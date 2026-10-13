बॉक्स ऑफिस: 'दृश्यम 3' से अजय देवगन ने रचा इतिहास, 3 दशक से लंबे करियर में दर्ज की पहली 500 करोड़ी फिल्म
अजय देवगन ने 1991 में बॉलीवुड डेब्यू किया था. चौंकाने वाली बात यह है कि लिस्ट में अभी तक अक्षय कुमार का नाम नहीं है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 13, 2026 at 1:18 PM IST|
Updated : October 13, 2026 at 1:34 PM IST
हैदराबाद: अजय देवगन ने अपनी क्राइम थ्रिलर फिल्म दृश्यम: द कनक्लूजन से खुद के फिल्मी करियर में इतिहास रच दिया है. अजय की दृश्यम 3 ने रिलीज के दो हफ्ते पूरे होने से पहले ही बॉक्स ऑफिस पर बवाल मचा दिया है. दरअसल, दृश्यम 3 ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. अजय के लिए दृश्यम 3 का 500 करोड़ रुपये कमाना उनके करियर में एक माइलस्टोन बन चुका है. क्योंकि अजय के तीन दशक से भी लंबे करियर में यह उनकी पहली 500 करोड़ी फिल्म है. दृश्यम 3 बीती 2 अक्टूबर को रिलीज हुई थी और अपनी रिलीज के 11 दिन पूरे कर चुकी है. दृश्यम 3 के मेकर्स ने आज 13 अक्टूबर को फिल्म की कमाई का ऑफिशियल आंकड़ा शेयर किया है. चलिए जानते हैं फिल्म ने 11वें कितना कलेक्शन किया है. 12वें दिन फिल्म का बॉक्स ऑफिस क्या हाल है. 500 करोड़ रुपये कमाने के बाद दृश्यम 3 ने अपने लिए क्या-क्या रिकॉर्ड बनाए हैं, आइए जानें.
दृश्यम 3 बॉक्स ऑफिस डे 12 कलेक्शन
दृश्यम 3 ने 62 करोड़ रुपये से खाता खोला था. वहीं, 11वें दिन अपने दूसरे सोमवार को फिल्म ने 6.25 करोड़ रुपये का कारोबार किया. जबकि फिल्म ने अपने पहले सोमवार को 21 करोड़ रुपये कमाए थे. खबर लिखे जाने तक फिल्म आज 12वें दिन (दूसरे मंगलवार) लंच तक 1.14 करोड़ रुपये कमा चुकी है. दृश्यम 3 के मेकर्स ने बताया है कि फिल्म वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस ग्रॉस 500 करोड़ रुपये और भारत में 300 करोड़ रुपये (नेट) का आंकड़ा पार कर चुकी है. इस तरह दृश्यम 3 मौजूदा साल की सबसे कमाऊ फिल्मों की लिस्ट में दूसरे पायदान पर आ गई है.
- साल 2026 की सबसे कमाऊ फिल्में
धुरंधर: द रिवेंज- (1852.44 करोड़ रुपये )
दृश्यम 3- (500 करोड़ रुपये कमाई जारी....)
बॉर्डर 2- (464.50 करोड़ रुपये)
हनुमान अंश- (428.82 करोड़ रुपये)
बबेथलहम कुडुम्बा यूनिट- (मलयालम) (332.00 करोड़ रुपये)
- अजय देवगन की सबसे कमाऊ फिल्में
दृश्यम 3- (500 करोड़ रुपये कमाई जारी....)
सिंघम अगेन- (389.64 करोड़ रुपये)
गोलमाल अगेन- (378.4 करोड़ रुपये)
तान्हाजी- (367 करोड़ रुपये)
दृश्यम 2 - (345 करोड़ रुपये कमाए)
- 500 करोड़ी क्लब में शामिल होने वाले एक्टर
अजय देवगन ने दृश्यम 3 से 500 करोड़ रुपये कमाकर शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, सनी देओल, अहान पांडे और राजकुमार राव को ज्वॉइन कर लिया है. यह कारनामा करने में अजय देवगन को 35 साल लगे हैं. अजय ने साल 1991 में आई फिल्म फूल और कांटे से बॉलीवुड डेब्यू किया था. चौंकाने वाली बात यह है इस लिस्ट में अभी तक अक्षय कुमार का नाम नहीं जुड़ा है. 90 के दशक के तकरीबन सभी टॉप एक्टर को यह मुकाम हासिल हो चुका है.
- बॉलीवुड की 500 करोड़ी फिल्में
दृश्यम 3 इंडियन सिनेमा की 500 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली 32वीं फिल्म बन गई है. वहीं, बॉलीवुड में ऐसा कारनामा करने वाली 19वीं फिल्म है. 500 करोड़ रुपये कमाने वाली अगर टॉप बॉलीवुड फिल्मों पर नजर डाले तो, इसमें आमिर खान की दंगल, रणवीर सिंह की धुरंधर और धुरंधर 2, शाहरुख खान की पठान, जवान और रणबीर कपूर की एनिमल शामिल है.
दृश्यम 3 के बारे में
दृश्यम 3 का निर्देशन अभिषेक पाठक ने किया है. दृश्यम 2 (2022) का निर्देशन भी अभिषेक पाठक ने किया था. वहीं, दृश्यम (2015) को निशिकांत कामत ने डायरेक्ट किया था. दृश्यम साउथ सुपरस्टार मोहनलाल की इसी नाम से बनी फिल्म दृश्यम का हिंदी रीमेक है. चौंकाने वाली बात यह है कि मौजूदा साल के मई महीने में मोहनलाल की दृश्यम 3 रिलीज हुई थी, जो बॉक्स ऑफिस बेअसर रही. वहीं, अजय देवगन की दृश्यम 3 देख मोहनलाल काफी इंप्रेस हुए हैं. बता दें, दृश्यम फ्रेंचाइजी की यह आखिरी फिल्म थी, लेकिन दृश्यम फ्रेंचाइजी ने जाते-जाते भारत की अब तक की बिगेस्ट क्राइम थ्रिलर का टैग अपने नाम कर लिया है.