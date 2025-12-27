ETV Bharat / entertainment

मुसीबत में 'रहमान डकैत', 'दृश्यम 3' के मेकर्स का अक्षय खन्ना को लीगल नोटिस, बोले- सक्सेस संभल नहीं रही

अक्षय खन्ना की जगह अब फिल्म दृश्यम 3 में जयदीप अहलावत को कास्ट किया गया है.

Drishyam 3 producer sends legal notice to Akshaye Khanna
दृश्यम 3' के मेकर्स ने अक्षय खन्ना को भेजा लीगल नोटिस, (POSTERS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 27, 2025 at 3:03 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: अक्षय खन्ना ने अपने अभी तक के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म धुरंधर दे दी है. फिल्म धुरंधर ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ रुपये कमाकर अपनी सफलता के झंडे गाड़ दिए हैं. धुरंधर में अक्षय खन्ना रहमान डकैत के रोल में दिख रहे हैं, जिसने सिनेमा की दुनिया में धमाका मचा दिया है. धुरंधर अभी भी बॉक्स ऑफिस डबल डिजिट में कमा रही है और इस बीच अक्षय खन्ना को लेकर चौंकाने वाली खबर आई है. दृश्यम 3 के निर्माता कुमार मंगत ने एक्टर के खिलाफ एक लीगल नोटिस भेजा है. उन्होंने एक्टर पर अनप्रोफेशनल होने के आरोप लगाए हैं. दरअसल, कहा जा रहा है कि धुरंधर की सफलता के बाद अक्षय खन्ना ने फीस और लुक में बदलाव की मांग की. मांग पूरी ना होने चलते उन्होंने फिल्म से किनारा कर लिया.

रिपोर्ट्स की मानें तो, दृश्यम 3 की शूटिंग शुरू होने जा रही है और इससे पहले अक्षय खन्ना ने फिल्म करने से इनकार कर दिया है. इसी के चलते कुमार मंगत एक्टर के खिलाफ बड़ा कानूनी एक्शन लेने जा रहे हैं. कुमार ने बताया कि अक्षय खन्ना को फॉर्मल एग्रीमेंट और लंबी बातचीत के बाद साइन किया गया था, लेकिन शेड्यूल के शुरू होने से 10 दिन पहले उन्होंने फिल्म करने से इनकार कर दिया. निर्माता ने कहा, अक्षय पहले विग पहनने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अब वह विग पहनने की जिद कर रहे हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो, एक इंटरव्यू में दृश्यम 3 के निर्माता ने यह सब बताया है.

उन्होंने आगे बताया 'उन्होंने विग पहनने की जिद की, लेकिन (निर्देशक) अभिषेक पाठक ने उन्हें समझाया कि यह ठीक नहीं होगा, क्योंकि दृश्यम 3 एक सीक्वल है, इसलिए इससे कहानी की निरंतरता में समस्या आएगी, उन्होंने उनकी बात समझ ली और अपनी यह मांग छोड़ने के लिए सहमत हो गए, लेकिन अब किसी ने उन्हें सलाह दी कि विग पहनने से वे ज्यादा स्मार्ट दिखेंगे, इसलिए उन्होंने फिर से यही अनुरोध किया, अभिषेक मान गए और इस बारे में उनसे बात करने को भी तैयार हो गए, लेकिन फिर उन्होंने हमें बताया कि वे इस फिल्म का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनना चाहते.

कुमार ने अक्षय के करियर पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि सेक्शन 375 (2019) और दृश्यम 2 (2022) से पहले अभिनेता को काम पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा था. निर्माता ने कहा, 'एक समय था जब अक्षय कुछ भी नहीं थे, उसी दौरान मैंने उनके साथ 'सेक्शन 375' (2019) बनाई थी, तब भी कई लोगों ने हमें उनके गैर-पेशेवर व्यवहार के कारण उनके साथ काम न करने की सलाह दी थी, सेट पर उनकी ऊर्जा बिल्कुल नकारात्मक होती है, 'सेक्शन 375' से उन्हें पहचान मिली, बाद में मैंने उन्हें 'दृश्यम 2' में साइन किया, 'दृश्यम 2' के बाद ही उन्हें सारे बड़े ऑफर मिले, उससे पहले वह 3-4 साल तक घर पर बैठे रहे थे'.

उन्होंने आगे कहा कि अक्षय की हालिया सफलता उनके सिर चढ़ गई होगी. कुमार ने कहा, 'कुछ अभिनेता कई कलाकारों वाली फिल्में करते हैं और जब वे फिल्में बड़ी हिट हो जाती हैं, तो वे खुद को स्टार समझने लगते हैं, अक्षय के साथ भी ठीक यही हुआ है, उन्हें लगता है कि अब वे सुपरस्टार हैं, सफलता उनके सिर पर चढ़ गई है, उन्होंने हमसे कहा, 'धुरंधर मेरी वजह से चल रही है, उन्हें यह समझने की जरूरत है कि धुरंधर की सफलता में कई कारकों का योगदान रहा है'.

बता दें, अक्षय के जाने के बाद, फिल्म में उनकी जगह जयदीप अहलावत को आधिकारिक तौर पर फिल्म की कास्ट कर लिया गया है. निर्माता ने कहा, 'दृश्यम एक बहुत बड़ा ब्रांड है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो फिल्म में हैं या नहीं, अब, जयदीप अहलावत ने उनकी जगह ले ली है, भगवान की कृपा से, हमें अक्षय से बेहतर अभिनेता मिले हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, अक्षय से बेहतर इंसान भी मिले हैं, मैंने जयदीप के करियर की शुरुआती फिल्मों में से एक, आक्रोश (2010) का निर्माण किया था'.

ये भी पढ़ें:

'दृश्यम 3' की रिलीज डेट का एलान, इस स्पेशल डे फैमिली संग लौटेंगे अजय देवगन, बोले- कहानी अभी खत्म नहीं हुई, देखें टीजर

TAGGED:

DRISHYAM 3 PRODUCER
LEGAL NOTICE TO AKSHAYE KHANNA
AKSHAYE KHANNA
दृश्यम 3 अक्षय खन्ना
DRISHYAM 3 PRODUCER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.