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दृश्यम 3 बॉक्स ऑफिस डे 4: मंडे टेस्ट में स्लो, फिर भी 300 करोड़ का आंकड़ा पार, जानें कितना हुआ कुल कलेक्शन

Etv दृश्यम 3 बॉक्स ऑफिस डे 4 ( POSTER )

हैदराबाद: अजय देवगन स्टारर क्राइम थ्रिलर फिल्म दृश्यम 3 अपने मंडे टेस्ट से गुजर चुकी है. दृश्यम 3 इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ रुपये के आंकड़े से चूक गई, लेकिन वर्ल्डवाइड फिल्म ने यह आंकड़ा पार कर लिया है. दृश्यम 3 अपनी रिलीज के शानदार 4 दिन पूरे कर चुकी है. आज 6 अक्टूबर को फिल्म अपनी रिलीज के 5वें दिन में एंटर कर चुकी है. चलिए जानते हैं चौथे दिन बॉक्स ऑफिस पर दृश्यम 3 का क्या हाल रहा है.