ETV Bharat / entertainment

'दृश्यम 3' की रिलीज डेट का एलान, इस स्पेशल डे फैमिली संग लौटेंगे अजय देवगन, बोले- कहानी अभी खत्म नहीं हुई, देखें टीजर

'दृश्यम 3' ( ANI )

मुंबई: अजय देवगन स्टारर आइकॉनिक थ्रिलर फ्रेंचाइजी 'दृश्यम' के अगले चैप्टर का बेसब्री से इंतजार कर रहे फैंस के लिए खुशखबरी है. 'दृश्यम 3' अब ऑफिशियली बड़े पर्दे के एक कदम और करीब आ गई है. जी हां, क्रिसमस वीक पर मेकर्स ने 'दृश्यम 3' की रिलीज डेट का एलान किया है. मेकर्स ने एक वीडियो के जरिए इसका एलान किया है. दमदार डायलॉग सुनकर फैंस की उत्सुकता बढ़ गई है. 'दृश्यम' (2015) और 'दृश्यम 2' (2022) की जबरदस्त सफलता के बाद, मेकर्स ने अब 'दृश्यम 3' को लेकर एक अनाउंसमेंट वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने आखिरी इंस्टॉलमेंट के आने की पुष्टि की है. मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर अनाउंसमेंट वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, 'आखिरी हिस्सा बाकी है. 2 अक्टूबर, 2026 को सिनेमाघरों में.' वीडियो की शुरुआत अजय देवगन और उनके वॉयज ओवर से होती है. वह अपने बहुत पसंद किए जाने वाले किरदार विजय सालगांवकर के रूप में दिखाई देते हैं एक पावरफुल मोनोलॉग दे रहे हैं जो उन सभी सबक को दिखाता है जो उन्होंने सालों में सीखे हैं.