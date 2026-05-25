दृश्यम 3 बॉक्स ऑफिस: संडे को छाई मोहनलाल की क्राइम थ्रिलर, पहले वीकेंड 150 करोड़ के करीब पहुंची कमाई
दृश्यम 3 ने पहले दिन 15.85 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था और दूसरे दिन 11.05 करोड़ रुपये कमाए थे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 25, 2026 at 11:07 AM IST
हैदराबाद: साउथ सुपरस्टार मोहनलाल और निर्देशक जीतू जोसेफ की मलयालम क्राइम थ्रिलर फिल्म 'दृश्यम 3' ने अपने पहले वीकेंड जबरदस्त कमाई की है. वहीं, फिल्म के पहले रविवार को इसके कलेक्शन में मामूली उछाल देखने को मिला. फिल्म ट्रेड वेबसाइट सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने भारत में चौथे दिन शानदार कलेक्शन किया है. इसी के साथ मोहनलाल की फिल्म अपने पहले ही वीकेंड वर्ल्डवाइड 150 करोड़ रुपये के करीब पहुंच चुकी है.
दृश्यम 3 की पहले संडे कमाई
सैकनिल्क के अनुसार, मोहनलाल की क्राइम थ्रिलर ने अपने पहले संडे यानी चौथे दिन भारत में 13.95 करोड़ रुपये की कमाई की है. इससे फिल्म का घरेलू कलेक्शन 54.55 करोड़ रुपये का हो गया है. फिल्म के लिए केरल सबसे मजबूत बाजार बना रहा. अकेले केरल राज्य ने रविवार को 9.70 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. शनिवार को फिल्म ने पूरे भारत में 13.70 करोड़ रुपये कमाए थे.
मलयालम में कुल कमाई में अपना दबदबा कायम रखा और 3,186 शो से 69.35 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी के साथ 11.75 करोड़ रुपये कमाए. तेलुगु संस्करण ने 1.20 करोड़ रुपये का योगदान दिया, जबकि तमिल और कन्नड़ संस्करणों ने क्रमशः 65 लाख रुपये और 35 लाख रुपये का योगदान दिया. रविवार को सभी भाषाओं में फिल्म के 5,270 शो प्रदर्शित किए गए.
दृश्यम 3 ने पहले दिन 15.85 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था और दूसरे दिन 11.05 करोड़ रुपये कमाए थे. रविवार को हुई इस बढ़ोतरी ने फिल्म को अपने पहले वीकेंड में भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कमाई की लय बनाए रखने में मदद की है.
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस थ्रिलर फिल्म ने शानदार प्रदर्शन किया है. फिल्म की कुल वैश्विक कमाई 141.34 करोड़ रुपये है, जिसमें भारत से 63.34 करोड़ रुपये और विदेशों से 78 करोड़ रुपये शामिल हैं. खाड़ी देशों, उत्तरी अमेरिका और यूरोप के दर्शकों ने फिल्म की विदेशी कमाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया है.
जीतू जोसेफ द्वारा निर्देशित, दृश्यम 3 में मोहनलाल जॉर्जकुट्टी के रूप में अपनी भूमिका को दोहराते हैं,. फिल्म में सिद्दीकी, मुरली गोपी, बीजू मेनन और कलाभवन शाजॉन के साथ मीना, अंसिबा हसन और एस्तेर अनिल भी हैं.