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दृश्यम 3 बॉक्स ऑफिस: बनी अजय देवगन की पहली 400 करोड़ी और सबसे कमाऊ फिल्म, जानें अब तक का कुल कलेक्शन

Etv दृश्यम 3 बॉक्स ऑफिस ( POSTER )

हैदराबाद: अजय देवगन स्टारर फिल्म दृश्यम 3 इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर हूंकार भर रही है. फिल्म ने भारत में 300 करोड़ रुपये और वर्ल्डवाइड 400 करोड़ रुपये आंकड़ा पार कर लिया है. अभी दृश्यम 3 ने अपनी रिलीज के 10 दिन भी पूरे नहीं किए हैं. दूसरी तरफ हनुमान अंश अपने दो महीने पूरे कर चुकी है, लेकिन कमाई अभी भी हो रही है. दृश्यम 3 ने 8 दिनों में कितना कलेक्शन कर लिया है, 9वें दिन (दूसरे शनिवार) को फिल्म का क्या हाल है और हनुमान अंश की बॉक्स ऑफिस पर चाल कैसी है चलिए जानते हैं.

दृश्यम 3 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 9