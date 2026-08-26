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हॉलीवुड पर टूटा दुखों का पहाड़, मशहूर हस्ती डॉली पार्टन का निधन, टेलर स्विफ्ट समेत इन सेलेब्स ने जताया शोक

हैदराबाद: म्यूजिक इंडस्ट्री की मशहूर हस्ती डॉली पार्टन का 80 साल की उम्र में निधन हो गया है.

Dolly Parton dies at 80
मशहूर हस्ती डॉली पार्टन का निधन (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 26, 2026 at 10:55 AM IST

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हैदराबाद: म्यूजिक इंडस्ट्री की मशहूर हस्ती डॉली पार्टन का मंगलवार को टेनेसी के नैशविले में 80 साल की उम्र में निधन हो गया. डॉली पार्टन के भतीजे ब्रायन सीवर ने दिवंगत गायिका के आधिकारिक इंस्टाग्राम पेज पर साझा किए गए एक वीडियो में उनके निधन की जानकारी दी है. अब दुनियाभर के सितारे संगीत की दिग्गज हस्ती डॉली पार्टन के निधन पर शोक व्यक्त कर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं.

सोशल मीडिया पर खबर फैलने के तुरंत बाद, कई सितारों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और संगीतकार के काम को याद किया. वर्ल्डवाइड फेमस सिंगर टेलर स्विफ्ट ने एक भावुक बयान जारी करते हुए लिखा, 'डॉली के बिना दुनिया की कल्पना करना असंभव, अवास्तविक या सही नहीं लगता, लेकिन जिस असीम उदारता से उन्होंने इस धरती पर अपना समय बिताया और अनगिनत लोगों के जीवन को बेहतर बनाया, उसके कारण उनकी विरासत अमर रहेगी'.

'वह सचमुच एक अनमोल वरदान थीं. डॉली ने हमें प्रेरणा दी और साथ ही हमें व्यक्तिगत रूप से अपनी पहचान बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया. उन्होंने बड़ी सहजता से और ईमानदारी से, साथ ही साथ अक्सर मजाकिया ढंग से, दुनिया के बारे में अपने अनुभव साझा किए. उन्होंने अपने जीवन के कुछ पहलुओं में दुनिया को रहस्य और कल्पना से भरकर रखा, लेकिन महत्वपूर्ण पहलुओं में पूरी पारदर्शिता भी बरती. किसी तरह वह सच्ची शालीनता और दृढ़ संकल्प का एक अनूठा संगम थीं. दूसरों के संघर्षों के प्रति उनका दिल कोमल था, और एक कलाकार के रूप में अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए उनमें लोहे जैसा दृढ़ संकल्प था'.

सिंगर माइली साइरस डॉली पार्टन की धर्मपुत्री थीं और दोनों ने सालों से एक पेशेवर रिश्ता साझा किया. उन्होंने साइरस के 2013 के हिट गाने 'ब्रेकिंग बॉल' के नए एडिशन के लिए साथ काम किया. वहीं पार्टन ने साइरस अभिनीत सीरियल 'हन्ना मोंटाना' में भी कई बार अपनी उपस्थिति दर्ज कराई. गायिका ने लिखा, 'मैं अपनी मित्र डॉली पार्टन के निधन से बहुत दुखी हूं. उनके साथ रिकॉर्डिंग करना मेरे जीवन के सबसे असाधारण संगीत अनुभवों में से एक था. उनके बिना दुनिया सूनी हो गई है'.

अभिनेत्री रीज विदरस्पून ने इंस्टाग्राम पर एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि पोस्ट करते हुए लिखा, 'मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानती हूं कि डॉली मेरी दोस्त थीं. जब मैं 'वॉक द लाइन' में जून कार्टर कैश का किरदार निभा रही थी, तब वह मुझे डिनर पर ले गईं और मुझे बताया कि कैसे जून कार्टर ने कंट्री म्यूजिक में सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया था. डॉली ने मुझे उस परफॉर्मेंस में अपना पूरा दिल लगाने का साहस दिया और मुझे एहसास दिलाया कि एक कहानीकार होना मेरे लिए कितना सौभाग्य की बात है. मेरे पूरे करियर के दौरान, वह मुझे प्रोत्साहन और समर्थन के छोटे-छोटे संदेश भेजती रहीं, जिनमें वह कहती थीं कि लोगों के जीवन में रोशनी बनो और अपने फरिश्तों की सुनो. मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगी'.

