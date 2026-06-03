डॉन 3 विवाद: रणवीर सिंह के लीगल नोटिस का असर, FWICE ने 'धुरंधर' स्टार से तुरंत हटाया बैन
फिल्म डॉन 3 से हटने के बाद रणवीर सिंह के खिलाफ असहयोग का निर्देश 25 मई को जारी किया गया था.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 3, 2026 at 2:41 PM IST
हैदराबाद: फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने बुधवार को कहा कि उसने रणवीर सिंह के खिलाफ फरहान अख्तर की फिल्म "डॉन 3" से बाहर निकलने के मामले में जारी असहयोग निर्देश को वापस ले लिया है. यह फैसला उस वक्त लिया गया जब "धुरंधर" स्टार ने संगठन को एक कानूनी नोटिस भेजा.
यह निर्णय इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (IMPA), प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया (PGI) और सिने एंड टीवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन (CINTAA) के हस्तक्षेप के बाद लिया गया.
FWICE के अध्यक्ष बीएन तिवारी ने कहा, 'हमें बताया गया है कि हम सभी को निर्माताओं के निकाय के साथ बैठकर एक उचित निर्णय लेना चाहिए, जिससे न तो निर्माताओं और निर्देशकों को और न ही अभिनेता को किसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़े. आईएमपीए, प्रोड्यूसर्स गिल्ड और सीआईएनटीएए के अनुरोध के बाद हम तत्काल प्रभाव से अपना असहयोगी निर्देश वापस ले रहे हैं'. उन्होंने आगे कहा, 'इस मामले में किसी की जीत या हार नहीं हुई है. हमारा कानूनी विभाग उनके कानूनी नोटिस का जवाब देगा.
रणवीर सिंह के खिलाफ असहयोग का निर्देश 25 मई को जारी किया गया था और यह अख्तर और उनके प्रोडक्शन पार्टनर रितेश सिधवानी द्वारा इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन (आईएफटीडीए) में शिकायत दर्ज कराने के बाद आया, जिसने इस मामले को आगे की कार्रवाई के लिए एफडब्ल्यूआईसीई को भेज दिया.
लोकप्रिय फ्रेंचाइजी की रीबूट फिल्म "डॉन 3" कथित तौर पर तीन साल से काम चल रहा है और इसकी शूटिंग अभी शुरू नहीं हुई है. निर्माताओं का दावा है कि प्री-प्रोडक्शन पर पहले ही 45 करोड़ रुपये से अधिक खर्च हो चुके हैं. उस समय, रणवीर सिंह के प्रवक्ता ने एक बयान जारी कर कहा था कि अभिनेता फिल्म और उद्योग से जुड़े सभी लोगों के लिए 'गहरा सम्मान और सद्भावना' रखते हैं.
बयान में कहा गया है, 'डॉन 3' से जुड़े हालिया घटनाक्रमों के दौरान, उन्होंने जानबूझकर चुप्पी बनाए रखने का विकल्प चुना है, यह मानते हुए कि पेशेवर चर्चाओं और व्यक्तिगत संबंधों को गरिमा, परिपक्वता और आपसी सम्मान के साथ ही बेहतर तरीके से संभाला जा सकता है'.