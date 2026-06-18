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'डोरेमोन' फैंस के लिए गुड न्यूज, भारत में रिलीज होने जा रही 'न्यू नोबिता एंड द कैसल ऑफ द अंडरसी डेविल'

न्यू नोबिता एंड द कैसल ऑफ द अंडरसी डेविल' ( Poster )

हैदराबाद: 'डोरेमोन द मूवी: न्यू नोबिता एंड द कैसल ऑफ द अंडरसी डेविल' पूरे भारत में रिलीज होने जा रही है. यह मशहूर जापानी एनीमे सीरीज के लिए एक अहम पड़ाव होगा, जिसे दशकों से भारतीय दर्शकों का बहुत प्यार मिला है. यह फिल्म हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में रिलीज की जाएगी, जिससे यह लाखों-करोड़ों फैंस तक पहुंच सकेगी. डोरेमोन के मेकर्स ने गुरुवार, 18 जून को 'डोरेमोन द मूवी: न्यू नोबिता एंड द कैसल ऑफ द अंडरसी डेविल' का नया पोस्टर जारी किया है और भारतीय फैंस को गुड न्यूज दिया है. उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, बड़ी खबर... डोरेमोन भारत में बड़े पर्दे पर आ रहा है. 'डोरेमोन द मूवी: न्यू नोबिता एंड द कैसल ऑफ द अंडरसी डेविल' 2 अक्टूबर, 2026 को पूरे भारत के सिनेमाघरों में रिलीज होगी. समुद्र के नीचे दोस्ती, हिम्मत और रहस्य से भरे एक यादगार अंडरवॉटर एडवेंचर में डोरेमोन, नोबिता और उनके दोस्तों के साथ शामिल हों. मेकर्स ने बताया कि फिल्म 3 भाषाओं में रिलीज होगी. इतना ही नहीं, इसकी पहली स्पेशल अपीयरेंस भी होगी. उन्होंने कैप्शन में लिखा है, 'फिल्म हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज होगी. पूरे भारत में फैंस के लिए कैंपेन- 20–21 जून, 2026 को मुंबई में C.O.R.E. में डोरेमोन की पहली स्पेशल अपीयरेंस.'