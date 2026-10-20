Dussehra 2026: यश से अरविंद त्रिवेदी तक, 'रावण' के किरदार में छाए ये स्टार्स, एक ने किया था सबको निराश
दशहरा के मौके आज हम उन एक्टर के बारे में जानेंगे, जिन्होंने फिल्म और टीवी सीरियल में रावण का किरदार निभाया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 20, 2026 at 4:09 PM IST
हैदराबाद: रामायण में राम और रावण दोनों के किरदार काफी महत्वपूर्ण होता है. इस किरदार को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कई एक्टर्स ने इसे बखूबी निभाया है. लेकिन कुछ ही ऐसे कलाकार रहे, जिन्होंने राक्षसों के राजा और लंकापति रावण के किरदार को जिंदा रखा. अब इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ने जा रहा है, वो है कन्नड़ सुपरस्टार यश. इसी साल नवंबर में नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' रिलीज होने वाली है. इस फिल्म में रणबीर कपूर 'राम' का किरदार निभाएंगे. वहीं यश 'रावण' के रूप में नजर आएंगे. लेकिन इससे पहले, आइए रावण के कुछ ऐसे चित्रणों पर नजर डालते हैं जिन्हें अक्सर याद किया जाता है.
यश
यश नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण पार्ट 1' में रावण की भूमिका निभा रहे हैं. ट्रेलर में उनके किरदार ने हर किसी का दिल जीत लिया था. वे लंका के इस बहुमुखी, जटिल और बेहद शक्तिशाली राजा के किरदार को एक नए और दमदार अंदाज में पेश कर रहे हैं. 'रामायण' में उनका आमना-सामना भगवान राम का किरदार निभा रहे रणबीर कपूर से होगा, जबकि सीता की भूमिका में साई पल्लवी नजर आएंगी.
अरविंद त्रिवेदी
क्या आपको रामानंद सागर की 'रामायण' याद है? इस टीवी सीरियल में अरविंद त्रिवेदी ने रावण का बेहद यादगार किरदार निभाया था. उनके दमदार अभिनय ने इस पात्र को ऐसा बना दिया कि लोग उससे डरने भी लगे और वह हमेशा के लिए यादगार भी बन गया. इस शो में अरुण गोविल ने भगवान राम और दीपिका चिखलिया ने सीता की भूमिका निभाई थी. यह शो आज भी भारत में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले पौराणिक धारावाहिकों में से एक के रूप में याद किया जाता है.
आर्य बब्बर
बॉलीवुड एक्टर आर्य बब्बर ने टेलीविजन और लाइव थिएटर, दोनों में रावण का किरदार निभाया है. दिग्गज एक्टर राज बब्बर के बेटे ने पहली बार 2015 के टीवी शो 'संकट मोचन महाबली हनुमान' में रावण की भूमिका निभाई थी, जिसमें उनके किरदार को इस मशहूर खलनायक के एक आधुनिक जेन-एक्स के रूप में पेश किया गया था. कई सालों बाद, उन्होंने दिल्ली के लाल किले में आयोजित भव्य 'लव कुश रामलीला' के मंच पर फिर से रावण का किरदार निभाया था.
अखिलेंद्र मिश्रा
अखिलेंद्र मिश्रा ने 2008 के टीवी सीरियल 'रामायण' में रावण का किरदार निभाया था. इसमें गुरमीत चौधरी ने भगवान राम और देबिना बनर्जी ने सीता की भूमिका निभाई थी. अखिलेंद्र मिश्रा ने रावण के किरदार में एक खास गंभीरता और रौब पैदा किया, और उसे एक शक्तिशाली, बुद्धिमान और दुर्जेय शासक के रूप में पेश किया.
सैफ अली खान
2023 में ओम राउत ने रामायण का एक और आधुनिक रूपांतरण 'आदिपुरुष' पेश किया. इसमें प्रभास ने भगवान राम के रूप में 'राघव' की भूमिका निभाई, और कृति सेनन 'जानकी' के किरदार में दिखीं. सैफ अली खान ने रावण से प्रेरित 'लंकेश' का किरदार निभाया. उनके इस किरदार की न केवल कड़ी आलोचना हुई, बल्कि पूरी फिल्म भी बुरी तरह विफल रही.
Saif Ali Khan idea !! " How it could be 🤔 if I represent Ravana in typical Mughal Style" And Here we go .. 😣😖😏 #Adipurush #DisappointingAdipurish https://t.co/MrO8iMbTJz— 🚩OM 🚩 (@ProudKannadiga2) October 2, 2022