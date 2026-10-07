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Drishyam 3 Box Office Collection: अजय देवगन की फिल्म की कमाई में आई गिरावट, फिर भी 225 करोड़ का आंकड़ा किया पार

हैदराबाद: अजय देवगन और तब्बू की क्राइम-थ्रिलर फ्रैंचाइजी 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' एक हफ्ता होने वाला है. इस फिल्म ने पहले हफ्ते में भारत में 200 और दुनियाभर में 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. फिल्म ने 5 दिन बॉक्स ऑफिस पर पूरे कर चुकी है और आज इसका छठा दिन है. छठे दिन फिल्म की कमाई में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है. इसके बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 225 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है.

अभिषेक पाठक के डायरेक्शन में बनी 'दृश्यम: द कन्क्लूजन', मोहनलाल की 'दृश्यम 3' का रीमेक नहीं है. इस अलग अप्रोच का फायदा अजय देवगन की इस फिल्म को मिला और इसने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की. एक मजबूत ओपनिंग वीकेंड के बाद, 'दृश्यम 3' ने हफ्ते के बाकी दिनों में भी अपनी रफ़्तार बनाए रखी, भले ही कमाई के आंकड़ों में काफी गिरावट आई. हालांकि, घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अपना पहला हफ्ता पूरा करने से पहले फिल्म की रफ़्तार थोड़ी धीमी होती दिख रही है.

'दृश्यम 3' ने ओपनिंग डे पर जबरदस्त कमाई की थी. सैकनिल्क के अनुसार, अजय की फिल्म ने पहले दिन 62 करोड़ रुपये की ओपनिंग की थी. हालांकि ओपनिंग डे के बाद फिल्म की कमाई की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ती गई. फिल्म ने दूसरे दिन 53.50 करोड़ रुपये, तीसरे दिन 61 करोड़ रुपये, चौथे दिन 21 करोड़ रुपये और पांचवें दिन 19.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया.

मौजूदा ट्रेंड को देखते हुए, 'दृश्यम 3' की बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत धीमी रही और इसने 7 अक्टूबर रात 8 बजे तक 11.11 करोड़ रुपये की कमाई की, जिससे इसकी कुल कमाई 228.11 करोड़ रुपये हो गई. उम्मीद है कि फिल्म आज 13-15 करोड़ रुपये कमाएगी और 6 दिनों में 230 करोड़ रुपये का आंकड़ा छूने की कोशिश करेगी.

अजय देवगन की 'दृश्यम 3' वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है. सैकनिल्क के मुताबिक,दृश्यम 3 ने 5 दिनों में वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस 341.90 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर चुकी है. उम्मीद है कि यह छठे दिन 350 करोड़ रुपये का आंकड़ा छू लेगी.

'दृश्यम 3' में अजय देवगन, तब्बू, श्रिया सरन, रजत कपूर और इशिता दत्ता एक साथ नजर आए है, जबकि जयदीप अहलावत और प्रकाश राज के जुड़ने से कास्ट और भी मजबूत हो गई है. अजय और तब्बू के लिए, यह फिल्म हिंदी सिनेमा की सबसे मशहूर ऑन-स्क्रीन जोड़ियों में से एक के तौर पर भी अपनी पहचान बनाए हुए है.