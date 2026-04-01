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बॉलीवुड में डबल मीनिंग गानों पर घमासान: जानें क्या कहते हैं समीर अनजान, रकीब आलम ए.एम. तुराज, प्रिया सरैया, मयूर पुरी

1994 में, यह गाना चार्टबस्टर होने के साथ-साथ विवादित भी था. जहां आम लोगों ने इसे पसंद किया, वहीं "बुद्धिजीवियों" ने इसके बोलों की बुराई की. तीन दशक से ज्यादा समय बीत चुका है और गीतकार उस विवाद को नहीं भूले हैं जिसमें उन्हें 'घसीटा' गया था और वह अब भी इसका दोष धवन पर डालते हैं.

पिक्चराइजेशन बहुत सिडक्टिव है- समीर समीर इस सिचुएशन को जानते हैं क्योंकि वह पहले भी ऐसे विवादों में आ चुके हैं जब उनके कुछ गाने जांच के दायरे में आए थे, उनमें से एक था सरकाई लो खटिया, जो डेविड धवन की फिल्म राजा बाबू का गोविंदा और करिश्मा कपूर पर फिल्माया गया एक भद्दा गाना था.

जोशी ने आगे कहा, 'यह साफ तौर पर ध्यान देने वाली बात है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कंटेंट सीबीएफसी से सर्टिफाइड नहीं होता है. इसे लेकर अक्सर कंफ्यूजन होता है, और सीबीएफसी को बेवजह ऐसे मामलों में घसीटा जाता है जो आपस में जुड़े नहीं हैं.'

प्रसून जोशी का बयान नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन (NHRC) ने गाने में आपत्तिजनक और डबल-मीनिंग लिरिक्स के इस्तेमाल पर सीबीएफसी को नोटिस जारी किया, वहीं सीबीएफसी के चेयरपर्सन प्रसून जोशी ने एक बयान में साफ किया कि सीबीएफसी को फिल्म केडी: द डेविल के गाने सरके चुनर के लिए सर्टिफिकेशन मांगने वाला कोई एप्लीकेशन नहीं मिला है.'

समीर गुस्से में कहते हैं, 'ओटीटी पर कंटेंट देखो, यह सेक्स और गालियों से भरा है, तो जब कहीं कोई सेंसरशिप नहीं है तो फिल्मों और गानों के लिए क्यों? अगर सरकार ओटीटी या डिजिटल कंटेंट को सेंसर नहीं कर सकती और उस चीज पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है जो अभी इतनी फैली हुई है, तो सीबीएफसी को बंद कर दो.'

समीर अनजान इस पूरे मुद्दे पर फिल्म इंडस्ट्री के भीतर भी मतभेद साफ नजर आते हैं. सरकार पर इल्जाम और पूरे सिस्टम की बुराई करते हुए जाने-माने गीतकार समीर अनजान कहते हैं, 'इस डिजिटल जमाने में गानों को बैन करने का क्या मतलब है? एक बार कुछ आ गया, तो वह हमेशा रहेगा. अधिकारी, सरकारी संस्था जो सीबीएफसी (सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन) है, ऐसे गानों को रिलीज से पहले क्यों नहीं रोकते? कलाकारों से क्यों पूछते हैं कि सीबीएफसी यहां किस लिए है? अगर कोई चीज मार्केट में आ गई है तो लोग क्या कर सकते हैं, और हर तरह के लोग हैं, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो इसे देखना और इसका मजा लेना चाहेंगे.'

इसी तरह, बादशाह के हरियाणवी गाने, 'टटीरी' को उसके 'अश्लील' लिरिक्स और 'भड़काऊ' वीडियो के लिए कानूनी कार्रवाई और आलोचना का सामना करना पड़ा, इसे यूट्यूबर से हटा दिया गया क्योंकि इस म्यूजिक वीडियो में स्कूली लड़कियों को सेक्शुअलाइज़ करने के आरोपों के कारण भारी विरोध और कानूनी शिकायतें थीं. इस वीडियो में, जिसमें यूनिफॉर्म पहने स्टूडेंट्स क्लासरूम में डांस कर रहे थे, उसकी आलोचना हुई, जिसके बाद रैपर को माफी मांगनी पड़ी.

बताया जा रहा है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए. हालांकि, सेंसर बोर्ड ने स्पष्ट किया कि इस तरह के डिजिटल कंटेंट का प्रमाणन उसके दायरे में नहीं आता.

