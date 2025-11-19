ETV Bharat / entertainment

'डॉन 3' पर फरहान अख्तर ने दिया बड़ा अपडेट, जानें कब शुरू होगी फिल्म की शूटिंग

'डॉन 3' पर एक बड़ा अपडेट आया है. यह अपडेट किसी और ने नहीं, बल्कि खुद फरहान अख्तर ने दी है.

Don 3 Farhan Akhtar
'डॉन 3'/फरहान अख्त (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 19, 2025 at 7:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: फरहान अख्तर ने अगस्त 2023 में 'डॉन 3' का एलान किया था. उन्होंने अपनी फिल्म के लीड एक्टर के चेहरे से पर्दा हटाते हुए खुलासा किया कि उनकी फिल्म के अगले 'डॉन' रणवीर सिंह होंगे. हालांकि, डॉन 3 को कई बार देरी का सामना करना पड़ा है. इन सबके फरहान अख्तर ने अपनी फिल्म को लेकर एक बड़ा अपडेट साझा किया है, जिससे फैंस के चेहरे खिल उठे हैं.

फरहान अख्तर इन दिनों अपनी आगामी फिल्म '120 बहादुर' के प्रमोशन में व्यस्त हैं. हाल ही में वे फिल्म के प्रमोशन के लिए एक इंटरव्यू में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने कई सवालों के बारे में पूछा गया. इस बीच इंटरव्यूर ने फरहान से अगले प्रोजेक्ट के बारे में सवाल किया है.

इस पर फरहान ने बताया कि उनका अगला प्रोजेक्ट 'डॉन 3' है. उन्होंने फिल्म की शूटिंग के बारे में भी बताया. फरहान ने पुष्टि की कि वे बतौर डायरेक्टर 'डॉन 3' की शूटिंग अगले साल यानी 2026 में शुरू कर रहे हैं. इस दौरान फरहान से पूछा गया कि क्या डॉन 3 में शाहरुख ही होंगे? फरहान ने इसका जवाब देते हुए कहा, 'नहीं, रणवीर सिंह डॉन होंगे. तो मैं इसे लेकर काफी एक्साइटेड हूं.'

कियारा आडवाणी को मुख्य भूमिका के लिए चुना गया था, और अब, रिपोर्ट्स आई हैं कि फिल्म में प्रियंका चोपड़ा भी शामिल होंगी. यह रणवीर के साथ उनकी एक बार फिर वापसी है, जिनके साथ उन्होंने पहले गुंडे, दिल धड़कने दो और बाजीराव मस्तानी में काम किया था. 'डॉन 3' की शूटिंग जनवरी 2026 में शुरू होने वाली है और मेकर्स का लक्ष्य दिसंबर 2026 में इसे सिनेमाघरों में रिलीज करना है.

2006 में रिलीज हुई 'डॉन' में शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा जोनस और बोमन ईरानी प्रमुख भूमिकाओं में थे. इस फिल्म में न्यूचैटेल इंटरनेशनल फैंटास्टिक फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एशियाई फिल्म का पुरस्कार जीता था. बाद में, इसका सीक्वल 2011 में रिलीज हुआ और इसे हिट घोषित किया गया. फरहान अख्तर निर्देशित यह फिल्म 1978 में आई डॉन की रीमेक थी, जिसमें अमिताभ बच्चन मुख्य भूमिका में थे.

यह भी पढ़ें:

TAGGED:

FARHAN AKHTAR ON DON 3
DON 3 SHOOTING
DON 3 CAST
डॉन 3
DON 3

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer: एक क्लिक में जानिए उमरा और हज में क्या है अंतर, दोनों में क्या है जरूरी और कितना लगता है समय

इस खूबसूरत हीरोइन ने निभाया था शेख हसीना का किरदार, हत्या के मामले से जुड़ा है इनका नाम

इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में न्यू इनोवेशन, प्लास्टिक का विकल्प तैयार, इको फ्रेंडली होगा

जानिए किन 3 भारतीय खिलाड़ियों ने वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में हासिल किया प्लेयर ऑफ द मैच, प्रदर्शन पर डालें नजर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.