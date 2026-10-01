2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में लगेगा मूवी मेला, रिलीज होंगी दुनियाभर से ये फिल्में, जानें पहले दिन कितना करेंगी कलेक्शन
2 अक्टूबर को कई फिल्मों में सीधे टक्कर होने जा रही है, जिसमें अजय देवगन और टॉम क्रूज की बड़ी फिल्में शामिल हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 1, 2026 at 11:08 AM IST
हैदराबाद: कल 2 अक्टूबर और गांधी जयंती के मौके पर नेशनल हॉलीडे रहेगा. एक तरह से 2 अक्टूबर (शुक्रवार), 3 अक्टूबर (शनिवार) और 4 अक्टूबर (रविवार) एक हॉलीडे वीकेंड है, जो एंटरटेनमेंट के लिहाज से बेस्ट है. इन खास दिनों को देखते हुए फिल्म मेकर्स इस स्पेशल वीकेंड पर अपनी फिल्में रिलीज करने जा रहे हैं. इसमें इंडिया से सबसे अहम अजय देवगन स्टारर फिल्म 'दृश्यम: द कन्क्ल्जून' रिलीज हो रही है. साथ ही हॉलीवुड सुपरस्टार टॉम क्रूज की ब्लैक कॉमेडी ड्रामा फिल्म 'डिगर' भी रिलीज होगी. वहीं, साउथ सिनेमा से भी कुछ फिल्में 2 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही हैं. चलिए जानते हैं आखिर कौन-कौन सी फिल्में इस 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में आ रही है और ये पहले दिन अनुमानित कितनी कमाई कर सकती हैं.
'दृश्यम 3' एडवांस बुकिंग और डे 1 कलेक्शन
अजय देवगन स्टारर फिल्म दृश्यम: द कन्क्ल्जून इस फ्रेंचाइजी की आखिरी किस्त है. अजय एक बार फिर अपने विजय सलगांवकर के इंटेंस अवतार में दिखेंगे. सैकनिल्क की मानें तो फिल्म एडवांस बुकिंग में अबतक 37.38 करोड़ रुपये कमा चुकी है. ब्लॉक सीटों को हटाकर फिल्म की कमाई 28.49 करोड़ रुपये है. फिल्म ने अभी तक 3 लाख से ज्यादा टिकट सेल कर दी है. वहीं, ओपनिंग डे पर फिल्म 10.4 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने जा रही है. यह फिल्म अजय देवगन की टॉप 10 ओपनर में शामिल हो चुकी है और अगले 24 घंटे में फिल्म लिस्ट में ऊपर भी आ सकती है. बता दें, दृश्यम 2 ने ओपनिंग डे पर 15.38 करोड़ रुपये कमाए थे और पार्ट 3 इसका रिकॉर्ड भी तोड़ सकती है.
अजय देवगन की टॉप 10 ओपनर
सिंघम अगेन: 43.70 करोड़
रेड 2: 19.71 करोड़
धमाल 4: 15.5 करोड़
दृश्यम 2: 15.38 करोड़
शैतान: 15.21 करोड़
भोला: 11.2 करोड़
दे दे प्यार दे 2: 9.45 करोड़
दृश्यम 3: 8.8 करोड़.... (एडवांस बुकिंग जारी)
थैंक गॉड: 8.1 करोड़
मैदान : 7.25 करोड़
सन ऑफ सरदार 2: 7.25 करोड़
डिगर की एडवांस बुकिंग और डे 1 कलेक्शन
हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज पिछली बार साल 2025 में रिलीज हुई फिल्म मिशन: इम्पॉसिबल- द फाइनल रेकनिंग में दिखे थे. अब टॉम अपने फैंस के लिए अलग जॉनर की फिल्म 'डिगर' लाए हैं, जिसमें वह एक बूढ़े इंसान की भूमिका में होंगे. फिल्म 2 अक्टूबर को दुनियाभर में रिलीज होगी. सैकनिल्क के अनुसार टॉम की यह फिल्म भारत में एडवांस बुकिंग में 76.23 लाख रुपये कमा चुकी है. बिना ब्लॉक सीट के फिल्म ने 31.20 लाख रुपये कमाए हैं. फिल्म भारत में 2 से 3 करोड़ रुपये से ओपनिंग कर सकती है. वहीं, वर्ल्डवाइड फिल्म 8 से 12 मिलियन डॉलर की कमाई कर सकती है. रिपोर्ट्स की मानें तो डिगर का बजट 1300 से 1500 करोड़ रुपये है.
अन्य फिल्मों की ओपनिंग कमाई
दृश्यम 3 और डिगर के अलावा वीर पहाड़िया और अपारशक्ति खुराना की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म प्रेम कीटाणु (पहले दिन-90 लाख से 1 करोड़ रुपये की ओपनिंग) , संदीप किशन स्टारर तमिल एक्शन एडवेंचर फिल्म सिग्मा (पहले दिन 4 से 6 करोड़ रुपये), ऐनी हैथवे, डकोटा जॉनसन और जोश हार्टनेट स्टारर हॉलीवुड मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म वेरिटी (पहले दिन 30 से 35 मिलियन डॉलर) और फहाद फासिल की तेलुगु फैंटेसी-कॉमेडी फिल्म 'डोंट ट्रबल द ट्रबल' (1.5-2 करोड़ रुपये की ओपनिंग) 2 अक्टूबर को थिएटर में रिलीज होने जा रही है.