हाल ही में रिलीज हुआ 'सरके चुनर' गाना अपने बोल के कारण विवादों में आ गया. आरोप लगे कि इसमें अश्लीलता और महिलाओं के वस्तुकरण को बढ़ावा दिया गया है. शिकायत के बाद मामले ने तूल पकड़ा और इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से हटाने की कार्रवाई शुरू हुई.

2000 और 2010 के दशक में यह ट्रेंड और अधिक खुलकर सामने आया. 'भाग डीके बोस' और 'ड्रीमम वेकअपम' जैसे गानों में डबल मीनिंग को ज्यादा सीधे तरीके से पेश किया गया. इन गानों को भी डबल-इंटेंडर और अश्लील विज़ुअल्स के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा. लेकिन इनकी लोकप्रियता ने यह भी दिखाया कि दर्शकों का एक बड़ा वर्ग ऐसे कंटेंट को पसंद करता है.

यह पहली बार नहीं है जब बॉलीवुड में किसी गाने को लेकर इतना बड़ा विवाद हुआ हो.1980-90 के दशक में भी कई गाने इसी तरह चर्चा में रहे, जैसे: हम तो तंबू में बांस, सरकाई लो खटिया, मैं माल गाड़ी तू धक्का लगा, खड़ा है खड़ा है, दिन में लेती है, चढ़ गया ऊपर रे. इन गानों में दोहरे अर्थ वाले शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जो आम दर्शकों के बीच लोकप्रिय तो हुए, लेकिन आलोचकों ने इन्हें अश्लील करार दिया. सबसे चर्चित मामला फिल्म खलनायक का गाना 'चोली के पीछे क्या है' का रहा. यह गाना बड़े सितारों और नामी फिल्मकार से जुड़ा होने के बावजूद भारी विरोध का सामना कर चुका है.

हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में डबल मीनिंग गानों को लेकर छिड़ी बहस एक बार फिर सुर्खियों में है. फिल्म 'केडी: द डेविल' के विवादित गाने 'सरके चुनर' को लेकर उठे विरोध, शिकायतों और प्लेटफॉर्म्स से हटाए जाने की कार्रवाई ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर कला की सीमा क्या होनी चाहिए और इसे तय करने का अधिकार किसके पास है.

समीर कहते हैं, 'बिल्कुल, इसका पिक्चराइजेशन बहुत सिडक्टिव है, डांस मूवमेंट्स नोरा फतेही के 'सरके चुनार' में किए गए मूव्स से काफी मिलते-जुलते हैं. चोली के पीछे और सरकाई लो खटिया को सीबीएफसी ने क्लियर कर दिया था, वे ऐसा कैसे कर सकते थे? सरकार को तब सीबीएफसी चेयरपर्सन को सजा देनी चाहिए थी. राइटर पर इल्ज़ाम क्यों? यह हमारे हाथ में नहीं है. हम शूट पर नहीं जाते, रिलीज के बाद मैंने विजुअल्स और गाना देखा और तब तक सबने देख लिया था. मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, मैं डेविड धवन या प्रोड्यूसर से नहीं कह सकता कि आप वल्गर तरीके से पिक्चराइज न करें, मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूं. मेरा काम सिर्फ गाने लिखना है.'

रकीब आलम

नोरा फतेही के गाने को लेकर चल रहे मौजूदा विवाद में भी ऐसा ही है, जब गीतकार रकीब आलम ने अपनी चुप्पी तोड़ी और बताया कि मेकर्स ने उन्हें 'वल्गर' लिरिक्स लिखने के लिए मनाया था. उन्होंने विवाद के लिए फिल्म के डायरेक्टर प्रेम को दोषी ठहराया. जब 'द डेविल' के डायरेक्टर ने गाने का बचाव करते हुए कहा, 'मेरा कोई मतलब नहीं है'. उनकी पत्नी रक्षिता ने उनका बचाव करते हुए ऐसे गानों पर 'चुनिंदा गुस्से' पर सवाल उठाया.

