

हैदराबाद: रामायण में राम और रावण दोनों के किरदार काफी महत्वपूर्ण होता है. इस किरदार को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कई एक्टर्स ने इसे बखूबी निभाया है. लेकिन कुछ ही ऐसे कलाकार रहे, जिन्होंने राक्षसों के राजा और लंकापति रावण के किरदार को जिंदा रखा. अब इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ने जा रहा है, वो है कन्नड़ सुपरस्टार यश. इसी साल नवंबर में नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' रिलीज होने वाली है. इस फिल्म में रणबीर कपूर 'राम' का किरदार निभाएंगे. वहीं यश 'रावण' के रूप में नजर आएंगे. लेकिन इससे पहले, आइए रावण के कुछ ऐसे चित्रणों पर नजर डालते हैं जिन्हें अक्सर याद किया जाता है.

यश

यश नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण पार्ट 1' में रावण की भूमिका निभा रहे हैं. ट्रेलर में उनके किरदार ने हर किसी का दिल जीत लिया था. वे लंका के इस बहुमुखी, जटिल और बेहद शक्तिशाली राजा के किरदार को एक नए और दमदार अंदाज में पेश कर रहे हैं. 'रामायण' में उनका आमना-सामना भगवान राम का किरदार निभा रहे रणबीर कपूर से होगा, जबकि सीता की भूमिका में साई पल्लवी नजर आएंगी. अरविंद त्रिवेदी क्या आपको रामानंद सागर की 'रामायण' याद है? इस टीवी सीरियल में अरविंद त्रिवेदी ने रावण का बेहद यादगार किरदार निभाया था. उनके दमदार अभिनय ने इस पात्र को ऐसा बना दिया कि लोग उससे डरने भी लगे और वह हमेशा के लिए यादगार भी बन गया. इस शो में अरुण गोविल ने भगवान राम और दीपिका चिखलिया ने सीता की भूमिका निभाई थी. यह शो आज भी भारत में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले पौराणिक धारावाहिकों में से एक के रूप में याद किया जाता है. आर्य बब्बर