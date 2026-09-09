'दृश्यम: द कन्क्लूजन' ट्रेलर: अब नहीं बचेगा विजय सलगांवकर? बड़ा वकील और क्राइम ब्रांच ने बिछाया जाल, एपिक क्लाइमैक्स के लिए रहें तैयार
अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' आगामी 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 9, 2026 at 1:36 PM IST
हैदराबाद: अजय देवगन की मोस्ट अवेटेड थ्रिलर-क्राइम फिल्म 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' का आज 9 सितंबर को बेहद शानदार और एक्साइमेंट बढ़ाने वाला ट्रेलर रिलीज हो चुका है. जिन थ्रिलर-सस्पेंस-क्राइम फिल्मों के शौकीनों को फिल्म के तीसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार है, उनके लिए यह ट्रेलर बहुत बेचैनी पैदा करने वाला है. 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' का ट्रेलर शुरू से लेकर अंत तक आपकी नजर स्क्रीन से हटने नहीं देगा. इस बार अजय देवगन की फिल्म में प्रकाश राज और जयदीप अहलावत जबरदस्त माहौल सेट करने वाले हैं. इसका सबूत ट्रेलर में देखने को मिल गया है. ट्रेलर ने ऐसे-ऐसे सीन क्लैश दिखाए हैं, जो अब दर्शकों को 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में जाने को मजबूर कर सकते हैं. अजय इस बार अपने विजय सलगांवकर के रोल में और भी ज्यादा इंटेंस रोल में दिखने वाले हैं. चलिए देखते हैं आखिर क्या है 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' के ट्रेलर में खास?
देखें 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' का ट्रेलर
'दृश्यम: द कन्क्लूजन' के ट्रेलर की शुरुआत ही दमदार है और अंत एपिक कन्क्लूजन का वादा करके खत्म होता है. 2.49 मिनट के ट्रेलर की शुरुआत तब्बू और सौरभ शुक्ला की बातचीत से होती है, जो विजय सलगांवकर (अजय देवगन) की सीक्वल की कहानी से जुड़ी है. अगले सीन में विजय की फैमिली के फ्लैश बैक सीन दिखते हैं, जिसमें वे आईजी मीरा देशमुख (तब्बू) के बेटे को मार रहे हैं. फिर कहानी न्याय से बदले की आग की ओर मुड़ती है, जिसमें तब्बू कहती हैं कि उन्हें अब न्याय नहीं बल्कि बदला चाहिए.
इसके बाद जबरदस्त डायलॉग के साथ प्रकाश राज की बतौर वकील ट्रेलर में एंट्री होती है. वह विजय के बारे में कहते हैं, 'वो अनपढ़ है, बेवकूफ नहीं और इसे हल्के में लेने की गलती मैं नहीं करूंगा'. प्रकाश राज का यह सीन देखते ही बनता है. फिर एंट्री होती है गायतोंडे की, जो विजय की जान के पीछे हाथ धोकर पड़ा है.
लेकिन ट्रेलर में इससे भी ज्यादा दिलचस्पी उस वक्त बढ़ जाती है, जब जयदीप अहालवत बतौर क्राइम ब्रांच एसपी राजवीर सिंह के रोल में एंट्री लेते हैं. राजवीर अपने अंदाज में विजय के साथ दिल में हलचल मचा देने वाला गेम खेलता है. फिर विजय और राजवीर के बीच जुबानी जंग होती है, जो रोंगटे खड़े कर देने वाली है. कहना गलत नहीं होगा कि अब मीरा देशमुख ने विजय को हवालात में डालने के लिए क्राइम ब्रांच की पूरी फौज और सीनियर वकील का जाल बिछा दिया है. मगर देखना होगा कि क्या फाइनल पार्ट में विजय सलाखों के पीछे होगा या यह अनपढ़ फिर अपने दिमाग से सबको चारों कोने चित कर देगा?
'दृश्यम: द कन्क्लूजन' के बारे में
अभिषेक पाठक ने 'दृश्यम: द कन्क्लुजन' का निर्देशन किया है. इसकी कहानी अभिषेक पाठक ने आमील के. खान, रजत कपूर और परवेज शेख के साथ मिलकर लिखी है. फिल्म की अहम स्टारकास्ट में अजय के अलावा श्रेया सरन, तब्बू, प्रकाश राज, रजत कपूर और जयदीप अहलावत शामिल हैं. 'दृश्यम फ्रेंचाइजी में प्रकाश राज और जयदीप अहलावत फ्रैश एंट्री है. अगर आप जानना चाहते हैं कि दृश्यम: द कन्क्लूजन' की शुरुआत कहां से होगी तो नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें.