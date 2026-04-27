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'दृश्यम 3' का टीजर रिलीज डेट लॉक, इस दिन दिखेगी मोहनलाल की फिल्म की झलक, फटाफट नोट कर लें समय

'दृश्यम 3' ( Poster )

हैदराबाद: मशहूर मलयालम फिल्म 'दृश्यम' का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा तीसरा भाग मई 2026 में बड़े पर्दे पर आने की तैयारी में है. 'दृश्यम 3' अब अपने टीजर से जुड़ी एक बड़ी खबर के चलते मूवी लवर्स का ध्यान अपनी ओर खींच रही है. जी हां, 'दृश्यम 3' का टीजर अब शानदार तरीके से रिलीज होने के लिए तैयार है. फ़िल्म मेकर्स ने अब टीजर की रिलीज़ की तारीख और समय की पुष्टि कर दी है. सोमवार, 27 अप्रैल को मेकर्स ने मलयालम फिल्म 'दृश्यम 3' के टीजर का एलान किया. मेकर्स ने फिल्म के नए पोस्टर के साथ टीजर की तारीख और समय का खुलासा किया है. मेकर्स ने पोस्टर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, 'दृश्यम 3 का ऑफिशियल टीजर इस बुधवार, 29 अप्रैल को शाम 5 बजे (IST) आएगा. बने रहें. दृश्यम 3, 21 मई 2026 को दुनिया भर में रिलीज होगी.' पोस्टर में मोहनलाल को खेती के औजार पकड़े हुए दिखाया गया है. यह इस फ्रैंचाइजी के एक और दिलचस्प अध्याय की ओर इशारा करता है. इस पोस्टर से फिल्म को लेकर रहस्य और भी गहरा हो गया है. 'दृश्यम 3' के साथ मोहनलाल की वापसी हो रही है. वह फिल्म में जॉर्जकुट्टी का किरदार निभा रहे हैं. एक्टर 2013 में पहली फिल्म रिलीज होने के बाद से ही यह भूमिका निभाते आ रहे हैं.