'डॉन 3' पर फरहान अख्तर ने दिया बड़ा अपडेट, जानें कब शुरू होगी फिल्म की शूटिंग

फरहान अख्तर इन दिनों अपनी आगामी फिल्म '120 बहादुर' के प्रमोशन में व्यस्त हैं. हाल ही में वे फिल्म के प्रमोशन के लिए एक इंटरव्यू में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने कई सवालों के बारे में पूछा गया. इस बीच इंटरव्यूर ने फरहान से अगले प्रोजेक्ट के बारे में सवाल किया है.

मुंबई: फरहान अख्तर ने अगस्त 2023 में 'डॉन 3' का एलान किया था. उन्होंने अपनी फिल्म के लीड एक्टर के चेहरे से पर्दा हटाते हुए खुलासा किया कि उनकी फिल्म के अगले 'डॉन' रणवीर सिंह होंगे. हालांकि, डॉन 3 को कई बार देरी का सामना करना पड़ा है. इन सबके फरहान अख्तर ने अपनी फिल्म को लेकर एक बड़ा अपडेट साझा किया है, जिससे फैंस के चेहरे खिल उठे हैं.

इस पर फरहान ने बताया कि उनका अगला प्रोजेक्ट 'डॉन 3' है. उन्होंने फिल्म की शूटिंग के बारे में भी बताया. फरहान ने पुष्टि की कि वे बतौर डायरेक्टर 'डॉन 3' की शूटिंग अगले साल यानी 2026 में शुरू कर रहे हैं. इस दौरान फरहान से पूछा गया कि क्या डॉन 3 में शाहरुख ही होंगे? फरहान ने इसका जवाब देते हुए कहा, 'नहीं, रणवीर सिंह डॉन होंगे. तो मैं इसे लेकर काफी एक्साइटेड हूं.'

कियारा आडवाणी को मुख्य भूमिका के लिए चुना गया था, और अब, रिपोर्ट्स आई हैं कि फिल्म में प्रियंका चोपड़ा भी शामिल होंगी. यह रणवीर के साथ उनकी एक बार फिर वापसी है, जिनके साथ उन्होंने पहले गुंडे, दिल धड़कने दो और बाजीराव मस्तानी में काम किया था. 'डॉन 3' की शूटिंग जनवरी 2026 में शुरू होने वाली है और मेकर्स का लक्ष्य दिसंबर 2026 में इसे सिनेमाघरों में रिलीज करना है.

2006 में रिलीज हुई 'डॉन' में शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा जोनस और बोमन ईरानी प्रमुख भूमिकाओं में थे. इस फिल्म में न्यूचैटेल इंटरनेशनल फैंटास्टिक फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एशियाई फिल्म का पुरस्कार जीता था. बाद में, इसका सीक्वल 2011 में रिलीज हुआ और इसे हिट घोषित किया गया. फरहान अख्तर निर्देशित यह फिल्म 1978 में आई डॉन की रीमेक थी, जिसमें अमिताभ बच्चन मुख्य भूमिका में थे.