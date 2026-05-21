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Drishyam 3: मोहनलाल ने 'दृश्यम 3' को प्यार और सपोर्ट देने के लिए सभी का किया धन्यवाद, कहा- बहुत ही भावुक कर देने वाला अनुभव

'दृश्यम 3' ( Poster )

हैदराबाद: मोहनलाल की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'दृश्यम 3' गुरुवार (21 मई) को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. यह रिलीज की तारीख मोहनलाल के सभी फैंस के लिए सचमुच बहुत ख़ास है, क्योंकि उनके प्यारे 'लालट्टन' आज अपना 66वां जन्मदिन मना रहे हैं. केरल और तमिलनाडु में 'दृश्यम 3' के शो हाउसफुल चल रहे हैं. जीतू जोसेफ की निर्देशित इस फिल्म को दर्शकों से काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है. फ़ैंस से मिले प्यार और समर्थन के लिए मोहनलाल ने एक्स हैंडल पर एक दिल को छू लेने वाला नोट लिखा है 'दृश्यम' फ्रैंचाइजी की इस तीसरी किस्त से बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की उम्मीद है. इन सब के बीच मोहनलाल ने एक्स हैंडल पर एक नोट पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने फिल्म को प्यार और सपोर्ट देने के लिए फैंस का शुक्रिया अदा किया है. उन्होंने ट्वीट में लिखा है, ''दृश्यम 3' को बहुत ज्यादा प्यार, जुनून और कृतज्ञता के साथ बनाया गया था, और आपके रिस्पॉन्स के जरिए उस प्यार को वापस आते देखना मेरे लिए बहुत ही भावुक कर देने वाला अनुभव रहा है.'