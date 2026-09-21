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'दुपहिया' सीजन 2 ट्रेलर: धड़कपुर बना 'मिर्जापुर', अब नहीं रहा अपराध मुक्त, नई परेशानियों ने किया गांववालों का जीना दुश्वार

'दुपहिया' सीजन 2 ट्रेलर ( POSTER )

हैदराबाद: प्राइम वीडियो ने आज अपनी आगामी प्राइम ओरिजिनल सीरीज ‘दुपहिया’ सीजन 2 का ट्रेलर जारी किया. ट्रेलर धड़कपुर में आने वाली नई परेशानियों, उथल-पुथल भरे मोड़ों और मजेदार मुसीबतों की एक झलक पेश करता है, जो इस बार भी यहां के लोगों का पीछा छोड़ने वाली नहीं हैं. सोनम नायर के निर्देशन में बनी ‘दुपहिया’ सीजन 2 को बॉम्बे फिल्म कार्टेल एलएलपी के बैनर तले सलोना बैंस जोशी और शुभ शिवदासानी ने बनाया और प्रोड्यूस किया है. कैसा है ट्रेलर? ‘दुपहिया’ सीजन 2 का ट्रेलर दर्शकों को एक बार फिर धड़कपुर ले जाता है, जिसे कभी भारत का इकलौता अपराध-मुक्त गांव माना जाता था. यहां भूगोल को भले ही खूब शोहरत मिल गई हो, लेकिन इस शोहरत की अपनी एक कीमत है. वहीं, बनवारी और उसका परिवार पहले से भी बड़े हंगामे के लिए तैयार नजर आ रहे हैं. बनवारी की बंजर जमीन पर एक नया मोबाइल टावर लगने से गांव में अफवाहों, अंधविश्वास और हंगामे का दौर शुरू हो जाता है. दूसरी ओर, रोशिनी अमावस के साथ मिलकर अपनी एसएससी परीक्षा की तैयारी पूरी करने के लिए वक्त से दौड़ लगा रही है. हर कदम पर नई मुश्किलें और उलझनें इन किरदारों का इंतजार कर रही हैं. ऐसे में क्या धड़कपुर इस बार भी इन सब परेशानियों के बीच खुद को संभाल पाएगा? यह जानने के लिए देखिए ‘दुपहिया’ सीजन 2, जो 1 अक्टूबर, 2026 से प्राइम वीडियो पर दस्तक देने जा रहा है.