रक्षिता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'जब पीलिंग्स, ड्रीमम वेकअपम, या चोली के पीछे या ऐसे 100s गाने आए तो यह ठीक लगा. जब पूरी फिल्म में यह बताया गया कि एक्टर्स ने पूरी फिल्म में सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स के बारे में बात की, तो यह ठीक लगा, लेकिन एक गाना बड़ी खबर बन गई. अभी भी सही नहीं ठहरा रहा, बस इसलिए पूछ रहा हूं ताकि मैं यह समझ सकूं',

कवि और गीतकार ए. एम. तुराज

इस बीच, नोरा फतेही ने कन्नड़ से हिंदी में ट्रांसलेट होने के बाद यह कहते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया कि उन्हें गलत लिरिक्स के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, जिस पर जाने-माने कवि और गीतकार ए एम तुराज कहते हैं, 'एक्टर्स भी दोषी हैं, यह नोरा फतेही और संजय दत्त की भी गलती है, क्या वे इसे नहीं देख सकते. क्या वे दोनों बेवकूफ हैं? वे बहुत स्मार्ट और अमीर लोग हैं. साथ ही, सीबीएफसी बड़े मेकर्स और बड़े हीरो से प्रभावित होता है. नहीं तो ऐसे कंटेंट या विज़ुअल्स को सीबीएफसी को पास नहीं करना चाहिए, उन्हें काट देना चाहिए, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं. आर्ट में वल्गैरिटी की कोई गुंजाइश नहीं है. आर्ट वल्गैरिटी नहीं है.' तुराज ने डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के लिए घूमर, खलीबली और पद्मावत के बिनते दिल जैसे कई मशहूर गाने लिखे हैं.

तुराज कहते हैं, 'मैं पूरी कोशिश करता हूं कि भड़काऊ गाने न लिखूं लेकिन कभी-कभी डायरेक्टर-प्रोड्यूसर जोर देते हैं, वे अड़ जाते हैं और हम फिल्म छोड़कर बाहर नहीं निकल पाते. राइटर के पास कोई और काम नहीं है, यही हमारी रोजी-रोटी है, एक्टर के पास पैसे कमाने के कई और जरिया हैं. हमें कम पैसे मिलते हैं जिसमें हम अपनी जिंदगी जीते हैं, हम उस पैसे से बिजनेस नहीं कर सकते. लेकिन हां, ऐसी कई फिल्में हैं जिन्हें मैंने डबल मीनिंग लिरिक्स की वजह से मना कर दिया.'

प्रिया सरैया

सिंगर-लिरिसिस्ट प्रिया सरैया भी समीर से सहमत हैं. सरैया कहते हैं, 'कभी-कभी गाना लिखने और रिकॉर्ड करने के बाद सब ठीक होता है, लेकिन मजेदार कोरियोग्राफ़ी और हुक स्टेप की वजह से यह अश्लील लगता है. औरत के शरीर को कैसे दिखाया और पेश किया जाता है? मुझे वहां दिक्कत है.' सरैया के हाल के पॉपुलर कामों में से एक है, विक्की विद्या का वो वाला वीडियो का गाना मेरे महबूब, जिसे राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी पर फिल्माया गया था.

सरैया कहते हैं, 'मेरे महबूब एक आइटम सॉन्ग है, यह सेमी-क्लासिकल है और इसमें गजल का फील है, इसमें कोई डबल मीनिंग लिरिक्स नहीं हैं. या अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा आज की रात देखो, इसमें भी वही गजल का फील और गहरा रोमांटिक मूड है लेकिन कोई डबल मीनिंग लिरिक्स नहीं हैं. अब लोग ज्यादा अवेयर हो गए हैं. आज हम जो लिख रहे हैं, उसे लेकर सावधान रहते हैं और हम हमेशा मेकर्स की डिमांड पूरी नहीं करते. पहले, 80 या 90 के दशक में डबल मीनिंग गानों का एक तरह का ट्रेंड था.'

सरैया आगे कहते हैं, 'चोली के पीछे, मूंगड़ा, छत पे खड़ा था बहनोई… ये सभी गाने लोक संगीत से निकले हैं जो थोड़े सेंसुअल हो सकते हैं, फिर नॉर्थ इंडिया में शादियों में गाए जाने वाले गाने काफी भड़काऊ और शरारती होते हैं, जिनमें गालियां भी होती हैं. यह लोक संस्कृति का हिस्सा है, इसलिए इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता, आप किससे शिकायत करेंगे?'

