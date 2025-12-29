ETV Bharat / entertainment

'दृश्यम 3' अपडेट: अक्षय खन्ना के रिप्लेसिंग पर डायरेक्टर ने तोड़ी चुप्पी, क्या कटा जयदीप अहलावत का भी पत्ता?

'दृश्यम 3' में अक्षय खन्ना की जगह जयदीप अहलावत को लेने की अफवाहों पर निर्देशक अभिषेक पाठक ने विराम लगा दिया है.

Drishyam 3
'दृश्यम 3'/ जयदीप अहलावत (Poster/IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 29, 2025 at 9:01 PM IST

3 Min Read
मुंबई: अजय देवगन की 'दृश्यम 3' इन दिनों अपने स्टार कास्ट को लेकर लाइमलाइट में बना हुआ है. फिल्म से अक्षय खन्ना के अचानक बाहर होने को लेकर अभी भी तरह-तरह की बाते और अफवाहें उड़ रही हैं. अब, अभिषेक पाठक ने इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है. अभिषेक ने कास्टिंग पर चल रही अफवाहों पर सफाई देते हुए स्थिति को स्पष्ट किया है और बताया है कि कहां गड़बड़ हुई है. साथ ही फिल्म की शूटिंग पर भी एक अपडेट सामने आया है.

अजय देवगन अभिनीत फिल्म में अक्षय की जगह जयदीप अहलावत को कास्ट करने वाली अफवाहों पर अभिषेक पाठक ने एक इंटरव्यू में खुलकर बात की. उन्होंने साफ किया, 'नहीं, जयदीप अक्षय की जगह नहीं ले रहे हैं. मैं एक नया किरदार लिख रहा हूं.' उन्होंने आगे बताया कि अजय देवगन ने इस मामले के बीच में नहीं पड़ रहे हैं.

अभिषेक ने कहा, 'अजय देवगन ने यह जिम्मेदारी पूरी तरह मुझ पर छोड़ दिया था. वैसे भी, यह ज्यादातर मेरे, अक्षय और प्रोडक्शन के बारे में है. इसलिए, मैं इस बात को बताना नहीं चाहूंगा कि हमने इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया. यह सब नवंबर में कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद हुआ.'

अक्षय ने अपना नाम कब वापस लिया, इसके बारे में भी बताया. डायरेक्टर ने कहा, 'उन्होंने (अक्षय खन्ना) फिल्म फ्लोर पर जाने से पांच दिन पहले अपना नाम वापस ले लिया. लुक फाइनल हो गया था, कॉस्ट्यूम बन रहे थे, नरेशन हो चुका था, और उन्हें कहानी बहुत पसंद आई थी.'

डायरेक्टर ने अक्षय को सोलो फिल्म करने की सलाह देते हुए कहा, 'मुझे लगता है कि उनके आस-पास के लोग उन्हें यह कहने लगे कि वह सुपरस्टार बन जाएगे और अब उन्हें कुछ ऐसा देखना चाहिए जो पूरी तरह से उनके बारे में हो. तो, मैं उन्हें इसके लिए ऑल द बेस् बोलना चाहूंगा और कहूंगा कि अब एक सोलो फिल्म करने की कोशिश करो.' अभिषेक ने आगे कहा, 'मेरी फिल्म वहीं से शुरू होती है जहां वह (दृश्यम 2) खत्म हुई थी.'

उन्होंने उन अफवाहों को भी खारिज कर दिया कि यह मामला पैसे की वजह से हुआ था, और जोर देकर कहा कि यह मामला पहले ही सुलझ गया था. डायरेक्टर ने कहा, 'वही ये अफवाहें फैला रहा है. मैं उस रकम के बारे में बात नहीं करना चाहता जिस पर हमने आखिर में सहमति जताई थी. हां, कमर्शियल पर दोबारा बात हुई थी, लेकिन हमने किसी तरह इसे सुलझा लिया और एक ऐसी रकम पर पहुंचे जिस पर दोनों सहमत थे. फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, और उसके बाद यह सारा ड्रामा शुरू हुआ.'

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, दृश्यम 3 (हिंदी) की शूटिंग अब तक मुंबई में चल रही थी और अब यह तेजी से गोवा में शिफ्ट हो जाएगी. गोवा में शूटिंग 8 जनवरी से शुरू होगी और महीने के अंत तक जारी रहेगी. श्रिया सरन और रजत कपूर समेत फिल्म की पूरी कास्ट इस शूटिंग शेड्यूल का हिस्सा होगी.

संपादक की पसंद

