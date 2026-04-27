'दृश्यम 3' का टीजर रिलीज डेट लॉक, इस दिन दिखेगी मोहनलाल की फिल्म की झलक, फटाफट नोट कर लें समय
मोहनलाल की आगामी फिल्म 'दृश्यम 3' का टीजर रिलीज की डेट और टाइम आ गई हैं. आइए जानें फिल्म का टीजर कब आ रहा है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 27, 2026 at 8:49 PM IST
हैदराबाद: मशहूर मलयालम फिल्म 'दृश्यम' का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा तीसरा भाग मई 2026 में बड़े पर्दे पर आने की तैयारी में है. 'दृश्यम 3' अब अपने टीजर से जुड़ी एक बड़ी खबर के चलते मूवी लवर्स का ध्यान अपनी ओर खींच रही है. जी हां, 'दृश्यम 3' का टीजर अब शानदार तरीके से रिलीज होने के लिए तैयार है. फ़िल्म मेकर्स ने अब टीजर की रिलीज़ की तारीख और समय की पुष्टि कर दी है.
सोमवार, 27 अप्रैल को मेकर्स ने मलयालम फिल्म 'दृश्यम 3' के टीजर का एलान किया. मेकर्स ने फिल्म के नए पोस्टर के साथ टीजर की तारीख और समय का खुलासा किया है. मेकर्स ने पोस्टर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, 'दृश्यम 3 का ऑफिशियल टीजर इस बुधवार, 29 अप्रैल को शाम 5 बजे (IST) आएगा. बने रहें. दृश्यम 3, 21 मई 2026 को दुनिया भर में रिलीज होगी.'
पोस्टर में मोहनलाल को खेती के औजार पकड़े हुए दिखाया गया है. यह इस फ्रैंचाइजी के एक और दिलचस्प अध्याय की ओर इशारा करता है. इस पोस्टर से फिल्म को लेकर रहस्य और भी गहरा हो गया है.
'दृश्यम 3' के साथ मोहनलाल की वापसी हो रही है. वह फिल्म में जॉर्जकुट्टी का किरदार निभा रहे हैं. एक्टर 2013 में पहली फिल्म रिलीज होने के बाद से ही यह भूमिका निभाते आ रहे हैं.
बता दें, 'दृश्यम 3' की शूटिंग सितंबर 2025 में शुरू हुई. उस समय मेकर्स ने शूटिंग शुरू होने से पहले हुई एक पारंपरिक पूजा सेरेमनी की तस्वीरें शेयर की थीं. लॉन्च इवेंट में डायरेक्टर जीतू जोसेफ, प्रोड्यूसर एंटनी पेरुंबावूर और मोहनलाल मौजूद थे. तस्वीरों में, मोहनलाल को पूजा-पाठ में शामिल होने से पहले क्लैपरबोर्ड पकड़े हुए देखा गया था.
'दृश्यम' सीरीज की शुरुआत 2013 में हुई थी. इसकी कहानी जॉर्जकुट्टी नाम के एक सीधे-सादे केबल टीवी ऑपरेटर के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने परिवार को एक जुर्म में फंसने से बचाने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है.
2021 में सीधे प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हुई 'दृश्यम 2' में कहानी को आगे बढ़ाया गया. इसमें पुलिस ने इस केस को दोबारा खोला, लेकिन जॉर्जकुट्टी ने एक बार फिर अपनी सूझ-बूझ से उन्हें मात दे दी.
इस सीरीज की तीसरी किस्त 21 मई को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. यह दिन काफी खास है, क्योंकि इसी दिन मोहनलाल का जन्मदिन भी है. पहले यह फिल्म 2 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, लेकिन बाद में इसकी रिलीज टाल दी गई थी.
फिल्म की कास्ट में मोहनलाल के साथ-साथ मीना, अंसीबा हसन, एस्थर अनिल, आशा शरथ, सिद्दीकी, मुरली गोपी और के.बी. गणेश कुमार जैसे कलाकार शामिल हैं. ये सभी अपने-अपने किरदारों को दोबारा निभाते हुए नजर आएंगे.