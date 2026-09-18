धड़कपुर में फिर मचेगी दोगुनी अफरातफरी, 'दुपहिया' सीजन 2 की रिलीज डेट आउट, जानें कब-कहां देखें
दुपहिया सीजन 2 का निर्देशन सोनम नायर ने किया है, जबकि इसे अविनाश द्विवेदी और चिराग गर्ग ने मिलकर लिखा है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 18, 2026 at 5:10 PM IST
हैदराबाद: प्राइम वीडियो ने अपनी हिंदी ओरिजिनल सीरीज दुपहिया के सीजन 2 के दुनियाभर में प्रीमियर की तारीख का एलान किया है. काल्पनिक गांव धड़कपुर पर आधारित यह कॉमेडी-ड्रामा सीरीज, जो अब पहले जैसा अपराध-मुक्त गांव नहीं रहा है, अपनी मासूमियत, पागलपन और छोटे शहर के अनोखे आकर्षण के खास मिश्रण के साथ वापस आ रही है.
इस नए सीजन में नई चुनौतियां देखने को मिलेंगी, जो पहले से ज्यादा अफरातफरी और ढेर सारी हंसी का वादा करती हैं. दुपहिया सीजन 2 का निर्देशन सोनम नायर ने किया है. इस सीजन को सलोना बैन्स जोशी और शुभ शिवदासानी ने बॉम्बे फिल्म कार्टेल एलएलपी के बैनर तले बनाया और निर्मित किया है, जबकि इसे अविनाश द्विवेदी और चिराग गर्ग ने बनाया और लिखा है.
पहले सीजन की सफलता के बाद, नया सीजन भी अपने शानदार कलाकारों के साथ लौट रहा है, जिसमें गजराज राव, रेणुका शहाणे, स्पर्श श्रीवास्तव, भुवन अरोड़ा, शिवानी रघुवंशी और यशपाल शर्मा शामिल हैं. वहीं, दिनेश लाल यादव (निरहुआ) भी इस टीम का हिस्सा बन गए हैं. दुपहिया सीजन 2 का प्रीमियर 1 अक्टूबर, 2026 को भारत और दुनियाभर के 240 से अधिक देशों और क्षेत्रों में विशेष रूप से प्राइम वीडियो पर होगा.
प्राइम वीडियो और अमेजन एमजीएम स्टूडियोज इंडिया में ओरिजिनल्स (SVOD) के निदेशक और प्रमुख निखिल माधोक ने कहा, 'हमारे लिए सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि कोई कहानी तुरंत दर्शकों से जुड़ जाए. जब किरदार लोगों की खाने की मेज पर होने वाली बातचीत का हिस्सा बनने लगते हैं, तब हमें लगता है कि हमने कुछ सही किया है. दुपहिया इसका एक बेहतरीन उदाहरण है. पहले सीजन को दर्शकों से बहुत प्यार मिला और इसने इस स्ट्रीमिंग सेवा पर शानदार प्रदर्शन किया'.
'सलोना और शुभ की रचनात्मक सोच के साथ अविनाश और चिराग की खास लेखन शैली इस सीरीज की सबसे बड़ी ताकत रही है. हमारे पसंदीदा किरदार एक बार फिर अफरातफरी, चुनौतियों और अप्रत्याशित मोड़ों से भरे नए सीजन के साथ लौट रहे हैं. हम अपने दर्शकों का फिर से धड़कपुर में स्वागत करने के लिए उत्साहित हैं, जहां सादगी, मासूमियत और हल्के-फुल्के अंदाज का वही खास आकर्षण देखने को मिलेगा'.
क्रिएटर्स और कार्यकारी निर्माताओं सलोना बैन्स जोशी और शुभ शिवदासानी ने एक संयुक्त बयान में कहा, 'दुपहिया की कहानी हमेशा से हमारे दिल के बहुत करीब रही है. भले ही इसकी कहानी ग्रामीण भारत की पृष्ठभूमि पर है, लेकिन मूल रूप से यह बड़े सपनों और रोजमर्रा की उथल-पुथल के टकराव की कहानी है, जिसमें इस सफर के दौरान अनपेक्षित हास्य भी देखने को मिलता है. हमें खुशी है कि पहले सीजन को दुनियाभर के दर्शकों ने इतना पसंद किया और उनसे इसे इतना प्यार मिला. अब हम इस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए बेहद उत्साहित हैं.
इस बार हमारे उन प्यारे किरदारों के सामने नई चुनौतियां और पहले से बड़ी मुश्किलें होंगी, जिनसे दर्शकों को भी खास लगाव हो गया है. इस सीजन में जितना हास्य है, उतने ही दिल को छू लेने वाले और भावुक पल भी हैं। हमेशा की तरह, प्राइम वीडियो के साथ काम करना बेहद शानदार अनुभव रहा है. हम उन्हें धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें इस कहानी को अपने तरीके से कहने की पूरी आजादी दी और हमारी बनाई दुनिया पर भरोसा किया. पहले सीजन को मिली प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है और हमें विश्वास है कि जब सीजन 2 प्राइम वीडियो पर प्रीमियर होगा तो दर्शक उसे भी उतना ही प्यार देंगे'.