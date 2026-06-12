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'डॉन 3' विवाद पर अशोक पंडित ने दिया अपडेट, बोले- वॉट्सऐप चैट देखी, रणवीर सिंह फरहान अख्तर से बात करने के लिए तैयार...

अशोक पंडित का दावा है कि 'डॉन 3' विवाद में रणवीर सिंह और फरहान अख्तर के बीच हुई वॉट्सऐप चैट की समीक्षा की गई थी.

Ashok Pandit Ranveer Singh
अशोक पंडित/रणवीर सिंह (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 12, 2026 at 2:01 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: रणवीर सिंह के 'डॉन 3' से बाहर होने को लेकर विवाद चर्चा में बना हुआ है. फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज के मुख्य सलाहकार अशोक पंडित ने एक्टर के खिलाफ असहयोग का निर्देश जारी करने के फेडरेशन के फैसले पर और जानकारी दी है.

एक इंटरव्यू में बात करते हुए अशोक पंडित ने बताया कि एक्टर के खिलाफ असहयोग का एलान क्यों किया गया? इस मामले पर बात करते हुए अशोक पंडित ने बताया कि फेडरेशन ने कोई भी कदम उठाने से पहले सबूतों की अच्छी तरह से जांच-पड़ताल की. उन्होंने कहा, 'असहयोग का एलान करने से पहले हमने रणवीर सिंह, फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी के बीच हुई वॉट्सऐप चैट देखी थी.'

अशोक पंडित ने दावा किया कि 'डॉन 3' के मेकर्स ने प्रोजेक्ट में काफी पैसा लगाने के बाद फेडरेशन से औपचारिक शिकायत की थी. पंडित ने दावा किया कि प्रोडक्शन हाउस ने फेडरेशन को सूचित किया था कि इस प्रोजेक्ट से जुड़ी तैयारियों पर लगभग 45 करोड़ रुपये खर्च हो चुके थे.

उन्होंने कहा, 'एक प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हमारे पास आए और शिकायत की कि वे 'डॉन 3' बना रहे हैं और इस प्रोजेक्ट में पहले ही लगभग 45 करोड़ रुपये लगाए जा चुके हैं. वे सभी डॉक्यूमेंट्स, खर्च की डिटेल्स और साइनिंग अमाउंट की जानकारी लेकर आए थे. अगर आप 300 करोड़ रुपये की फिल्म बना रहे हैं, तो प्री-प्रोडक्शन में 45 करोड़ रुपये का खर्च सामान्य बात है. यूनिट को तीन हफ्ते के अंदर शूटिंग के लिए निकलना था, लेकिन अचानक सब काम छोड़कर चले गए.'

उन्होंने आगे कहा, 'आमतौर पर, जब भी हमारे पास कोई शिकायत आती है, तो हम दोनों पक्षों की बात सुनते हैं.' उन्होंने यह भी बताया कि फ़ेडरेशन ने कई बार एक्टर से संपर्क करके मामले को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने की कोशिश की. पंडित ने कहा, 'हमने रणवीर सिंह को तीन बार इनवाइट किया था. हमने दूसरे पक्ष को लेटर लिखा क्योंकि हम उनका पक्ष भी जानना चाहते थे. हमने एक लेटर भेजा, फिर दूसरा और उसके बाद तीसरा रिमाइंडर भी भेजा. हमें कोई जवाब नहीं मिला.'

उन्होंने आगे कहा, 'हमने रणवीर सिंह, फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी के बीच वॉट्सऐप चैट देखीं. स्टाइलिंग पूरी हो चुकी थी, कॉस्ट्यूम तय हो गए थे, टिकट बुक हो चुके थे, होटलों का इंतजाम हो गया था और यूनिट को तीन हफ्ते में रवाना होना था. कोई प्रोड्यूसर पक्के कमिटमेंट के बिना इतना पैसा खर्च नहीं करता.'

उन्होंने इस बात पर भी जोर देते हुए कहा कि यह फैसला तथ्यों की जांच किए बिना नहीं लिया गया था. अशोक पंडित, विवाद को समझने के लिए फेडरेशन की कोशिशों के तहत पार्टियों के बीच हुई बातचीत का आकलन किया गया था.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह मामला तब शुरू हुआ जब रणवीर ने मशहूर फ्रैंचाइजी 'डॉन 3' से खुद को अलग कर लिया. एक्सेल एंटरटेनमेंट द्वारा समर्थित और फरहान अख्तर द्वारा निर्देशित इस फिल्म का प्री-प्रोडक्शन का काम काफी आगे बढ़ चुका था.

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