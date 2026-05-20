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'दृश्यम 3' बॉक्स ऑफिस डे 1 प्रेडिक्शन: धमाकेदार होगा मोहनलाल का बर्थडे, मलयालम सिनेमा की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग के लिए तैयार जीतू की फिल्म

मोहनलाल की 'दृश्यम-3' 21 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. आइए जानें फिल्म पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई कर सकती है.

Drishyam 3
'दृश्यम 3' (Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 20, 2026 at 8:37 PM IST

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हैदराबाद: 2013 में रिलीज हुई 'दृश्यम' और 2021 में रिलीज हुई 'दृश्यम 2' की भारी सफलता के बाद, हर कोई 'दृश्यम 3' का बेसब्री से इंतजार कर रहा था. अब, यह इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है, क्योंकि जीतू जोसेफ और मोहनलाल एक बार फिर बहुचर्चित फिल्म 'दृश्यम 3' के लिए साथ आ गए हैं और इस खबर को लेकर हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है.

जीतू जोसेफ की निर्देशित मलयालम क्राइम थ्रिलर फ्रैंचाइजी की नई कड़ी, 'दृश्यम 3', 21 मई 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है. मोहनलाल को जॉर्जकुट्टी के रूप में पेश करने वाली यह फिल्म, 'दृश्यम' और 'दृश्यम 2' की घटनाओं के बाद की कहानी को आगे बढ़ाएगी. यह फिल्म मलयालम भाषा में रिलीज होने के साथ-साथ तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं के डब में भी उपलब्ध होगी.

थिएटर में रिलीज होने से ठीक एक दिन पहले ही, मोहनलाल की इस क्राइम थ्रिलर फिल्म ने दुनिया भर में एडवांस बुकिंग से लगभग 25 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. इससे यह साफ जाहिर होता है कि दर्शक जॉर्जकुट्टी और उसके परिवार की वापसी को लेकर कितने उत्साहित हैं. पिछले कुछ दिनों से, फिल्म के बुकिंग के रुझानों पर ट्रेड एनालिस्ट और थिएटर मालिक बारीकी से नजर रखे हुए हैं. भारत के साथ-साथ अन्य जगहों पर भी बुकिंग के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं

फिल्म ट्रैकर जेरिन जॉर्जकुट्टी ने 21 मई को फिल्म की रिलीज से पहले, दृश्यम 3 की एडवांस बुकिंग के बारे में एक नया अपडेट शेयर किया है. उनके हालिया एक्स हैंडल पोस्ट के अनुसार, मोहनलाल अभिनीत इस फिल्म की दुनिया भर में 26.50 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है.

ट्रैकर ने आगे दावा किया कि फिल्म की कुल वीकेंड एडवांस बुकिंग पहले ही 37 करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी है. जेरिन जॉर्जकुट्टी ने यह भी अनुमान लगाया कि फिल्म की कुल वीकेंड एडवांस बुकिंग 45-50 करोड़ रुपये और दुनिया भर में पहले दिन की एडवांस बुकिंग 32-35 करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है.

सैकनिल्क के अनुमानों के अनुसार, फिल्म ने अकेले भारत में प्री-सेल्स के ज़रिए लगभग 10.50 करोड़ रुपये की ग्रॉस कमाई की है. दुनिया भर के आंकड़े अब 25 करोड़ रुपये के आंकड़े के करीब पहुंच रहे हैं, और रिपोर्टों से पता चलता है कि 21 मई को पहला शो शुरू होने से पहले एडवांस बुकिंग के अंतिम आंकड़े और भी ऊपर जा सकते हैं.

इस फ्रैंचाइजी की पिछली फिल्मों की तरह ही, इस फिल्म के लिए भी केरल सबसे बड़ा बाजार बना हुआ है. रिपोर्ट्स के अनुसार, राज्य में फिल्म की एडवांस बुकिंग से अब तक लगभग 6.75 करोड़ रुपये की ग्रॉस कमाई हो चुकी है. ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना ​​है कि सिनेमाघरों में फिल्म रिलीज होने के बाद, स्पॉट बुकिंग से फिल्म के पहले दिन के कलेक्शन में और भी ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है.

सैकनिल्क के मुताबिक, अभी, सबसे बड़ी ओपनिंग का रिकॉर्ड भी मोहनलाल के नाम है, जिनकी फिल्म 'एम्पुरान' ने दुनिया भर में लगभग 70 करोड़ रुपये की ग्रॉस ओपनिंग की थी. 'दृश्यम 3' की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग होना तय है, और अब यह देखना बाकी है कि यह कितनी ऊंचाई तक पहुंच पाती है. इस फिल्म के पक्ष में काम करने वाले सबसे बड़े फैक्टर्स में से एक है 'दृश्यम' फ्रैंचाइजी की जबरदस्त लोकप्रियता.

मोहनलाल के अलावा, इस फिल्म की कास्ट में मीना, अंसिबा हसन, एस्थर अनिल, सिद्दीकी, आशा शरत, मुरली गोपी और शांति मायादेवी शामिल हैं, जो अपने पुराने किरदारों को ही निभा रहे हैं. जीतू जोसेफ की लिखी और निर्देशित इस फिल्म को एंटनी पेरुंबावूर ने आशीर्वाद सिनेमाज के बैनर तले प्रोड्यूस किया है.

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