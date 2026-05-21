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'Drishyam 3' Box Office Collection: मोहनलाल की फिल्म ने अजय की 'दृश्यम' को दी मात, ओपनिंग डे पर की इतनी कमाई

मोहनलाल की 'दृश्यम 3' बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो गई है. आइए जानें 'दृश्यम 3' ने ओपनिंग डे पर कितनी कमाई की है.

Drishyam 3
'दृश्यम 3' (Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 21, 2026 at 8:42 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: 'दृश्यम 3' सिनेमाघरों में आ गई है. गुरुवार, 21 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई, इस बहुप्रतीक्षित फिल्म को मलयालम, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ सहित कई भाषाओं में रिलीज किया गया है. मलयाली सुपरस्टार मोहनलाल की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'दृश्यम 3' 21 मई को, उनके ख़ास दिन पर, भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज हुई. पद्मश्री से सम्मानित यह एक्टर इसी दिन अपना 66वां जन्मदिन मना रहे हैं.

सुबह के हाउसफुल शो से लेकर ऑनलाइन ट्रेंडिंग हैशटैग तक, 'दृश्यम 3' को लेकर चर्चा तब से जबरदस्त रही है, जब से इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हुई है. जीतू जोसेफ की निर्देशित 'दृश्यम 3' में मोहनलाल एक बार फिर अपने बेहद पसंद किए जाने वाले किरदार 'जॉर्जकुट्टी' के रूप में वापसी की है. उनके साथ इस फ्रैंचाइजी के जाने-पहचाने चेहरे भी नजर आए हैं, जिनमें मीना, अंसीबा हसन, एस्थर अनिल, मुरली गोपी, सिद्दीक़ और आशा शरत शामिल हैं.

'दृश्यम 3' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1
'दृश्यम 3' ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी शुरुआत जबरदस्त अंदाज में की है. भारी उम्मीदों और दर्शकों के जबरदस्त उत्साह के दम पर, मोहनलाल अभिनीत इस फिल्म ने रिलीज के कुछ ही घंटों के भीतर 5 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया.

सैकनिल्क के मुताबिक, इस थ्रिलर फिल्म ने अपने ओपनिंग डे पर शाम 8 बजे तक भारत में लगभग 8.29 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है. वहीं, फ़िल्म का भारत में ग्रॉस कलेक्शन लगभग 9.78 करोड़ रुपये रहा है, जो जीतू जोसेफ़ की निर्देशित इस फिल्म के लिए एक शानदार शुरुआत का संकेत है.

'दृश्यम 3' वर्सेज 'दृश्यम 2' (हिंदी) बॉक्स ऑफिस
शानदार शुरुआत के बावजूद, दृश्यम 3 अभी तक अजय देवगन स्टारर दृश्यम 2 के ओपनिंग-डे बॉक्स ऑफिस आंकड़ों को पार नहीं कर पाई है. इस हिंदी रीमेक ने अपनी थिएट्रिकल रिलीज के दौरान जबरदस्त आंकड़ों के साथ शुरुआत की थी और आगे चलकर यह एक ब्लॉकबस्टर बन गई.

सैकनिल्क आंकड़ों के अनुसार, 'दृश्यम 2' (हिंदी) ने भारत में अपने पहले दिन लगभग 15.38 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था, जबकि भारत में इसका ग्रॉस कलेक्शन लगभग 18.15 करोड़ रुपये रहा था. हालांकि यह अजय देवगन की दृश्यम को पछाड़ने में कामयाब रही है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 5.85 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.

'दृश्यम 3' की कहानी
इसकी कहानी 'दृश्यम 2' की घटनाओं के बाद से आगे बढ़ाई गई है, जिसमें जॉर्जकुट्टी अपनी पत्नी और बेटियों को उस हत्या को छिपाने के अपने कारनामे से बचाते हुए दिखेंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह फिल्म पुलिस की उस आखिरी कोशिश पर आधारित है, जिसमें वे जॉर्जकुट्टी का पर्दाफाश करके उन पर हत्या का मुकदमा चलाने की कोशिश करेंगे. कई रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि यह इस ट्रिलॉजी की आखिरी फिल्म होगी.

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