गायिका बियॉन्से ने एक्स पोस्ट में श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, 'डॉली, तुम एक मानक थीं, मार्गदर्शक सितारा, साहसी और प्रतिभाशाली, हुनरमंद और दृढ़ निश्चयी. तुमने मुझे अनोखे तरीके से जीना सिखाया. मैं तुम्हारी कला, तुम्हारे दिल, तुम्हारी उदारता, तुम्हारे हास्य और तुम्हारी उद्यमशीलता के लिए आभारी हूं. तुम्हारे साथ काम करने का सौभाग्य पाकर मैं सम्मानित महसूस करती हूं. मैं इसे हमेशा संजो कर रखूंगी. दुनिया पर तुम्हारे गहरे प्रभाव के लिए धन्यवाद. तुम एक फरिश्ता हो जिसने अपनी कला से इस दुनिया को खुशहाल बनाया है. तुम सचमुच महान हो'.

रैपर एमिनेम ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर गायिका को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, 'मुझे खेद है कि हमें कभी मिलने का मौका नहीं मिला, लेकिन डॉली का यह पत्र पाकर मुझ पर बहुत गहरा असर हुआ. उन्हें ऐसा करने के लिए समय निकालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी. यहां तक कि एक ऐसे बच्चे के लिए भी जो ज़्यादातर रैप संगीत सुनता था, वह एक आदर्श थीं. हर मायने में एक सुपरस्टार. आपके प्यारे शब्दों के लिए धन्यवाद'.

गायिका केली क्लार्कसन ने दुख जताते हुए लिखा है, 'डॉली पार्टन में हर किसी को खास, महत्वपूर्ण और अपनापन महसूस कराने का एक अनूठा तरीका था, मानो वे पुराने दोस्त हों. मुझे उनके दिल और उनकी आवाज की बहुत याद आएगी, और मुझे यकीन है कि लाखों लोगों को आएगी. वह एक अविश्वसनीय प्रतिभा और हुनर ​​की धनी थीं और आज भी हैं, उन्होंने हम सभी के लिए कला का एक अद्भुत संग्रह पीछे छोड़ दिया है'.

डॉली पार्टन के बारे में

टेनेसी में जन्मीं डॉली पार्टन ने नॉर्मल बैकग्राउंड से उठकर कंट्री संगीत की सबसे लोकप्रिय हस्तियों में से एक बनने का सफर तय किया. दशकों लंबे अपने करियर में उन्होंने सबसे अधिक बिकने वाली महिला कंट्री संगीत कलाकार का खिताब हासिल किया, जिनके 16 करोड़ से अधिक एल्बम विश्व स्तर पर बिक चुके हैं.

पार्टन ने 1967 में 'हेलो, आई एम डॉली' एल्बम से अपने करियर की शुरुआत की थी और उसके बाद उन्होंने 'आई विल ऑलवेज लव यू; '9 टू 5' और 'जोलीन' जैसे सदाबहार हिट गाने दिए. उन्होंने सैकड़ों गाने लिखे, जिनकी कुल मिलाकर दुनिया भर में 100 मिलियन से अधिक बिक्री हुई और ऑनलाइन 1 बिलियन से अधिक बार स्ट्रीम किए गए.

कंट्री म्यूजिक में उनके योगदान को 1999 में कंट्री म्यूजिक हॉल ऑफ फेम में शामिल करके सम्मानित किया गया. समारोह के दौरान, पार्टन ने अपना लोकप्रिय सॉन्ग 'कोट ऑफ मेनी कलर्स' गाया, जबकि उनके करीबी दोस्त और 'आइलैंड्स इन द स्ट्रीम' में उनके ड्यूल सॉन्ग के साथी केनी रोजर्स ने उनके सम्मान समारोह की अध्यक्षता की थी.

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