ज्यादातर गीतकार किसी भी तरह की सेंसरशिप के खिलाफ हैं, इसके बजाय उन्हें लगता है कि म्यूज़िक में डबल-इंटेंडर से बचने का सबसे अच्छा तरीका सेल्फ-रेगुलेशन या सेल्फ-सेंसरशिप लगाना है, जो बैकलैश, सेंसरशिप के डर या बड़े, 'क्लीन' अपील की चाहत से प्रेरित है. हालांकि, सेल्फ-सेंसरशिप डबल-इंटेंडर को रोकने या कम करने का एक पावरफुल टूल है, लेकिन यह अक्सर असली आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन और क्रिएटिविटी की कीमत पर आता है.

आर्टिस्ट विवाद से बचने के लिए लिरिक्स या थीम बदलकर सेल्फ-सेंसर कर सकते हैं लेकिन इससे ओरिजिनल आर्टिस्टिक मैसेज कम हो सकता है. सेल्फ-सेंसरशिप अक्सर सीधे ऑर्डर से नहीं, बल्कि नेगेटिव रिएक्शन के डर से होती है, जिसके कारण आर्टिस्ट खुद ही अपने रेगुलेटर बन जाते हैं.

सरैया आगे कहती हैं, 'देखिए, कभी-कभी स्क्रिप्ट की डिमांड होती है, मान लीजिए किसी एडल्ट मूवी के लिए, या कोई लव-मेकिंग सीन है तो राइटर को वह डिमांड पूरी करनी होती है, यह एक पर्सनल चॉइस है.' सरैया कहती हैं, 'मैंने लगभग 10 साल पहले आजा लिप-लॉक कर ले (मीका का गाया हुआ) जैसे गाने लिखे थे, लेकिन आज शायद मैं ऐसे लिरिक्स लिखने से मना कर दूं. हम सभी इवॉल्व होते हैं. अब मैं एक मां हूं और मुझे इसका नतीजा पता है, आपको कभी नहीं पता कि आपका बच्चा किसी डांस कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले सकता है जहां यह गाना बजता है. आज श्रेया (घोषाल, मशहूर प्लेबैक सिंगर) शायद चिकनी चमेली जैसा गाना गाने के लिए राजी न हों.'

सरैया भी उम्मीद से भरी लगती हैं. वह कहती हैं, 'मुझे लगता है कि हर गाने की अपनी ऑडियंस होती है. आइटम सॉन्ग धीरे-धीरे कम हो रहे हैं और बहुत ज्यादा अवेयरनेस के साथ, हम राइटर भी बहुत सावधान हो गए हैं. पहले, 80 या 90 के दशक में इस तरह के गानों और लिरिक्स का एक तरह का ट्रेंड था लेकिन आज बॉलीवुड ही म्यूजिक का अकेला सोर्स नहीं है.'

मयूर पुरी

जाने-माने स्क्रीन-राइटर, गीतकार और डायरेक्टर मयूर पुरी बताते हैं, 'आनंद बख्शी ने चोली के पीछे क्या है लिखा और ठीक अगली लाइन में उन्होंने कहा - चोली में दिल है मेरा… अब यह सही है, यह एक पोएटिक एक्सप्रेशन है. मेरा अपना गाना, दिल गार्डन गार्डन हो गया भंवरा बगियां में खो गया… देखा जब से तुझे है जानी हो गया मैं पानी पानी दिल का विसर्जन हो गया... गाने का एक गहरा मतलब है और इसमें गाने में सभी सेक्सुअल इशारे और सजेस्टिव लाइनें हैं लेकिन यह डायरेक्ट नहीं है. जो लोग समझना चाहते हैं कि क्या कहा जा रहा है और अगर कोई 10 साल का बच्चा इसे इसलिए गाता है क्योंकि उसे यह मजेदार लगता है, बिना किसी बुरी भावना के…तो इसे करने का एक तरीका है. जब आप सजेस्टिव काम कर रहे हों, या कोई बड़ों वाला या साफ काम कर रहे हों तो उसे वल्गैरिटी और अश्लीलता से बचाने के लिए आपको लिखने में होशियार होना होगा, आप सीधे लिखने से बच सकते हैं. आनंद बख्शी अक्सर ऐसी स्थितियों के लिए अच्छी कविताएं लिखते थे.'

सुभाष घई की 1982 में रिलीज हुई फिल्म विधाता में बख्शी के लिखे एक गाने का एक और उदाहरण देते हुए पुरी कहते हैं, 'अब गाना - सात सहेलियां खड़ी खड़ी इनडायरेक्ट है. जो भी समझना चाहता था, उसने इसका मतलब समझ लिया, लेकिन अगर बच्चे गुनगुना रहे हैं और यह अजीब नहीं लग रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है. एक आर्टिस्ट किसी भी सब्जेक्ट पर लिख सकता है, लेकिन उसे सेल्फ-सेंसरशिप का पालन करना होगा.'

