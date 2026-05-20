ड्रैगन टीजर X रिव्यू: जूनियर NTR का बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन देख शॉक्ड हुए अल्लू अर्जुन समेत ये साउथ स्टार्स, फैंस भी बोले- जबरदस्त
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 20, 2026 at 11:12 AM IST
हैदराबाद: जूनियर एनटीआर स्टारर और प्रशांत नील के निर्देशन में बनी फिल्म ' ड्रैगन' की पहली झलक 19 मई की रात को जूनियर एनटीआर के 43वें जन्मदिन के मौके पर शेयर की गई. 20 मई को जूनियर एनटीआर 43 साल के हो गए. एक्शन से भरपूर इस टीजर ने फिल्म के टाटइल ड्रैगन की भी पुष्टि कर दी, जिसे महीनों से 'एनटीआरनील' के नाम से जाना जा रहा था. यह टीजर देखते ही देखते सोशल मीडिया पर छा गया, जहां फैंस ने जूनियर एनटीआर और प्रशांत नील की जोड़ी की जमकर तारीफ की.
#PrashanthNeel created 100times bigger and gigantic universe than salaar 💥#Dragon movie is set against the backdrop of 1967—the peak era of the infamous Golden Triangle drug trade.— Mr SP (@Lonely_prabh) May 20, 2026
NTR - PRASHANTH NEEL: 'DRAGON' *HINDI* FIRST GLIMPSE IS FANTASTIC... The much-awaited first glimpse of #Dragon is finally out – and it comes across as a full-blown mass entertainer 👍👍👍... A larger-than-life big-screen experience for sure.— taran adarsh (@taran_adarsh) May 19, 2026
फिल्म की झलक साझा होते ही फैंस ने जूनियर एनटीआर के दमदार फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, पर्दे पर उनकी अदायगी और डायलॉग की जमकर तारीफ हो रही है. कई लोगों ने जूनियर एनटीआर और प्रशांत नील की जोड़ी को अद्भुत बताया और फिल्म के दृश्यों और तकनीकी इंटेलिजेंस की तारीफ की.
A fiery #Dragon glimpse that roars with mass, madness, and pure cinematic rage.https://t.co/X2NxvhyYD3— Rishab Shetty (@shetty_rishab) May 20, 2026
Happy Birthday to my dear brother @tarak9999 avarige — the true Man of Masses. Wishing you a phenomenal year ahead and massive success for #Dragon.
Many happy returns of the day Bava @tarak9999 ! May you have abundant prosperity, peace & love .— Allu Arjun (@alluarjun) May 20, 2026
A very very happy birthday to my dearest and most fav @tarak9999 . Sending you tons and tons of best wishes for happiness, success and good health. May God always bless you in abundance. Love you Kanna !!— KhushbuSundar (@khushsundar) May 20, 2026
एक फैन ने लिखा, 'यह सचमुच अविश्वसनीय है, फिल्माए गए हिस्से तो कमाल के हैं. एनटीआर फिर से ग्रे शेडेड किरदार निभा रहे हैं. सिनेमैटोग्राफी और संगीत ज़बरदस्त हैं.
एक अन्य ने लिखा था, 'भारतीय सिनेमा के मास गॉड #एनटीआर, क्या गजब का ट्रांसफॉर्मेशन है, डायलॉग में गजब का बदलाव, पर्दे पर क्या गजब की उपस्थिति. मेरी बात याद रखना, #ड्रैगन इतिहास रचने वाला है, यह #नील की अबतक की सबसे बेस्ट फिल्म होने वाली है.
The Devil didn't just arrive... he rose from the ashes to burn the screen down. 🔥🐉— THE SELF 👤 (@SatishSimh26264) May 19, 2026
हालांकि, कुछ प्रतिक्रियाएं अलग-अलग थीं. एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, "एनटीआर बहुत नकली लग रहा है, प्रभास जैसे किसी को यह करना चाहिए था #ड्रैगन #प्रभास.
एक अन्य फैन ने टीजर के तकनीकी प्वाइंट की तारीफ करते हुए लिखा, #ड्रैगन की झलक शानदार थी. तकनीकी रूप से यह अब तक की सबसे बेहतरीन चीजों में से एक है. रात के सीन में लाइटिंग और कलर ग्रेडिंग लाजवाब है. नील ने एक अद्भुत दुनिया का निर्माण किया है. मेरे पसंदीदा एनटीआर लूगर के रूप में शानदार दिख रहे हैं. एनटीआर के दूसरे पहलू का इंतजार है.
This doesn’t look like a “glimpse”… this looks like an era beginning .. Prashanth Neel + NTR feels like pure madness already 🔥— Megha (@HeyItsMegha) May 19, 2026
एक अन्य यूजर ने भी अभिनेता के कन्नड़ संवाद बोलने के तरीके की सराहना करते हुए लिखा, "एनटीआर की कन्नड़ भाषा में फ्लूऐंसी है. ऐसा लगा मानो कोई देसी हीरो ही ये संवाद बोल रहा हो'.
And then… The DEVIL WAS BORN.#DragonGlimpse— Jr NTR (@tarak9999) May 19, 2026
ड्रैगन ग्लिम्प्स के बारे में
टीजर में जूनियर एनटीआर को अफगान ट्रेडिंग कंपनी के मुख्य हत्यारे लूगर के रूप में पेश किया गया है, जो एक जटिल और नैतिक रूप से संदिग्ध चरित्र का संकेत दे रहा है. अनिल कपूर रघुवीर राठौड़ के रूप में नजर आते हैं, जो भारत के नारकोटिक्स ब्यूरो के प्रमुख हैं, और शक्तिशाली ताकतों के बीच एक तेज-तर्रार टकराव की स्थिति पैदा करते दिखते हैं.
इस झलक से अफगान ट्रेडिंग कंपनी और गोल्डन ट्रेडिंग कंपनी के बीच चल रहे एक बड़े संघर्ष का भी संकेत मिलता है, जो कंपीटिटर, हिंसा और बदलती सोच से भरी दुनिया की झलक दिखाता है. कहानी अफीम युद्ध पर बेस्ड है.
Prashanth Neel delivers exactly what fans expected — dark visuals, massive elevation shots, and pure goosebumps moments.— ᏰᏗᏝᏗ (@balakoteswar) May 19, 2026
ड्रैगन के बारे में सब कुछ
ड्रैगन जूनियर एनटीआर और प्रशांत नील के बीच पहला कोलेब्रेशन है, जो केजीएफ फिल्मों के निर्देशन के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं. इस पैन इंडिया फिल्म का निर्माण मैत्री मूवी मेकर्स और एनटीआर आर्ट्स ने किया है. फिल्म में जूनियर एनटीआर और अनिल कपूर के अलावा बीजू मेनन, रुक्मिणी वसंत, खुशबू सुंदर और गुरु सोमसुंदरम भी अहम रोल में हैं. यह फिल्म 11 जून, 2027 को वर्ल्डवाइड सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.