दृश्यम 3 बॉक्स ऑफिस डे 2: मोहनलाल की क्राइम थ्रिलर की दूसरे दिन गिरी कमाई, फिर भी 100 करोड़ के करीब फिल्म
मोहनलाल स्टारर क्राइम थ्रिलर दृश्यम 3 मलयालम सिनेमा को फिर से उठाने का काम कर रही है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 23, 2026 at 11:41 AM IST
हैदराबाद: साउथ सुपरस्टार मोहनलाल एक बार फिर क्राइम थ्रिलर मसाला फिल्म लेकर थिएटर में लौटे हैं. दृश्यम 3 बीती 21 मई को एक्टर के बर्थडे के मौके पर रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर डाला. दृश्यम 3 ने 50 करोड़ रुपये से खाता खोला और मलयालम सिनेमा में कमाई के नए-नए रिकॉर्ड बना डाले. मलयालम थ्रिलर ने शुक्रवार को हर जगह जबरदस्त कमाई की और दो दिनों में वैश्विक स्तर पर 75.94 करोड़ रुपये और भारत में 30.94 करोड़ रुपये कमाए है. फिल्म बहुत जल्द 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा छू लेगी.
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यह फिल्म के लिए एक अच्छा संकेत है, क्योंकि अब इसे भारत और विश्व स्तर पर 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने के लिए दो दिन का शानदार वीकेंड मिल रहा है. फिल्म ने दूसरे दिन 10.85 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया, जो पहले दिन के कलेक्शन से थोड़ा कम है.
सैकनिल्क के अनुसार, भारत में दो दिन बाद दृश्यम 3 का दैनिक बॉक्स ऑफिस नेट कलेक्शन
- गुरुवार: 15.85 करोड़ रुपये
- शुक्रवार: 10.85 करोड़ रुपये
- कुल: 26.70 करोड़ रुपये
फिल्म ने दुनिया भर में 75.94 करोड़ रुपये की कमाई की है, जिसमें से 45 करोड़ रुपये अकेले ओवरसीज से कमाए हैं. दरअसल, फिल्म ने दूसरे दिन विदेशों में भारत से ज्यादा (20 करोड़ रुपये) की कमाई की, जो एक शानदार अचीवमेंट है.
दृश्यम 3 को समीक्षकों और दर्शकों दोनों से काफी पॉजिटिव व्यूज मिल रहे हैं. इस फ्रेंचाइजी की लोकप्रियता का मुख्य कारण इसकी साख और मोहनलाल की वर्ल्डवाइड पॉपुलैरिटी है.
वीकेंड पर बॉक्स ऑफिस पर हाल
यह देखना दिलचस्प होगा कि शनिवार और रविवार को यह फिल्म कितने नए रिकॉर्ड बनाती है. यह पहले ही मोहनलाल और ममूटी की फिल्म 'पैट्रियट' (जो 22 दिन पहले रिलीज हुई थी) के बाद इस साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म बन चुकी है.
दृश्यम 3, जिसकी कहानी दृश्यम 2 के अंत से शुरू होती है, में मोहनलाल अपने शानदार किरदार जॉर्जकुट्टी की भूमिका निभा रहे हैं , जो अब एक फिल्म निर्माता हैं. इसका निर्देशन जीतू जोसेफ ने किया है और इसमें आशा सरथ, मीना, कृष्णा प्रभा और वीना नंदकुमार सहित अन्य कलाकार भी हैं.