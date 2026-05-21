Drishyam 3: मोहनलाल ने 'दृश्यम 3' को प्यार और सपोर्ट देने के लिए सभी का किया धन्यवाद, कहा- बहुत ही भावुक कर देने वाला अनुभव
'दृश्यम 3' को प्यार और सपोर्ट देने के लिए मोहनलाल ने सभी का शुक्रियाअदा किया है. इसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 21, 2026 at 7:04 PM IST
हैदराबाद: मोहनलाल की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'दृश्यम 3' गुरुवार (21 मई) को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. यह रिलीज की तारीख मोहनलाल के सभी फैंस के लिए सचमुच बहुत ख़ास है, क्योंकि उनके प्यारे 'लालट्टन' आज अपना 66वां जन्मदिन मना रहे हैं. केरल और तमिलनाडु में 'दृश्यम 3' के शो हाउसफुल चल रहे हैं. जीतू जोसेफ की निर्देशित इस फिल्म को दर्शकों से काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है. फ़ैंस से मिले प्यार और समर्थन के लिए मोहनलाल ने एक्स हैंडल पर एक दिल को छू लेने वाला नोट लिखा है
'दृश्यम' फ्रैंचाइजी की इस तीसरी किस्त से बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की उम्मीद है. इन सब के बीच मोहनलाल ने एक्स हैंडल पर एक नोट पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने फिल्म को प्यार और सपोर्ट देने के लिए फैंस का शुक्रिया अदा किया है.
उन्होंने ट्वीट में लिखा है, ''दृश्यम 3' को बहुत ज्यादा प्यार, जुनून और कृतज्ञता के साथ बनाया गया था, और आपके रिस्पॉन्स के जरिए उस प्यार को वापस आते देखना मेरे लिए बहुत ही भावुक कर देने वाला अनुभव रहा है.'
Drishyam 3 was made with immense love, passion, and gratitude, and seeing that love come back through your response has been deeply moving. Your reviews, your words, and the emotions you have shared mean far more to me than any number ever can. Thank you for watching, for… pic.twitter.com/TklQuOpnZA— Mohanlal (@Mohanlal) May 21, 2026
उन्होंने आगे सभी का धन्यवाद करते हुए लिखा है, 'आपकी समीक्षाएं, आपके शब्द और जो भावनाएं आपने साझा की हैं, वे मेरे लिए किसी भी आंकड़े से कहीं ज्यादा मायने रखती हैं. फिल्म देखने के लिए, जुड़ने के लिए, हर पल को महसूस करने के लिए, और जॉर्जकुट्टी और उसके परिवार को अपना मानने के लिए आप सभी का धन्यवाद.'
'दृश्यम' का पहला भाग 2013 में रिलीज हुआ था, और यह बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रहा था. इस फिल्म में अपने अभिनय के लिए मोहनलाल ने कई पुरस्कार भी जीते थे. 'दृश्यम 2' 2021 में अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी, और इस फिल्म ने दर्शकों को काफी प्रभावित किया था. अब, 'दृश्यम 3' रिलीज हो चुकी है, तो इस फिल्म से दर्शकों की उम्मीदें काफी ज्यादा हैं.
दृश्यम 3 की बात करें तो, फिल्म में आशा शरथ, मुरली गोपी, सिद्दीकी, वीना नंदकुमार, केबी गणेश कुमार, शिव हरिहरन, इरशाद, शांति मायादेवी, दिनेश प्रभाकर, श्रीकांत मुरली, एंटनी पेरुंबवूर, एडम अयूब और अन्य भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं. वहीं, अजय देवगन की दृश्यम 3 का हिंदी संस्करण 2 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगा.