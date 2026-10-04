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Box Office: 'दृश्यम 3' ने 2 दिनों में ही वसूली बजट की पूरी लागत, 100 करोड़ का आंकड़ा किया पार

हैदराबाद: अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है. गांधी जयंती के मौके पर रिलीज हुई अभिषेक पाठक की इस फिल्म ने जबरदस्त ओपनिंग के साथ बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की. शुक्रवार को यह थ्रिलर फिल्म 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार नहीं कर पाई. हालांकि, शनिवार का दिन 'दृश्यम 3' के मेकर्स के लिए एक और अहम दिन साबित हुआ, क्योंकि फिल्म ने रिलीज के दूसरे दिन ही बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया. अजय देवगन की यह फिल्म रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर छा गई है.

'दृश्यम: द कन्क्लूजन' बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है. फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों, दोनों से ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है. लोगों ने फिल्म में कलाकारों की परफॉर्मेंस और कहानी के इस नए चैप्टर की तारीफ की है. भले ही दूसरे दिन इसकी कमाई में थोड़ी गिरावट आई हो. लेकिन यह 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने में कामयाब रही है.

'दृश्यम 3' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2

सैकनिल्क के अनुसार, 'दृश्यम 3' ने ओपनिंग डे पर 62 करोड़ रुपये की जबरदस्त कमाई की. वहीं शनिवार को भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 53.50 करोड़ रुपये की कमाई की. शुक्रवार की नेट कमाई के मुकाबले फिल्म की कमाई में 13.7 प्रतिशत की गिरावट देखी गई. गिरावट के बावजूद, 'दृश्यम 3' बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने में सफल रही.

दूसरे दिन, अजय देवगन की फिल्म की थिएटर में ऑक्यूपेंसी 46.1 प्रतिशत रही. पहले दो दिनों में, 'दृश्यम 3' ने भारत में 115.50 करोड़ रुपये कमाए. जहां तक ​​इसके वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात है, 'दृश्यम 3' ने दो दिनों में बॉक्स ऑफिस पर 177.10 करोड़ रुपये की कमाई की. रविवार को इन आंकड़ों के बढ़ने की उम्मीद है, और फिल्म के अपने पहले वीकेंड में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने की संभावना है.

'दृश्यम- द कन्क्लूजन' का पैसा वसूल

हालांकि मेकर्स ने फिल्म के बजट की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रोडक्शन कॉस्ट लगभग 110 करोड़ रुपये है. इन आंकड़ों के आधार पर, फिल्म ने सिर्फ दो दिनों में ही अपनी कुल कमाई से अपना प्रोडक्शन बजट पार कर लिया है. अब अहम बात यह होगी कि क्या फिल्म आने वाले दिनों और अपने पहले वीकेंड में भी अपनी रफ्तार बनाए रख पाती है या नहीं.

'दृश्यम- द कन्क्लूजन' के बारे में

'दृश्यम- द कन्क्लूजन', 'दृश्यम' फ्रेंचाइजी की हिंदी में अंतिम फिल्म है. अभिषेक पाठक की निर्देशित फिल्म में तब्बू, श्रिया सरन, इशिता दत्ता, मृणाल जाधव, प्रकाश राज, जयदीप अहलावत, कमलेश सावंत, रजत कपूर, सौरभ शुक्ला, संवेदना सुवालका और नेहा जोशी भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं. 'दृश्यम - द कन्क्लूजन' मोहनलाल की मलयालम फिल्म 'दृश्यम 3' की रिलीज के कुछ महीने बाद रिलीज हुई है.