'दृश्यम 3' की रिलीज डेट का एलान, इस स्पेशल डे फैमिली संग लौटेंगे अजय देवगन, बोले- कहानी अभी खत्म नहीं हुई, देखें टीजर
'दृश्यम 3' के मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट का एलान कर दिया है. यह फिल्म दृश्मय डे पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 22, 2025 at 1:46 PM IST
मुंबई: अजय देवगन स्टारर आइकॉनिक थ्रिलर फ्रेंचाइजी 'दृश्यम' के अगले चैप्टर का बेसब्री से इंतजार कर रहे फैंस के लिए खुशखबरी है. 'दृश्यम 3' अब ऑफिशियली बड़े पर्दे के एक कदम और करीब आ गई है. जी हां, क्रिसमस वीक पर मेकर्स ने 'दृश्यम 3' की रिलीज डेट का एलान किया है. मेकर्स ने एक वीडियो के जरिए इसका एलान किया है. दमदार डायलॉग सुनकर फैंस की उत्सुकता बढ़ गई है.
'दृश्यम' (2015) और 'दृश्यम 2' (2022) की जबरदस्त सफलता के बाद, मेकर्स ने अब 'दृश्यम 3' को लेकर एक अनाउंसमेंट वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने आखिरी इंस्टॉलमेंट के आने की पुष्टि की है. मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर अनाउंसमेंट वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, 'आखिरी हिस्सा बाकी है. 2 अक्टूबर, 2026 को सिनेमाघरों में.'
वीडियो की शुरुआत अजय देवगन और उनके वॉयज ओवर से होती है. वह अपने बहुत पसंद किए जाने वाले किरदार विजय सालगांवकर के रूप में दिखाई देते हैं एक पावरफुल मोनोलॉग दे रहे हैं जो उन सभी सबक को दिखाता है जो उन्होंने सालों में सीखे हैं.
प्रोमो में विजय सालगांवकर कहता है, दुनिया मुझे कई नाम से बुलाती है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पिछले 7 सालों में जो कुछ हुआ, जो कुछ किया, जो कुछ देखा, जो कुछ दिखाया, उससे मुझे एक बात समझ में आ गई है, इस दुनिया में हर किसी का सच अलग है, हर किसी का सही अलग है, मेरा सच, मेरा सही, सिर्फ मेरी फैमिली है.'
वीडियो में पिछली फिल्मों के शानदार सीन और नए पलों की झलकियां दिखाई गई हैं, जो इस बात का इशारा करती हैं कि फ्रेंचाइजी अपनी लेयर्ड कहानी और चौंकाने वाले ट्विस्ट के एक और राउंड के लिए तैयार है.
स्टार स्टूडियो18 द्वारा प्रस्तुत फिल्म 'दृश्यम 3' अभिषेक पाठक ने डायरेक्ट किया है. इसे अभिषेक पाठक ने आमिर कीयान खान और परवेज शेख के साथ मिलकर लिखा है. 'दृश्यम 3' के हिंदी वर्जन में अजय देवगन और तब्बू के साथ श्रिया सरन, इशिता दत्ता, मृणाल जाधव, कमलेश सावंत और रजत कपूर भी अहम भूमिकाओं में हैं.
विजय सालगांवकर और आईजी मीरा देशमुख के बीच आखिरी टकराव होने वाला है, ऐसे में एक इंटेंस और इमोशनल क्लाइमेक्स की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं. 'दृश्यम 3' 2 अक्टूबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.