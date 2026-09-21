'दुपहिया' सीजन 2 ट्रेलर: धड़कपुर बना 'मिर्जापुर', अब नहीं रहा अपराध मुक्त, नई परेशानियों ने किया गांववालों का जीना दुश्वार
इसमें गजराज राव, रेणुका शहाणे, स्पर्श श्रीवास्तव, भुवन अरोड़ा और यशपाल शर्मा मुख्य भूमिकाओं में हैं. दिनेश लाल यादव भी सीरीज में दिखेंगे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 21, 2026 at 2:10 PM IST
हैदराबाद: प्राइम वीडियो ने आज अपनी आगामी प्राइम ओरिजिनल सीरीज ‘दुपहिया’ सीजन 2 का ट्रेलर जारी किया. ट्रेलर धड़कपुर में आने वाली नई परेशानियों, उथल-पुथल भरे मोड़ों और मजेदार मुसीबतों की एक झलक पेश करता है, जो इस बार भी यहां के लोगों का पीछा छोड़ने वाली नहीं हैं. सोनम नायर के निर्देशन में बनी ‘दुपहिया’ सीजन 2 को बॉम्बे फिल्म कार्टेल एलएलपी के बैनर तले सलोना बैंस जोशी और शुभ शिवदासानी ने बनाया और प्रोड्यूस किया है.
कैसा है ट्रेलर?
‘दुपहिया’ सीजन 2 का ट्रेलर दर्शकों को एक बार फिर धड़कपुर ले जाता है, जिसे कभी भारत का इकलौता अपराध-मुक्त गांव माना जाता था. यहां भूगोल को भले ही खूब शोहरत मिल गई हो, लेकिन इस शोहरत की अपनी एक कीमत है. वहीं, बनवारी और उसका परिवार पहले से भी बड़े हंगामे के लिए तैयार नजर आ रहे हैं. बनवारी की बंजर जमीन पर एक नया मोबाइल टावर लगने से गांव में अफवाहों, अंधविश्वास और हंगामे का दौर शुरू हो जाता है. दूसरी ओर, रोशिनी अमावस के साथ मिलकर अपनी एसएससी परीक्षा की तैयारी पूरी करने के लिए वक्त से दौड़ लगा रही है. हर कदम पर नई मुश्किलें और उलझनें इन किरदारों का इंतजार कर रही हैं. ऐसे में क्या धड़कपुर इस बार भी इन सब परेशानियों के बीच खुद को संभाल पाएगा? यह जानने के लिए देखिए ‘दुपहिया’ सीजन 2, जो 1 अक्टूबर, 2026 से प्राइम वीडियो पर दस्तक देने जा रहा है.
वहीं, अविनाश द्विवेदी और चिराग गर्ग ने इस सीरीज को क्रिएट करने के साथ-साथ इसकी कहानी और पटकथा भी लिखी है. सीजन 1 की कहानी जहां खत्म हुई थी, सीजन 2 वहीं से आगे बढ़ती है और एक बार फिर अपनी शानदार कलाकारों की टोली के साथ लौट रही है. इसमें गजराज राव, रेणुका शहाणे, स्पर्श श्रीवास्तव, भुवन अरोड़ा, शिवानी रघुवंशी और यशपाल शर्मा प्रमुख भूमिकाओं में नजर आएंगे.
इस बार दिनेश लाल यादव (निरहुआ) भी कलाकारों की इस टोली में शामिल हो रहे हैं. ‘दुपहिया’ सीजन 2 का प्रीमियर भारत के साथ-साथ दुनियाभर के 240 से अधिक देशों और क्षेत्रों में विशेष रूप से प्राइम वीडियो पर होगा.
‘दुपहिया’ के नए सीजन के बारे में अपने विचार साझा करते हुए, सीरीज की निर्देशक सोनम नायर ने कहा, 'दुपहिया’ मेरे दिल के बेहद करीब है और इसके पहले सीजन को दर्शकों तक पहुंचाने के बाद से अब तक का सफर बेहद रोमांचक रहा है. सीजन 1 को दर्शकों से मिला प्यार और इसके इर्द-गिर्द बना प्रशंसकों का जुड़ाव हमारे लिए बेहद उत्साह बढ़ाने वाला रहा है. मुझे पूरा भरोसा है कि सीजन 2 को भी दर्शकों का उतना ही प्यार और उत्साह मिलेगा. प्राइम वीडियो ने हमेशा रचनाकारों और नई, सच्ची और अलग तरह की कहानियां कहने के उनके जुनून का समर्थन किया है. एक बार फिर इस शानदार कलाकारों और क्रू के साथ काम करना बेहद संतोषजनक रहा, जिन्होंने इस बार भी अपनी बेहतरीन प्रतिभा का प्रदर्शन किया है.