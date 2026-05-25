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दृश्यम 3 बॉक्स ऑफिस: संडे को छाई मोहनलाल की क्राइम थ्रिलर, पहले वीकेंड 150 करोड़ के करीब पहुंची कमाई

दृश्यम 3 बॉक्स ऑफिस डे 4 ( POSTER )