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'दृश्यम 3' एडवांस बुकिंग: 50 करोड़ से खाता खोलेगी अजय देवगन की फिल्म? बनेगी 2026 की दूसरी बड़ी ओपनर

हैदराबाद: अजय देवगन स्टारर फिल्म 'दृश्यम: द कंक्लूजन' कल 2 अक्टूबर को नेशनल हॉलीडे पर रिलीज होने के लिए तैयार है. एडवांस बुकिंग के आंकड़े पहले से ही जबरदस्त ओपनिंग की ओर इशारा कर रहे हैं. शुरुआती अनुमानों के मुताबिक, लोकप्रिय हिंदी फ्रेंचाइजी की तीसरी और आखिरी फिल्म भारत में पहले दिन 50 करोड़ रुपये की नेट कमाई करने की राह पर है.

एडवांस बुकिंग के आंकड़ों ने पूरा खेल बदल दिया है. दृश्यम 3 अब 2026 में हिंदी फिल्मों के लिए दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग दर्ज करने की राह पर है, जो धुरंधर 2 के बाद दूसरे स्थान पर होगी. 50 करोड़ रुपये की नेट ओपनिंग की उम्मीदों के साथ, अभिषेक पाठक द्वारा निर्देशित यह फिल्म इस साल की अन्य प्रमुख हिंदी फिल्मों, जैसे मिर्जापुर: द मूवी (28.11 करोड़ रुपये) और बॉर्डर 2 (32.10 करोड़ रुपये) को काफी पीछे छोड़ती नजर आ रही है.

गुरुवार सुबह 10 बजे तक, 'दृश्यम 3' ने एडवांस बुकिंग में 19.75 करोड़ रुपये का आंकड़ा दर्ज किया था, जिसमें शुक्रवार को रिलीज के पहले दिन के लिए 12,000 से अधिक शो में 5.35 लाख से अधिक टिकट बिके थे. सैकनिल्क के अनुसार, वीकेंड के आंकड़े और भी उत्साहजनक हैं, जिसमें फिल्म ने भारत में एडवांस बुकिंग से ब्लॉक सीटों सहित कुल 36.25 करोड़ रुपये कमाए हैं.

यह रफ्तार सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है. दृश्यम 3 ने अपने पहले दिन ही विदेशों में प्री-सेल्स से 3 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई कर ली है और वीकेंड की कुल एडवांस कमाई 5 करोड़ रुपये से अधिक हो गई है. फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होने से पहले ही दुनिया भर में कुल प्री-सेल्स से 50 करोड़ रुपये का आंकड़ा छूने की राह पर है, जिससे शानदार ओपनिंग वीकेंड की उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं.

भारत में, फिल्म ने एडवांस बुकिंग के जरिए पहले ही अच्छी खासी बढ़त बना ली है और बिक्री के अंतिम दिन से पहले ही पहले दिन की कमाई 20 करोड़ रुपये के करीब पहुंच गई है. बुकिंग अभी भी जारी है और अंतिम समय की भीड़ अभी बाकी है. ऐसे में 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' के पास अपनी मजबूत प्री-रिलीज मांग को शुक्रवार को 50 करोड़ रुपये की नेट ओपनिंग में बदलने का पूरा मौका है. फिल्म ने अपने पहले भाग (दृश्यम 2) के एडवांस बुकिंग बिक्री में काफी पीछे छोड़ दिया है.

इस फिल्म में अजय देवगन विजय सालगांवकर के किरदार में वापसी कर रहे हैं, जो एक फैमिली मैन है और अपने परिवार के रहस्यों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है. इस तीसरे भाग में अजय देवगन के साथ श्रिया सरन, इशिता दत्ता, तब्बू, जयदीप अहलावत और मृणाल जाधव भी हैं.