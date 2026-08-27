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कहां से शुरू होगी अजय देवगन की 'दृश्यम: द कन्क्लूजन'? डायरेक्टर अभिषेक पाठक ने किया खुलासा

फिल्म से अजय देवगन एक बार फिर आइकॉनिक विजय सालगांवकर के रूप में वापसी कर रहे हैं.

Drishyam The Conclusion
दृश्यम: द कन्क्लूजन (POSTER)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 27, 2026 at 4:32 PM IST

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हैदराबाद: लेखक-निर्देशक अभिषेक पाठक ने 'दृश्यम 2' के रोमांचक ट्विस्ट और टर्न्स के साथ दर्शकों को सीटों से बांधे रखा था और फिल्म के अंत तक उन्हें लगातार सोचने पर मजबूर किया था. हाल ही में दृश्यम द कन्क्लूजन का एलान हुआ और फिल्म से आए स्टारकास्ट के रहस्यमयी पोस्टर्स ने दर्शकों की बेचैनी को डबल कर दिया. बढ़ते सवालों और विजय सालगांवकर पर टिकी हर नजर के बीच, दर्शक अक्टूबर 2026 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, ताकि इस रहस्य से पर्दा उठ सके.

अभिषेक पाठक के मुताबिक, दृश्यम: द कन्क्लूज़न वहीं से विजय सालगांवकर और उसके परिवार की कहानी को आगे बढ़ाती है, जहां दूसरी फिल्म खत्म हुई थी. फ्रेंचाइजी को उसके आखिरी पार्ट की ओर ले जाते हुए लेखक-निर्देशक एक बिल्कुल नई पटकथा और ऐसी कहानी लेकर आ रहे हैं, जो विजय को एक अनदेखे और अनजाने क्षेत्र में ले जाएगी. वहीं दृश्यम की दुनिया की पहचान बन चुके रहस्य और सस्पेंस को भी बरकरार रखेगी.

फिल्म के तीसरे पार्ट को बनाने के बारे में बात करते हुए अभिषेक पाठक कहते हैं, 'दृश्यम 2 के बाद कहानी को तैयार करने में हमें लगभग एक साल लगा और इसके बाद पटकथा को आगे बढ़ाने और लिखने में एक और साल लगा. कहानी वहीं से आगे बढ़ती है, जहां दूसरी फिल्म खत्म हुई थी, लेकिन इसके बाद का सफर पूरी तरह नया है. हमने पटकथा पर बहुत बारीकी से काम किया है, ताकि दृश्यम: द कन्क्लूजन उस दुनिया के प्रति सच्ची रहे, जिसे दर्शक पसंद करते हैं, साथ ही कहानी को एक नए और रोमांचक अंदाज में आगे भी ले जाए'.

अजय देवगन एक बार फिर आइकॉनिक विजय सालगांवकर के रूप में वापसी कर रहे हैं. उनके साथ तब्बू, श्रिया सरन, रजत कपूर, कमलेश सावंत, इशिता दत्ता और मृणाल जाधव भी अपने-अपने किरदारों को दोहराते नजर आएंगे. वहीं जयदीप अहलावत और प्रकाश राज नए और रोमांचक किरदारों में इस दमदार एन्सेम्बल का हिस्सा बनेंगे, जिससे फिल्म के आखिरी पार्ट में दांव और भी ऊंचे हो गए हैं.

स्टार स्टूडियो18 की पेशकश और पैनोरमा स्टूडियोज प्रोडक्शन की इस फिल्म का निर्देशन अभिषेक पाठक ने किया है. फिल्म की पटकथा अभिषेक पाठक, आमिल कीयन खान और परवेज शेख ने लिखी है. आलोक जैन, अजीत अंधारे, कुमार मंगत पाठक और अभिषेक पाठक द्वारा निर्मित दृश्यम: द कन्क्लूजन 2 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है.

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