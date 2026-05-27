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'डॉन 3' कॉन्ट्रोवर्सी: फरहान अख्तर की फिल्म में कौन लेगा रणवीर सिंह की जगह? शाहरुख खान या कोई और?, जानें

फरहान अख्तर के साथ रणवीर सिंह ( IANS )

हैदराबाद: रणवीर सिंह इन दिनों काफी सुर्खियों में हैं, क्योंकि उन्होंने एक फरहान अख्तर की सबसे बड़े एक्शन प्रोजेक्ट 'डॉन 3' से अपना नाम वापस ले लिया है. जब डायरेक्टर फरहान अख्तर ने पहली बार उन्हें उस मशहूर क्रिमिनल मास्टरमाइंड के नए चेहरे के तौर पर पेश किया था, तो लोग खुशी से झूम उठे थे और पूरे सोशल मीडिया पर जैसे आग ही लग गई थी. लेकिन अब जब रणवीर ने इस फिल्म से पीछे हट गए हैं, तो अब फैंस यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि रणवीर सिंह की जगह कौन लेगा, शाहरुख खान या फिर कोई नया चेहरा? क्या इस बारे में अभी तक कोई नई जानकारी सामने आई है? चलिए जानते हैं. रणवीर सिंह का 'डॉन 3' से अचानक बाहर होना, 2026 की बॉलीवुड की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सीज़ में से एक बन गया है. एक्टर अब फरहान अख्तर की एक्सेल एंटरटेनमेंट के साथ एक कानूनी विवाद में फंस गए हैं और साथ ही उन्हें फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉईज की तरफ से 'नॉन-कोऑपरेशन' का निर्देश भी झेलना पड़ रहा है. क्या ऋतिक रोशन रणवीर की जगह लेंगे?

जैसे ही रणवीर के इस प्रोजेक्ट से हटने की खबर सामने आई, यह चर्चाएं होने लगी कि मेकर्स रणवीर की जगह ऋतिक रोशन को कास्ट करने पर विचार कर रहे हैं. हालांकि, ऋतिक ने एक साफ बयान देकर इन अटकलों पर तुरंत विराम लगा दिया था. उन्होंने कहा, 'जो बात महज एक अफवाह के तौर पर शुरू हुई थी, अब उसने अपनी ही एक अलग शक्ल ले ली है. इसलिए अब वक्त आ गया है कि मैं इस मामले की सच्चाई सबके सामने रखूं. मैं पूरी तरह से यह साफ कर देना चाहता हूं कि 'डॉन 3' के लिए मुझसे कभी भी, किसी भी समय संपर्क नहीं किया गया है. मैं सबसे अपील करता हूं कि वे ऐसी किसी भी बिना पुष्टि वाली रिपोर्ट से दूर रहें.'