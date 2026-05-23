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दृश्यम 3 बॉक्स ऑफिस डे 2: मोहनलाल की क्राइम थ्रिलर की दूसरे दिन गिरी कमाई, फिर भी 100 करोड़ के करीब फिल्म

दृश्यम 3 बॉक्स ऑफिस डे 2 ( POSTER )

हैदराबाद: साउथ सुपरस्टार मोहनलाल एक बार फिर क्राइम थ्रिलर मसाला फिल्म लेकर थिएटर में लौटे हैं. दृश्यम 3 बीती 21 मई को एक्टर के बर्थडे के मौके पर रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर डाला. दृश्यम 3 ने 50 करोड़ रुपये से खाता खोला और मलयालम सिनेमा में कमाई के नए-नए रिकॉर्ड बना डाले. मलयालम थ्रिलर ने शुक्रवार को हर जगह जबरदस्त कमाई की और दो दिनों में वैश्विक स्तर पर 75.94 करोड़ रुपये और भारत में 30.94 करोड़ रुपये कमाए है. फिल्म बहुत जल्द 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा छू लेगी. यह फिल्म के लिए एक अच्छा संकेत है, क्योंकि अब इसे भारत और विश्व स्तर पर 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने के लिए दो दिन का शानदार वीकेंड मिल रहा है. फिल्म ने दूसरे दिन 10.85 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया, जो पहले दिन के कलेक्शन से थोड़ा कम है.