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'दृश्यम 3' बॉक्स ऑफिस डे 1 प्रेडिक्शन: धमाकेदार होगा मोहनलाल का बर्थडे, मलयालम सिनेमा की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग के लिए तैयार जीतू की फिल्म

'दृश्यम 3' ( Poster )

हैदराबाद: 2013 में रिलीज हुई 'दृश्यम' और 2021 में रिलीज हुई 'दृश्यम 2' की भारी सफलता के बाद, हर कोई 'दृश्यम 3' का बेसब्री से इंतजार कर रहा था. अब, यह इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है, क्योंकि जीतू जोसेफ और मोहनलाल एक बार फिर बहुचर्चित फिल्म 'दृश्यम 3' के लिए साथ आ गए हैं और इस खबर को लेकर हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है. जीतू जोसेफ की निर्देशित मलयालम क्राइम थ्रिलर फ्रैंचाइजी की नई कड़ी, 'दृश्यम 3', 21 मई 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है. मोहनलाल को जॉर्जकुट्टी के रूप में पेश करने वाली यह फिल्म, 'दृश्यम' और 'दृश्यम 2' की घटनाओं के बाद की कहानी को आगे बढ़ाएगी. यह फिल्म मलयालम भाषा में रिलीज होने के साथ-साथ तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं के डब में भी उपलब्ध होगी. थिएटर में रिलीज होने से ठीक एक दिन पहले ही, मोहनलाल की इस क्राइम थ्रिलर फिल्म ने दुनिया भर में एडवांस बुकिंग से लगभग 25 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. इससे यह साफ जाहिर होता है कि दर्शक जॉर्जकुट्टी और उसके परिवार की वापसी को लेकर कितने उत्साहित हैं. पिछले कुछ दिनों से, फिल्म के बुकिंग के रुझानों पर ट्रेड एनालिस्ट और थिएटर मालिक बारीकी से नजर रखे हुए हैं. भारत के साथ-साथ अन्य जगहों पर भी बुकिंग के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं फिल्म ट्रैकर जेरिन जॉर्जकुट्टी ने 21 मई को फिल्म की रिलीज से पहले, दृश्यम 3 की एडवांस बुकिंग के बारे में एक नया अपडेट शेयर किया है. उनके हालिया एक्स हैंडल पोस्ट के अनुसार, मोहनलाल अभिनीत इस फिल्म की दुनिया भर में 26.50 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है.