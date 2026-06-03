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डॉन 3 विवाद: रणवीर सिंह के लीगल नोटिस का असर, FWICE ने 'धुरंधर' स्टार से तुरंत हटाया बैन

डॉन 3 विवाद ( POSTER )

हैदराबाद: फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने बुधवार को कहा कि उसने रणवीर सिंह के खिलाफ फरहान अख्तर की फिल्म "डॉन 3" से बाहर निकलने के मामले में जारी असहयोग निर्देश को वापस ले लिया है. यह फैसला उस वक्त लिया गया जब "धुरंधर" स्टार ने संगठन को एक कानूनी नोटिस भेजा. यह निर्णय इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (IMPA), प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया (PGI) और सिने एंड टीवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन (CINTAA) के हस्तक्षेप के बाद लिया गया. FWICE के अध्यक्ष बीएन तिवारी ने कहा, 'हमें बताया गया है कि हम सभी को निर्माताओं के निकाय के साथ बैठकर एक उचित निर्णय लेना चाहिए, जिससे न तो निर्माताओं और निर्देशकों को और न ही अभिनेता को किसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़े. आईएमपीए, प्रोड्यूसर्स गिल्ड और सीआईएनटीएए के अनुरोध के बाद हम तत्काल प्रभाव से अपना असहयोगी निर्देश वापस ले रहे हैं'. उन्होंने आगे कहा, 'इस मामले में किसी की जीत या हार नहीं हुई है. हमारा कानूनी विभाग उनके कानूनी नोटिस का जवाब देगा.