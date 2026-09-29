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दृश्यम: द कन्क्लूजन ए़डवांस बुकिंग: 'पठान' का रिकॉर्ड तोड़ेगी अजय देवगन की फिल्म, हो रही बंपर कमाई

अजय देवगन की फिल्म दृश्यम: द कन्क्लूजन आगामी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर रिलीज होने जा रही है.

Drishyam The Conclusion advance booking
दृश्यम: द कन्क्लूजन ए़डवांस बुकिंग: (POSTER)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 29, 2026 at 4:10 PM IST

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हैदराबाद: अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म 'दृश्यम: द कंक्लूजन' के साथ इस फ्रेंचाइजी का समापन होने जा रहा है. फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है, जो इस फ्रेंचाइजी के लिए बेहद महत्वपूर्ण तारीख है. पिछली दो फिल्मों की सफलता को देखते हुए, 'दृश्यम: द कंक्लूजन' से बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन अगर शुरुआती एडवांस बुकिंग के रुझान देखें तो फिल्म रिकॉर्ड तोड़ शुरुआत करने की राह पर है.

दृश्यम 3 की एडवांस बुकिंग

दृश्यम: द कंक्लूजन की एडवांस बुकिंग 27 सितंबर को शुरू हुई. फिल्म के सिनेमाघरों में रिलीज होने से पांच दिन पहले. इन दो दिनों में ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया है. पहले दिन ही 16 लाख टिकट बिके और दूसरे दिन (शनिवार) एक लाख से अधिक टिकट बिके. कुल मिलाकर, सिर्फ 48 घंटों में, दृश्यम 3 ने अपने ओपनिंग वीकेंड में पूरे भारत में 4 लाख से अधिक टिकट बेच दिए. ट्रेड अनुमानों के अनुसार, फिल्म ने मंगलवार दोपहर0 (29 सितंबर) तक एडवांस बुकिंग से 18.39 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई कर ली है. बिना ब्लॉक सीट के फिल्म की कमाई 12.21 करोड़ रुपये है.

पहले दिन की एडवांस बुकिंग से फिल्म को जबरदस्त गति मिली है और कुल बिक्री 6.65 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. तीन दिन शेष रहते हुए भी फिल्म ने दृश्यम 2 ( ₹ 5.09 करोड़) की अंतिम एडवांस बुकिंग के आंकड़ों को पार कर लिया है. अगर यह स्पीड जारी रहती है, जिसकी संभावना काफी अधिक है, तो दृश्यम द कंक्लूजन इस साल बॉलीवुड की सबसे अधिक एडवांस बुकिंग कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन सकती है, जो धुरंधर 2 के बाद दूसरे स्थान पर होगी.

दृश्यम 3 बनाएगी रिकॉर्ड?

दृश्यम: द कंक्लूजन की एक भी टिकट बिकने से पहले ही, फिल्म जगत बॉक्स ऑफिस पर इसकी सफलता को लेकर आशावादी था. चार साल पहले, दृश्यम 2 ने 15 करोड़ रुपये की शुद्ध कमाई के साथ ओपनिंग की थी. शुरुआती अनुमानों में तीसरे भाग के लिए 25-30 करोड़ रुपये की शुरुआत का संकेत दिया गया था. लेकिन एडवांस बुकिंग में रिकॉर्ड तेजी आने के साथ, अधिकांश फिल्म जगत के जानकार अपने अनुमानों को बढ़ा रहे हैं. कुछ का तो यह भी अनुमान है कि दृश्यम 3 ओपनिंग डे कलेक्शन में वॉर और पठान को टक्कर दे सकती है और 45 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर सकती है.

दृश्यम के बारे में सब कुछ

'दृश्यम: द कंक्लूजन' से अजय देवगन के विजय सलगांवकर किरदार की वापसी हुई है. साथ ही तब्बू, श्रिया सरन, रजत कपूर, इशिता दत्ता, मृणाल जाधव और कमलेश सावंत भी नजर आएंगे. कलाकारों में नए कलाकार जयदीप अहलावत, प्रकाश राज और सौरभ शुक्ला हैं. अभिषेक पाठक द्वारा लिखित और निर्देशित, 'दृश्यम द कंक्लूजन' एक नई कहानी है, जो मलयालम फ्रेंचाइजी के तीसरे भाग से अलग है. यह फिल्म 2 अक्टूबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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