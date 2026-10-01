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2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में लगेगा मूवी मेला, रिलीज होंगी दुनियाभर से ये फिल्में, जानें पहले दिन कितना करेंगी कलेक्शन

2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में लगेगा मूवी मेला ( Films Poster/ETV Bharat )

हैदराबाद: कल 2 अक्टूबर और गांधी जयंती के मौके पर नेशनल हॉलीडे रहेगा. एक तरह से 2 अक्टूबर (शुक्रवार), 3 अक्टूबर (शनिवार) और 4 अक्टूबर (रविवार) एक हॉलीडे वीकेंड है, जो एंटरटेनमेंट के लिहाज से बेस्ट है. इन खास दिनों को देखते हुए फिल्म मेकर्स इस स्पेशल वीकेंड पर अपनी फिल्में रिलीज करने जा रहे हैं. इसमें इंडिया से सबसे अहम अजय देवगन स्टारर फिल्म 'दृश्यम: द कन्क्ल्जून' रिलीज हो रही है. साथ ही हॉलीवुड सुपरस्टार टॉम क्रूज की ब्लैक कॉमेडी ड्रामा फिल्म 'डिगर' भी रिलीज होगी. वहीं, साउथ सिनेमा से भी कुछ फिल्में 2 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही हैं. चलिए जानते हैं आखिर कौन-कौन सी फिल्में इस 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में आ रही है और ये पहले दिन अनुमानित कितनी कमाई कर सकती हैं.

'दृश्यम 3' एडवांस बुकिंग और डे 1 कलेक्शन अजय देवगन स्टारर फिल्म दृश्यम: द कन्क्ल्जून इस फ्रेंचाइजी की आखिरी किस्त है. अजय एक बार फिर अपने विजय सलगांवकर के इंटेंस अवतार में दिखेंगे. सैकनिल्क की मानें तो फिल्म एडवांस बुकिंग में अबतक 37.38 करोड़ रुपये कमा चुकी है. ब्लॉक सीटों को हटाकर फिल्म की कमाई 28.49 करोड़ रुपये है. फिल्म ने अभी तक 3 लाख से ज्यादा टिकट सेल कर दी है. वहीं, ओपनिंग डे पर फिल्म 10.4 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने जा रही है. यह फिल्म अजय देवगन की टॉप 10 ओपनर में शामिल हो चुकी है और अगले 24 घंटे में फिल्म लिस्ट में ऊपर भी आ सकती है. बता दें, दृश्यम 2 ने ओपनिंग डे पर 15.38 करोड़ रुपये कमाए थे और पार्ट 3 इसका रिकॉर्ड भी तोड़ सकती है. अजय देवगन की टॉप 10 ओपनर सिंघम अगेन: 43.70 करोड़ रेड 2: 19.71 करोड़ धमाल 4: 15.5 करोड़ दृश्यम 2: 15.38 करोड़ शैतान: 15.21 करोड़