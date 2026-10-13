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बॉक्स ऑफिस: 'दृश्यम 3' से अजय देवगन ने रचा इतिहास, 3 दशक से लंबे करियर में दर्ज की पहली 500 करोड़ी फिल्म

दृश्यम 3 बॉक्स ऑफिस ( Film Poster )

हैदराबाद: अजय देवगन ने अपनी क्राइम थ्रिलर फिल्म दृश्यम: द कनक्लूजन से खुद के फिल्मी करियर में इतिहास रच दिया है. अजय की दृश्यम 3 ने रिलीज के दो हफ्ते पूरे होने से पहले ही बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचा दिया है. दरअसल, दृश्यम 3 ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. अजय के लिए दृश्यम 3 का 500 करोड़ रुपये कमाना उनके करियर में एक माइलस्टोन बन चुका है. क्योंकि अजय के तीन दशक से भी लंबे करियर में यह उनकी पहली 500 करोड़ी फिल्म है. दृश्यम 3 बीती 2 अक्टूबर को रिलीज हुई थी और अपनी रिलीज के 11 दिन पूरे कर चुकी है. दृश्यम 3 के मेकर्स ने आज 13 अक्टूबर को फिल्म की कमाई का ऑफिशियल आंकड़ा शेयर किया है. चलिए जानते हैं फिल्म ने 11वें कितना कलेक्शन किया है. 12वें दिन फिल्म का बॉक्स ऑफिस क्या हाल है. 500 करोड़ रुपये कमाने के बाद दृश्यम 3 ने अपने लिए क्या-क्या रिकॉर्ड बनाए हैं, आइए जानें.

दृश्यम 3 बॉक्स ऑफिस डे 12 कलेक्शन

दृश्यम 3 ने 62 करोड़ रुपये से खाता खोला था. वहीं, 11वें दिन अपने दूसरे सोमवार को फिल्म ने 6.25 करोड़ रुपये का कारोबार किया. जबकि फिल्म ने अपने पहले सोमवार को 21 करोड़ रुपये कमाए थे. खबर लिखे जाने तक फिल्म आज 12वें दिन (दूसरे मंगलवार) लंच तक 1.14 करोड़ रुपये कमा चुकी है. दृश्यम 3 के मेकर्स ने बताया है कि फिल्म वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस ग्रॉस 500 करोड़ रुपये और भारत में 300 करोड़ रुपये (नेट) का आंकड़ा पार कर चुकी है. इस तरह दृश्यम 3 मौजूदा साल की सबसे कमाऊ फिल्मों की लिस्ट में दूसरे पायदान पर आ गई है. साल 2026 की सबसे कमाऊ फिल्में धुरंधर: द रिवेंज- (1852.44 करोड़ रुपये ) दृश्यम 3- (500 करोड़ रुपये कमाई जारी....) बॉर्डर 2- (464.50 करोड़ रुपये) हनुमान अंश- (428.82 करोड़ रुपये) बबेथलहम कुडुम्बा यूनिट- (मलयालम) (332.00 करोड़ रुपये) अजय देवगन की सबसे कमाऊ फिल्में दृश्यम 3- (500 करोड़ रुपये कमाई जारी....)