डॉन 3 विवाद: रणवीर सिंह की कन्फर्म और चर्चित अपकमिंग फिल्मों पर एक नजर, बंद डिब्बे में पड़ीं ये फिल्में
बहसों के बीच भी रणवीर सिंह का जलवा कायम! सुपरस्टार के आने वाले प्रोजेक्ट्स ने बढ़ाया एक्साइटमेंट
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 29, 2026 at 4:08 PM IST
हैदराबाद: रणवीर सिंह को लेकर भले ही इस वक्त इंडस्ट्री में कई तरह की बहसें और चर्चाएं चल रही हों, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है सुपरस्टार के पास इस समय भारतीय सिनेमा की सबसे रोमांचक फिल्मों की लाइन-अप मौजूद है. धुरंधर: द रिवेंज के साथ इतिहास रचते हुए हिंदी सिनेमा में 1000 करोड़ रु नेट क्लब हासिल करने वाले इकलौते भारतीय अभिनेता बनने के बाद रणवीर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह बॉलीवुड के सबसे बड़े क्राउड पुलर क्यों हैं. फिलहाल रणवीर सिंह फिल्म डॉन 3 से चर्चा हैं और फरहान अख्तर संग उनका विवाद चल रहा है. इस बीच बात करेंगे मिथकीय फिल्मों से लेकर बड़े स्केल की एक्शन ड्रामा फिल्मों तक, उनके कन्फर्म और चर्चित प्रोजेक्ट्स ने फैंस के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट पैदा कर दी है. साथ ही जानें एक्टर की बंद डिब्बे में पड़ी फिल्मों के बारे में.
1. प्रलय – जल्द शुरू होगी शूटिंग
कन्फर्म प्रोजेक्ट्स में प्रलय सबसे ज्यादा चर्चित फिल्मों में से एक है. रिपोर्ट्स के मुताबिक यह एक बड़े स्केल की पोस्ट-अपोकैलिप्टिक एक्शन थ्रिलर होगी, जिसे जय मेहता डायरेक्ट कर रहे हैं. कहा जा रहा है कि फिल्म हिंदी सिनेमा में ज़ॉम्बी जॉनर को बिल्कुल नए अंदाज में पेश करेगी. भारी VFX सेटअप और बड़े बजट वाली इस फिल्म की शूटिंग जल्द शुरू होने की खबरें सामने आ रही हैं और इसके शेड्यूल भी लगभग लॉक बताए जा रहे हैं.
2. आदित्य धर की ‘चंद्रगुप्त’ – ऐतिहासिक महागाथा की चर्चा
धुरंधर फ्रेंचाइजी की जबरदस्त सफलता के बाद रणवीर सिंह और निर्देशक आदित्य धर के एक और बड़े सहयोग की चर्चाएं तेज हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार यह फिल्म चंद्रगुप्त मौर्य पर आधारित एक भव्य ऐतिहासिक महागाथा हो सकती है. हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इंडस्ट्री में रणवीर को इस किरदार के लिए सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है. फैंस पहले से ही रणवीर को महान सम्राट की तीव्रता और योद्धा रूप में देखने के लिए उत्साहित हैं.
3. भगवान शिव के किरदार की चर्चा ने बढ़ाया उत्साह
सोशल मीडिया पर एक और चर्चा जोरों पर है कि रणवीर सिंह द इम्मॉर्टल्स ऑफ मेलुहा से प्रेरित एक मिथकीय ट्रिलॉजी में भगवान शिव का किरदार निभा सकते हैं. हालांकि लेखक अमीश त्रिपाठी ने हाल ही में इन खबरों को खारिज किया कि फिल्म के अधिकार फाइनल हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ इस चर्चा ने ही फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह पैदा कर दिया है. रणवीर की दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और ट्रांसफॉर्मेटिव परफॉर्मेंस को देखते हुए कई लोग मानते हैं कि अगर यह प्रोजेक्ट बनता है तो वह इस बड़े किरदार में अलग ही आभा लेकर आएंगे.
4. धुरंधर फ्रेंचाइजी अभी खत्म नहीं हुई है
धुरंधर: द रिवेंज की ऐतिहासिक सफलता के बाद ऐसा लग रहा है कि मेकर्स इस फ्रेंचाइजी को यहीं खत्म करने के मूड में नहीं हैं. प्रोड्यूसर ज्योति देशपांडे ने हाल ही में संकेत दिया कि धुरंधर यूनिवर्स में अभी बहुत कुछ बाकी है. इसके बाद धुरंधर 3 और संभावित स्पिन-ऑफ्स को लेकर चर्चाएं और तेज हो गई हैं. फैंस एक बार फिर रणवीर को जसकीरत के किरदार में देखने के लिए बेहद उत्साहित हैं.
5. अश्वत्थामा – एक्शन ड्रीम प्रोजेक्ट
लंबे समय से चर्चा में रही द इम्मॉर्टल अश्वत्थामा बॉलीवुड की सबसे चर्चित मिथकीय फिल्मों में से एक बनी हुई है. हालांकि शुरुआती प्लान में कई बदलाव हुए बताए जाते हैं, लेकिन हालिया रिपोर्ट्स में एक बार फिर रणवीर सिंह का नाम आदित्य धर के बड़े मिथकीय प्रोजेक्ट्स से जोड़ा जा रहा है. अश्वत्थामा की विशाल दुनिया को दोबारा शुरू करने की चर्चाओं ने फैंस की उम्मीदें फिर जगा दी हैं, खासकर भारतीय सिनेमाई यूनिवर्स की हालिया सफलताओं के बाद.
भले ही इन फिल्मों में से कुछ अभी सिर्फ चर्चाओं और इंडस्ट्री की अटकलों का हिस्सा हों, लेकिन एक बात तय है रणवीर सिंह की यह लाइन-अप दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह पैदा कर चुकी है और अगर इनमें से आधे प्रोजेक्ट्स भी सच साबित होते हैं, तो फैंस को पूरा भरोसा है कि रणवीर एक बार फिर एक्शन, मिथक और ऐतिहासिक महागाथाओं जैसे हर जॉनर में अपनी शानदार एक्टिंग से छा जाएंगे.
बंद डिब्बे में पड़ीं रणवीर सिंह की फिल्में
करण जौहर के साथ तख्त
शंकर के साथ अन्नियन हिंदी रीमेक
बासिल के साथ शक्तिमान
प्रंशात वर्मा के साथ रक्षक