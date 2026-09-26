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'खाकी' से 'दृश्यम: द कनक्लूजन' तक, इस एक्टर ने अजय देवगन संग किया काम, जानिए क्या बोला इंस्पेक्टर 'गायतोंडे

दृश्यम:द कन्क्लूजन अपने अंतिम अध्याय की ओर बढ़ रही है और सलगांवकर और उसके परिवार के सामने इस बार दांव पहले से कहीं बड़ा है.

DRISHYAM THE CONCLUSION
'दृश्यम: द कनक्लूजन' (Posters)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 26, 2026 at 2:53 PM IST

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हैदराबाद: जब भी दृश्यम की बात होती है, तो गायतोंडे और उसके आइकॉनिक वन-लाइनर्स को भला कैसे भुलाया जा सकता है. अब, जब दृश्यम: द कन्क्लूजन फ्रैंचाइजी का बहुप्रतीक्षित आखिरी अध्याय लेकर आ रही है, तब 2015 से विजय सलगांवकर और उसके परिवार पर बाज की नजर रखने वाला एक शख्स है, गायतोंडे. इस बार सलगांवकर परिवार का पीछा करते हुए वह कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता. इसी कोशिश में वह एसी क्राइम ब्रांच ऑफिर राजवीर सिंह तोमर जिसका किरदार जयदीप अहलावत निभा रहे हैं, के साथ हाथ मिलाता है, ताकि इस केस की पूरी गुत्थी सुलझाई जा सके.

अजय देवगन के साथ काम करने के अनुभव को याद करते हुए कमलेश सावंत ने दृश्यम के सेट से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा साझा किया और फिल्म की पहली किस्त से जुड़ा एक यादगार पल बताया. अभिनेता ने कहा, '2004 में मैंने अजय देवगन के साथ खाकी की थी, जिसे राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया था. उसके 11 साल बाद हम गोवा में दृश्यम की शूटिंग कर रहे थे. मैं आमतौर पर शूटिंग के दौरान किसी सुपरस्टार के पास जाकर उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता और अपने किरदार और अपने टेक पर ही फोकस करता हूं'.

आगे बताते हुए उन्होंने कहा, 'एक दिन अजय सर ने मुझे देखा और खुद मेरे पास आकर बोले, कमलेश तू खाकी में था ना, ब्लैक में, मैं तुझे गोली मारता हूं'. फिर उन्होंने कहा, ‘अब सभी लोग जानना चाहते हैं कि गायतोंडे का किरदार कौन निभा रहा है, तो चलो इसके किरदार को बेहतरीन बनाते हैं'. मैंने जवाब दिया, ‘नहीं सर, इस किरदार को निभाने और इसे न्याय देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा. वह खुद मेरे पास चलकर आए और मुझसे बातचीत की. मेरे जैसे कैरेक्टर एक्टर के लिए यह बहुत बड़ी बात है'.

दृश्यम: द कन्क्लूजन अपने अंतिम अध्याय की ओर बढ़ रही है और सलगांवकर और उसके परिवार के सामने इस बार दांव पहले से कहीं बड़ा है. क्या वह आखिरी बार भी कानून को मात देने में कामयाब होगा?

अभिषेक पाठक द्वारा निर्देशित दृश्यम: द कन्क्लूजन में अजय देवगन, तबू, श्रिया सरन, रजत कपूर, जयदीप अहलावत, प्रकाश राज, कमलेश सावंत, इशिता दत्ता, और मृणाल जाधव समेत कई बेहतरीन कलाकार नजर आएंगे, जो इस चर्चित फ्रैंचाइजी के अंतिम अध्याय को एक दमदार कलाकारों की टोली के साथ पेश करेंगे.

स्टार स्टूडियो 18 की पेशकश और पनोरमा स्टूडियोज के बैनर तले निर्मित इस फिल्म की कहानी अभिषेक पाठक, आमिल कियान खान और परवेज शेख नेलिखी है. दृश्यम: द कन्क्लूजन 2 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है.

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