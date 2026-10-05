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दृश्यम 3 बॉक्स ऑफिस: संडे को आया कमाई में जबरदस्त उछाल, पहले वीकेंड फिल्म मालामाल, 300 करोड़ से इतनी दूर

दृश्यम 3 बॉक्स ऑफिस ( POSTER )

हैदराबाद: अजय देवगन की क्राइम थ्रिलर फिल्म दृश्यम: द कन्क्लूजन ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचा रखा है. दृश्यम 3 ने ओपनिंग डे पर 60 करोड़ रुपये से ज्यादा से खाता खोला था. हालांकि शनिवार को फिल्म की कमाई में गिरावट आई और फिर संडे को फिल्म ने घाटा कवर कर लिया. दृश्यम 3 अपना पहला शानदार वीकेंड पूरा कर चुकी है. दृश्यम 3 अपने पहले ही वीकेंड में 200 करोड़ रुपये के आंकड़े के करीब पहुंच चुकी है. दृश्यम 3 बीती 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर रिलीज हुई थी और आज अपने पहले सोमवार यानी मंडे टेस्ट में पहुंच चुकी है. दृश्यम 3 मंडे टेस्ट में पास हो पाएगी या नहीं, वो तो शाम तक ही पता चलेगा, लेकिन इससे पहले जानते हैं फिल्म की पहले वीकेंड का कमाई के बारे में.

दृश्यम 3 फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन अजय देवगन, तब्बू, श्रिया सरन, जयदीप अहलावत और प्रकाश राज स्टारर फिल्म दृश्यम 3 के सस्पेंस और थ्रिल ने दर्शकों को खुद से बांधे रखा है. फिल्म की कहानी में कई मोड़ आते हैं, जिससे दर्शक इधर से उधर नजरें नहीं कर पा रहे हैं. अजय देवगन का विजय सलगांवकर किरदार एक साइलेंट किरदार है, जो बिना कहे ही अपने विरोधियों के सारे प्लान फेल कर देता है. यही वजह है कि दृश्यम 3 ने पहले ही वीकेंड भारत में 176.50 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है. ओवरसीज में फिल्म ने 20 करोड़ रुपये का कमाई कर डाली है. दृश्यम 3 ने फर्स्ट वीकेंड पर वर्ल्डवाइड 272.80 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है. फिल्म अपने मंडे टेस्ट में पास हुई तो फिल्म वर्ल्डवाइड चौथे दिन ही 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लेगी.