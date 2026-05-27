'डॉन 3' कॉन्ट्रोवर्सी: फरहान अख्तर की फिल्म में कौन लेगा रणवीर सिंह की जगह? शाहरुख खान या कोई और?, जानें
जैसा कि रणवीर सिंह ने 'डॉन 3' से अपना नाम वापस ले लिया है. अब चर्चाएं हो रही हैं कि रणवीर की जगह कौन लेगा?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 27, 2026 at 1:53 PM IST
हैदराबाद: रणवीर सिंह इन दिनों काफी सुर्खियों में हैं, क्योंकि उन्होंने एक फरहान अख्तर की सबसे बड़े एक्शन प्रोजेक्ट 'डॉन 3' से अपना नाम वापस ले लिया है. जब डायरेक्टर फरहान अख्तर ने पहली बार उन्हें उस मशहूर क्रिमिनल मास्टरमाइंड के नए चेहरे के तौर पर पेश किया था, तो लोग खुशी से झूम उठे थे और पूरे सोशल मीडिया पर जैसे आग ही लग गई थी. लेकिन अब जब रणवीर ने इस फिल्म से पीछे हट गए हैं, तो अब फैंस यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि रणवीर सिंह की जगह कौन लेगा, शाहरुख खान या फिर कोई नया चेहरा? क्या इस बारे में अभी तक कोई नई जानकारी सामने आई है? चलिए जानते हैं.
रणवीर सिंह का 'डॉन 3' से अचानक बाहर होना, 2026 की बॉलीवुड की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सीज़ में से एक बन गया है. एक्टर अब फरहान अख्तर की एक्सेल एंटरटेनमेंट के साथ एक कानूनी विवाद में फंस गए हैं और साथ ही उन्हें फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉईज की तरफ से 'नॉन-कोऑपरेशन' का निर्देश भी झेलना पड़ रहा है.
#WATCH | Mumbai | On FWICE issues, Non-Cooperation Directive against Actor Ranveer singh, Chief Advisor of the Federation of Western India Cine Employees (FWICE), Ashoke Pandit says, " we received a complaint filed by farhan akhtar, who is a member of our association, against… https://t.co/rMweDQtESa pic.twitter.com/Xea6msJF7q— ANI (@ANI) May 25, 2026
क्या ऋतिक रोशन रणवीर की जगह लेंगे?
जैसे ही रणवीर के इस प्रोजेक्ट से हटने की खबर सामने आई, यह चर्चाएं होने लगी कि मेकर्स रणवीर की जगह ऋतिक रोशन को कास्ट करने पर विचार कर रहे हैं. हालांकि, ऋतिक ने एक साफ बयान देकर इन अटकलों पर तुरंत विराम लगा दिया था. उन्होंने कहा, 'जो बात महज एक अफवाह के तौर पर शुरू हुई थी, अब उसने अपनी ही एक अलग शक्ल ले ली है. इसलिए अब वक्त आ गया है कि मैं इस मामले की सच्चाई सबके सामने रखूं. मैं पूरी तरह से यह साफ कर देना चाहता हूं कि 'डॉन 3' के लिए मुझसे कभी भी, किसी भी समय संपर्क नहीं किया गया है. मैं सबसे अपील करता हूं कि वे ऐसी किसी भी बिना पुष्टि वाली रिपोर्ट से दूर रहें.'
क्या शाहरुख खान बनेंगे 'डॉन'?
एक मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि शाहरुख खान अपने मशहूर किरदार 'डॉन' के रूप में वापसी कर सकते हैं. जनवरी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, किंग खान 'डॉन' के रूप में वापसी करने को तैयार हैं, लेकिन उनकी एक शर्त है. इस प्रोजेक्ट का निर्देशन 'जवान' के डायरेक्टर एटली ही करें. हालांकि, अब तक न तो SRK और न ही फिल्म मेकर्स इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि की गई है.
फैंस की अटकलें
संभावित रिप्लेसमेंट को लेकर फैंस के बीच बहस के बीच इंडस्ट्री के कई नाम चर्चा में हैं. अफवाहों का बाजार गर्म है और कास्ट में शामिल होने के लिए कई बड़े नामों की चर्चा हो रही है. ऋतिक के बयानों के बाद अब फैंस के बीच राय बंटी हुई है. कुछ लोग उम्मीद कर रहे हैं कि फिल्म में कोई यंग स्टार होगा, जो फिल्म के एक्शन को एक नया और आज के जमाने का अंदाज देगा. जबकि कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि शायद कोई ऐसा बाहरी व्यक्ति होगा, जो अपने अभिनये से सबको चौंका दे, जिसके बारे में किसी ने सोचा भी न हो.
फिल्ममेकर्स ने साधी चुप्पी
इतनी सारी हलचल और मीडिया के दबाव के बावजूद फरहान अख्तर ने अपने अगले कदम पर कोई टिप्पणी नहीं की है. उन्होंने अब तक ऑडिशन या स्क्रीन टेस्ट के बारे में भी कोई अपडेट नहीं साझा किया है, जिससे लोगों की उत्सुकता और भी बढ़ गई है.
ऐसी अफवाहें हैं कि प्रोड्यूसर्स अभी भी स्क्रिप्ट के कुछ हिस्सों पर विचार कर रहे हैं और उसमें कुछ बदलाव कर रहे हैं, ताकि वह उस एक्टर के लिए और भी ज्यादा दमदार बन सके जिसे वे इस रोल के लिए चुनेंगे.