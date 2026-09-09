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'दृश्यम: द कन्क्लूजन' ट्रेलर: अब नहीं बचेगा विजय सलगांवकर? बड़ा वकील और क्राइम ब्रांच ने बिछाया जाल, एपिक क्लाइमैक्स के लिए रहें तैयार

'दृश्यम: द कन्क्लूजन' का ट्रेलर रिलीज ( Film Poster )

हैदराबाद: अजय देवगन की मोस्ट अवेटेड थ्रिलर-क्राइम फिल्म 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' का आज 9 सितंबर को बेहद शानदार और एक्साइमेंट बढ़ाने वाला ट्रेलर रिलीज हो चुका है. जिन थ्रिलर-सस्पेंस-क्राइम फिल्मों के शौकीनों को फिल्म के तीसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार है, उनके लिए यह ट्रेलर बहुत बेचैनी पैदा करने वाला है. 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' का ट्रेलर शुरू से लेकर अंत तक आपकी नजर स्क्रीन से हटने नहीं देगा. इस बार अजय देवगन की फिल्म में प्रकाश राज और जयदीप अहलावत जबरदस्त माहौल सेट करने वाले हैं. इसका सबूत ट्रेलर में देखने को मिल गया है. ट्रेलर ने ऐसे-ऐसे सीन क्लैश दिखाए हैं, जो अब दर्शकों को 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में जाने को मजबूर कर सकते हैं. अजय इस बार अपने विजय सलगांवकर के रोल में और भी ज्यादा इंटेंस रोल में दिखने वाले हैं. चलिए देखते हैं आखिर क्या है 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' के ट्रेलर में खास? देखें 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' का ट्रेलर 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' के ट्रेलर की शुरुआत ही दमदार है और अंत एपिक कन्क्लूजन का वादा करके खत्म होता है. 2.49 मिनट के ट्रेलर की शुरुआत तब्बू और सौरभ शुक्ला की बातचीत से होती है, जो विजय सलगांवकर (अजय देवगन) की सीक्वल की कहानी से जुड़ी है. अगले सीन में विजय की फैमिली के फ्लैश बैक सीन दिखते हैं, जिसमें वे आईजी मीरा देशमुख (तब्बू) के बेटे को मार रहे हैं. फिर कहानी न्याय से बदले की आग की ओर मुड़ती है, जिसमें तब्बू कहती हैं कि उन्हें अब न्याय नहीं बल्कि बदला चाहिए.