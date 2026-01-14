'दृश्यम 3' रिलीज डेट का एलान, इस खास डेट पर सिनेमाघरों में दस्तक देगी मोहनलाल की फिल्म
मलयालम फिल्म 'दृश्यम 3' की रिलीज डेट आ गई है. यह फिल्म हिंदी रीमेक से पहले सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 14, 2026 at 8:42 PM IST
हैदराबाद: मोहनलाल की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'दृश्यम 3' का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है. मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट अनाउंस कर दी है. रिलीज डेट को मेकर्स ने सोशल मीडिया पर ऑफिशियली अनाउंस किया. यह डेट काफी खास है, क्योंकि यह अजय देवगन से जुड़ा हुआ है. इस अनाउंसमेंट से फ्रेंचाइजी के फैंस में काफी दिलचस्पी पैदा हुई है, जो जॉर्जकुट्टी की कहानी के आगे बढ़ने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे.
दिलचस्प बात यह है कि मोहनलाल की 'दृश्यम 3' हिंदी रीमेक से छह महीने पहले रिलीज होगी. इस अनाउंसमेंट के साथ मोहनलाल ने एक वीडियो पोस्ट भी किया गया, जिसमें फैंस को कहानी के बारे में कोई भी डिटेल बताए बिना फिल्म की एक झलक दिखाई गई.
14 जनवरी को फिल्म की रिलीज के बारे में जानकारी देते हुए मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल ने एक्स हैंडल पर अनाउंसमेंट टीजर शेयर किया है और कैप्शन में लिखा है, 'साल बीत गए, लेकिन अतीत नहीं बीता, दृश्यम3 वर्ल्डवाइड रिलीज 2 अप्रैल, 2026.'
Years passed. The past didn’t.#Drishyam3 | Worldwide Release | April 2, 2026— Mohanlal (@Mohanlal) January 14, 2026
@jeethu4ever @antonypbvr @KumarMangat @jayantilalgada @AbhishekPathakk #MeenaSagar
@aashirvadcine@PanoramaMovies @PenMovies @ram_rampagepix @Rajeshmenon1969 @Abh1navMehrotra
@drishyam3movie pic.twitter.com/uqEaPvqMyv
मलयालम फिल्म 'दृश्यम 3' 2 अप्रैल, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, मोहनलाल की फिल्म 'दृश्यम 3' की शूटिंग दिसंबर 2025 में पूरी हो गई थी. मेकर्स ने रैप-अप वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था. वहीं, अजय देवगन के हिंदी वर्जन की रिलीज 2 अक्टूबर, 2026 को तय है. दिसंबर 2025 में, हिंदी वर्जन के मेकर्स ने इसका प्रोमो ऑनलाइन जारी कर इसकी जानकारी दी थी.
आगामी फिल्म में मोहनलाल मुख्य भूमिका में वापसी कर रहे हैं, उनके साथ मीना, अंसीबा हसन, एस्थर अनिल, आशा शरथ, मुरली गोपी, सिद्दीकी और अन्य कलाकार अपनी भूमिकाओं को दोहराएंगे.
फिल्म मेकर्स ने अभी तक फिल्म के बारे में ज्यादा जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन जाने-माने कलाकारों की मौजूदगी ने फिल्म की रिलीज को लेकर उत्साह बढ़ा दिया है. यह फिल्म अजय देवगन के लिए एक तोहफा होगा, क्योंकि मोहनलाल की यह फिल्म अजय देवगन के जन्मदिन पर यानी 2 अप्रैल को रिलीज हो रही है.