पुरी कहते हैं, 'अगर गुलजर साहब लिखते हैं - 'जबान पे लगा नमक इश्क का' (ओमकारा), तो हम जानते हैं कि वह किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हम इसे अश्लील या वल्गर नहीं कहते क्योंकि यह एक बहुत ही इज्जतदार कलाकार ने लिखा है, वह एक महान कवि हैं. उन्हें अपनी कला या कला साबित करने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है. लेकिन वह इज्जत कहां से आई? ऐसा इसलिए है क्योंकि वह शायराना अंदाज में लिखते हैं, उन्होंने खड़ा है खड़ा है नहीं लिखा.'

पुरी आगे मशहूर गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे विवादित गाने डीके बोस का उदाहरण देते हैं. पुरी कहते हैं, 'इस गाने में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह का रेफरेंस है. उस गाने का फिल्म से कोई कनेक्शन नहीं था, ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है, इसलिए लोगों ने तुरंत समझ लिया कि गाना सिर्फ अटेंशन पाने और हिट कराने के लिए बनाया गया था. जब इसे सीधे किया जाता है तो यह सरके चुनार जैसा अच्छा नहीं लगता. इसके बोल बहुत डायरेक्ट हैं, यह अश्लील लगता है. कविता में ऐसे सेक्सुअल इशारे सीधे नहीं होने चाहिए. लेकिन हां, वल्गैरिटी और ऑब्सीनिटी के बीच एक पतली लाइन होती है, इसे जज करना मुश्किल है, यह सब्जेक्टिव हो सकता है. मेरा यह भी मानना ​​है कि आर्टिस्ट बस हाथ खड़े करके यह नहीं कह सकते कि मैं वही करूंगा जो मैं करना चाहता हूं. अगर आप उम्मीद करते हैं कि समाज आपसे प्यार और सम्मान करे तो आपकी भी जिम्मेदारी है, आप सस्ती चालें नहीं चल सकते. ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए लेकिन अगर ऐसा होता है तो यह समाज के लिए एक आईना है.'

पुरी कहते हैं, 'हाल ही में, एक गाना सीधे-सीधे रिजेक्ट कर दिया गया. किसी आर्टिस्ट को सबसे अच्छी सजा यह है कि आप उनके काम को नजरअंदाज़ कर दें. लेकिन इसके बजाय, हम उन्हें ज्यादा ट्रैक्शन देकर इनाम देते हैं. इसका दोष ऑडियंस और क्रिएटर दोनों पर जाता है. एक आर्टिस्ट के तौर पर मैं किसी भी तरह की सेंसरशिप के खिलाफ हूं और कई सालों से मेरा मानना ​​था कि आर्ट आर्ट के लिए होती है और लोगों को कभी भी किसी आर्टिस्ट को यह नहीं बताना चाहिए कि उसे क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए. किसी आर्टिस्ट को सबसे अच्छी सजा यह है कि आप उनके काम को नजरअंदाज़ कर दें. लेकिन इसके बजाय, हम उन्हें ज्यादा ट्रैक्शन देकर इनाम देते हैं. इसका दोष ऑडियंस और क्रिएटर दोनों पर जाता है.'

पुरी कहते हैं, 'मुझे नहीं लगता कि हमें इस पर कोई मोरल स्टैंड लेना चाहिए. समाज को अपनी समझ बढ़ानी होगी. आर्ट भी मार्केट से चलती है. राइटर अपनी खुशी के लिए नहीं लिखता, वह अपनी आर्ट को घर पर नहीं रखता, इसलिए लिखता है क्योंकि मार्केट में कोई उसे पैसे दे रहा है, हम धर्म या दान के लिए नहीं लिखते. इस समस्या का समाधान मार्केट में ही है, बाहर नहीं. राइटर ऐसे लिरिक्स इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यह बिक रहा है लेकिन लोगों के प्रति हमारी कुछ सोशल जिम्मेदारी भी है. मेरे भीगी भीगी या तेरी ओर जैसे गानों ने मुझे इतने सालों में बहुत रॉयल्टी दिलाई है और यह 50 साल बाद भी जारी रहेगी, जो अश्लील लिरिक्स वाले गाने से नहीं मिलेगी.'